День Конституції. Оркестр міноборони зіграв українські та західні хіти

Військовий оркестр, до якого входять учасники бойових дій, зіграв безкоштовний концерт у центрі Львова, присвятивши його Дню Конституції.

Оркестр служби транспорту міністерства оборони виступив добіркою українських і західних пісень.

За словами диригента, Богдана Задорожного, військові прагнуть таким чином підтримати українців і додати їм оптимізму в скрутний час.

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