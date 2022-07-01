1 липня: як зміняться пенсії, розмитнення євроблях і регулювання айкосів

Анастасія Зануда

ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мінімальна пенсія в Україні зросте на 93 грн

У липні набувають чинності законодавчі норми про підвищення мінімальної пенсії, повернення плати за розмитнення авто, новий порядок отримання водійських прав та штрафи за куріння айкосів у громадських місцях.

Зростання прожиткового мінімуму: що ще зміниться?

І під час війни в Україні діє закон про бюджет, який передбачає зростання прожиткового мінімуму. З 1 липня він становитиме 2 508 грн на місяць. Це на 115 грн більше, ніж у першій половині року.

Цей показник впливає на зарплати, пенсії, різні соціальні виплати. Тому зростуть і вони.

Завдяки тому, що прожитковий мінімум для непрацездатних людей зросте на 93 грн, мінімальна пенсія за віком становитиме 2 027 грн. Верхня межа пенсійних виплат теж зросте і становитиме 20 270 грн.

Пенсіонери також отримають більшу надбавку за понаднормативний стаж - за кожен додатковий рік доплачуватимуть 20,27 грн (проти нинішніх 19,3 грн).

Прожитковий мінімум для працездатних людей зросте на 119 грн - до 2 600 грн на місяць. А це означатиме індексацію зарплат та збільшення виплат з безробіття. Втім, останні обмежені умовами воєнного часу: якщо в мирний час максимальний розмір цієї допомоги був би 10 400 грн (чотири прожиткові мінімуми), то під час війни ця сума не може перевищувати 9 750 грн (150% від мінімальної зарплатні).

До прожиткового мінімуму для працездатних також прив'язані декретні виплати, плата за ліцензію, штрафи та розміри судових зборів.

А от до прожиткового мінімуму для дітей прив'язані виплати малозабезпеченим родинам, аліменти, виплати одиноким матерям. Цей показник зросте до 2 201 грн для дітей менше 6 років, та до 2 744 для дітей до 18 років.

Наступне підвищення прожиткового мінімуму планують на грудень.

Мінімальна зарплата в Україні залишається наразі незмінною і становить 6500 грн на місяць.

Підвищення соціальних стандартів означає випробовування бюджету на міцність навіть у мирний час. Але ще важче це під час війни, коли через руйнування та зупинку підприємств доходи держави різко скоротилися, а видатки на оборону різко зросли.

Оподаткування євроблях повертається. Знову

Автор фото, AFP

Щоб забезпечити вищі доходи бюджету, уряд починає повертати скасовані на початку війни податки. Зокрема, з 1 липня розмитнення авто знову стане платним.

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Ті, хто ввозять з-за кордону авто, повинні будуть заплатити ПДВ та акциз. Покупці електрокарів матимуть пільги: згідно із ухваленим у червні законом, їх звільнили від сплати збору на державне пенсійне страхування.

У міністерстві фінансів підрахували, що через звільнення від оподаткування авто ввізним митом, акцизним податком та ПДВ до бюджету не надійшли приблизно 13 млрд грн. За пільговий період в Україну ввезли майже 120 тисяч автомобілів, частина з них - преміальні авто.

Раніше уряд оголошував про плани запустити з 1 липня і послугу розмитнення авто у додатку Дія, але виглядає, що це станеться згодом. Відповідний законопроєкт тільки передали до парламенту.

Повертається також і оподаткування імпортних товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи (ФОПами), а також підприємствами, що не сплачують ввізне мито.

За даними уряду, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету від цих податкових пільг, запроваджених у перші тижні війни, становили близько 3 млрд грн ПДВ та 0,5 млрд грн ввізного мита.

Як кажуть автори змін, митна статистика перших місяців війни показала, що "велика кількість таких товарів не є предметами першої необхідності та такими, що забезпечують безперебійну роботу економіки. Водночас такі товари завжди входили до переліку бюджетоформуючих, зокрема транспортні засоби, телефони тощо".

