"Раптом ти розумієш, що ти - ніхто". Родина, що вибралася з Лисичанська

29 хвилин(и) тому

"Лисичанськ - це мертве місто”. Таким побачила його Наталя Гончарова, коли виїжджала звідти разом з донькою Стефанією і сином Ростиславом у середині червня.

Родина провела в бомбосховищі майже чотири місяці. Весь цей час вони харчувалися переважно макаронами і рисом. Замість душу чи ванни - шахтний відстійник. Замість світла - свічки, а потім не стало і їх.

Тим часом обстріли не вщухали, і сім’я наважилася виїхати.