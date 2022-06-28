Туреччина розблокує вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Які умови

28 червня 2022

Автор фото, Reuters

Туреччина погодилась на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

Таку заяву він зробив після переговорів з лідером Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом і прем'єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон, які відбулися перед самітом НАТО у Мадриді. Зустріч проходила за посередництва генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"За результатами цієї зустрічі наші міністри закордонних справ підписали тристоронній меморандум, який підтверджує, що Туреччина на Мадридському саміті цього тижня підтримає запрошення Фінляндії та Швеції стати членами НАТО", - йдеться у заяві фінського президента.

Конкретні кроки щодо вступу двох країн до НАТО будуть узгоджені із союзниками по НАТО протягом наступних двох днів, зазначив Нііністьо і додав, що тепер це рішення є "невідворотним".

Раніше турецький лідер заперечував проти вступу Фінляндії та Швеції до безпекового альянсу, мотивуючи це незгодою із позицією цих країн щодо екстрадиції учасників та прихильників "Робітничої партії Курдистану" (РПК), яку Анкара називає терористичною організацією.

Фінський президент відреагував на ці твердження, зазначивши, що Фінляндія дуже серйозно ставиться до проблеми тероризму.

"Фінляндія засуджує тероризм у всіх його формах і проявах. Як член НАТО, Фінляндія буде повністю віддана антитерористичним документам і політиці НАТО", - сказав він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Туреччини критикує Стокгольм та Гельсінкі за буцімто прихильне ставлення до організацій і угруповань, які турецька влада вважає терористичними

Які умови?

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Меморандум про взаєморозуміння між Туреччиною, Швецією і Фінляндією, підписаний у вівторок, містить зобов'язання боротися з терористичними організаціями, а також розблокувати експорт зброї до Анкари.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Millyet.

Зазначається, що меморандум складається з 11 пунктів і пов'язаний насамперед із зобов'язанням Швеції та Фінляндії повністю співпрацювати з Туреччиною у боротьбі проти тероризму - зокрема шляхом обміну розвідувальними даними.

Зокрема Швеція і Фінляндія зобов'язуються протидіяти "Курдській робітничій партії", визнаній терористичною у Туреччині та ЄС, а також її афілійованим організаціям, а також "ухвалювати конкретні кроки" щодо екстрадиції засуджених за тероризм.

Крім того, Гельсінкі та Стокгольм повинні скасувати всі обмеження на експорт зброї до Туреччини.

Чому Туреччина була проти приєднання Фінляндії та Швеції?

Туреччина увійшла до НАТО у 1952 році й традиційно підтримувала політику відкритих дверей альянсу для нових союзників, зокрема розширення на схід, у бік Росії у 1999 та 2004 роках.

Автор фото, Getty Підпис до фото, Вступ до НАТО відкриває шлях для відходу Фінляндії та Швеції від історичної позиції нейтралітету

Анкара незадоволена позицією Фінляндії та Швеції щодо екстрадиції учасників та прихильників "Робітничої партії Курдистану" (РПК), яку Анкара називає терористичною організацією.

Варто зазначити, що РПК визнана терористичною організацією не лише в Туреччині, а й у США, більшості європейських країн та на рівні Євросоюзу.

Однак загони самооборони, пов'язані з РПК, є партнером очолюваної США коаліції, що бореться проти "Ісламської держави" на півночі Сирії.

Анкара стверджує, що Швеція та Фінляндія приховують людей, які, за її словами, пов'язані РПК та послідовниками Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроб державного перевороту 2016 року.

Обидві країни також запровадили ембарго на постачання зброї Туреччині у 2019 році після її військового наступу на загони народної самооборони на півночі Сирії.

Сінан Ульген, колишній турецький дипломат і науковий співробітник Європейського центру Карнегі (Брюссель), каже, що Анкара має проблеми, які вона хоче владнати до того, як Фінляндія і Швеція зможуть приєднатися до НАТО.

"Туреччина має певні претензії, особливо до позиції Швеції", - пояснив Ульген у коментарі для ВВС.

"Йдеться про позицію Стокгольма щодо діяльності РПК та організацій, пов'язаних з РПК, а також про його підтримку партії "Демократичний союз сирійських курдів", яку в Туреччині вважають відгалуженням РПК".

"Багато років турецька сторона висувала низку вимог, але вони лишалися поза увагою, і тепер Туреччина вважає, що може нав'язати Швеції умови в обмін на згоду на вступ до НАТО", - каже Ульген.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Турецькі солдати перед поїздкою до Сирії в липні 2021 року

"Вторгнення Росії в Україну змінило гру"

Фінляндія, яка має загальний кордон з Росією протяжністю 1300 км, раніше намагалася уникати конфронтацій з непростим сусідом, і не розглядала вступ до НАТО.

Але, як зазначив президент Нііністьо у коментарі редакторці ВВС Каті Адлер, вторгнення Росії в Україну "змінило гру". Громадська підтримка Фінляндії вступу до НАТО раптом зросла до колосальних 80%.

Фінський президент також зазначив, що відносини Європи з Росією тепер, ймовірно, залишатимуться далекими і складними протягом багатьох років, а можливо й десятиліть.

За його словами, Україна має продовжувати отримувати військову підтримку Заходу, зокрема важке озброєння. Він передбачив, що Київ отримає систему протиракетної оборони, якої вимагає.

Але водночас він наполіг, що потрібно знайти баланс, щоб не провокувати Росію на подальшу ескалацію. Він сказав, що підтримує таких лідерів ЄС, як канцлер Німеччини Шольц і президент Франції Макрон, які залишають відкритими лінії зв'язку з Москвою.