Автоцивілка і отримання прав

Автор фото, UNIAN

Від 1 липня збільшиться розмір страхових виплат з обов'язкового страхування цивільної відповідальності (ОСЦПВ). Очікується, що вартість страховки зросте на 10-20%.

Зокрема, розміри виплат зростуть таким чином:

з 130 до 160 тис. грн у разі шкоди майну,

з 260 до 320 тис. грн у разі шкоди життю та здоров'ю (в розрахунку на одного потерпілого).

Крім того, зросте і гранична сума для самостійного оформлення ДТП для страхової компанії (за так званим європротоколом) - з 50 до 80 тис. грн.

Це означає, що більша кількість постраждалих у ДТП зможуть отримати страхову виплату без виклику поліції.

Наприкінці липня - з 24 числа і до трьох місяців після завершення воєнного стану - зміняться правила отримання водійських прав.

Спочатку потрібно буде пройти теоретичне навчання в автошколі, отримати свідоцтво та скласти в будь-якому сервісному центрі МВС теоретичний іспит. При цьому теорію можна вивчати дистанційно (через Zoom, Skype, Google Meet тощо).

Після цього знову треба буде пройти практичне навчання в автошколі, після якого майбутній водій складатиме практичний іспит та отримуватиме посвідчення водія.

При цьому, як пояснили в МВС, люди, які тимчасово виїхали в інші міста, можуть скласти практичний іспит в будь-якому сервісному центрі МВС. Тобто, якщо, наприклад, людина склала теоретичний іспит в Маріуполі, то практичний вона може скласти та отримати посвідчення водія у Львові. Раніше ця процедура відбувалась виключно за місцем реєстрації.

Також у водіїв за два місяці після отримання посвідчення буде можливість придбати платні номерні знаки для всіх типів транспортних засобів.

Реєстр руйнувань

Автор фото, AFP

За планами мінінфраструктури, у липні має запрацювати державний реєстр руйнувань, через який фізособи зможуть подавати заяви про пошкоджене під час війни майно.

За словами заступника міністра Анатолія Комірного, до середини липня з'явиться повний функціонал реєстру - туди можна буде додавати висновки обстеження зруйнованих об'єктів органами місцевого самоврядування, щоб українці могли захищати свої права в міжнародних судах.

Нині у соцмережах та ЗМІ є багато повідомлень про те, що реальний процес отримання відшкодування за знищене житло є складним та тривалим.

Візовий режим для росіян

Автор фото, AFP

З 1 липня громадяни Росії, які не мають посвідки на постійне проживання в Україні або заздалегідь відкритої робочої чи іншої візи, не зможуть потрапити на територію України через пункти пропуску, які працюють на українському кордоні.

Постановою від 17 червня уряд припиняє дію двосторонньої угоди про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації, підписаної у 1997 році.

З 1 липня росіяни зможуть отримати документи на в'їзд до України у російських візових центрах.

Це можна буде зробити у восьми російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону та Самарі.

Громадяни Росії, які перебувають в третіх країнах, можуть звертатися за візою до українських дипломатичних установ у цих країнах.

За куріння айкосів у громадських місцях - штраф

Ще у грудні минулого року електронні пристрої для паління прирівняли до звичайних сигарет.

Згідно із цим законом, від 1 червня 2022 року електронні сигарети та айкоси вже не можна продавати неповнолітнім, а від 11 липня починає діяти заборона на куріння електронних сигарет і "айкосів" у громадських місцях.

Автор фото, Центр демократії та верховенства права

Курити електронні сигарети та засоби для нагрівання у офісах, магазинах, кафе, ресторанах тощо буде заборонено, так само як і звичайні сигарети.

За порушення передбачені такі штрафи:

за продаж електронних сигарет і тютюновмісних виробів для електронного нагрівання неповнолітнім - 1020 грн, за повторне порушення - 10 200 грн;

за куріння електронних сигарет у громадських місцях - 1000 грн, за повторне порушення -10 000 грн;

за куріння в кафе, барах і ресторанах - 3 000 грн, якщо повторно, штраф - 15 000 грн.