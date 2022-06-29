Штурм Капітолія: експомічниця змалювала нищівний образ Трампа

Ентоні Зуркер

Кореспондент у Північній Америці

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Експомічниця Білого дому Кессіді Гатчінсон засвідчила, що Дональд Трамп вимагав приєднатися до протестувальників біля Капітолія

До цього часу комітет Конгресу, який розслідував напад на Капітолій 6 січня, не мав ключової частини пазла - свідчення людини, яка могла б з перших рук розповісти про ситуацію в Білому домі за години до та під час нападу.

Кессіді Гатчінсон, колишня головна помічниця голови апарату Білого дому Марка Медовза, заповнила цю прогалину.

І вона змалювала нищівну картину, включно зі звинуваченнями, які Трамп заперечує - що він намагався схопити кермо автомобіля, в якому їхав, і боровся з офіцером Секретної служби, намагаючись спрямувати свій кортеж до Капітолія, де збиралися його прихильники.

Загроза насильства проігнорована

На самому початку розгляду комітет докладав усіх зусиль, щоб встановити, яким чином у Білому домі й сам президент знали, що 6 січня існує реальна загроза насильства, і нічого не зробили, щоб її зупинити.

Пані Гатчінсон засвідчила, що Медовз сказав їй, що за кілька днів до нападу думав, що все "може обернутися дуже-дуже погано".

Вона розповіла про те, як чиновників Білого дому попереджали про можливість насильства. І, мабуть, у найбільш нищівному наразі свідченні вона сказала, що Дональд Трамп особисто знав, що учасники натовпу на його ранковому мітингу біля Білого дому були озброєні, тому що їх розвертали співробітники Секретної служби, і все одно направив їх до Капітолія.

"Мене не хвилює, що у них є зброя. Вони тут не для того, щоб зашкодити мені, - процитувала Гатчінсон почуті від президента слова. - Впустіть моїх людей. Звідси вони можуть рушити до Капітолія.

Президент розлютився

Однак деякі з найбільш кричущих свідчень Гатчінсон були переказом почутого від інших. Вона розповіла, як чиновник Білого дому сказав їй, що президент наполягав на поїздці до Капітолія після його мітингу в Білому домі - те, що він обіцяв зробити під час своєї промови. Коли він дізнався, що кортеж повертається до Білого дому, він спробував схопитися за кермо і боровся з офіцером Секретної служби.

"Я президент, - сказав Трамп, за словами Гатчінсон. - Відвези мене зараз до Капітолія".

Після свідчень Гатчінсон джерело, близьке до Секретної служби, повідомило CBS News, що і агент, і водій, які їхали в машині з Трампом, були готові під присягою свідчити, що колишній президент не нападав ні на кого з них і ніколи не намагався схопити кермо.

Пізніше Гатчінсон розповіла, що чула, як Медовз сказав, що, дізнавшись, що бунтівники закликають повісити віцепрезидента Майка Пенса, Трамп висловив своє схвалення.

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"Він думає, що Майк на це заслуговує, - сказала Гатчінсон, що почула від свого боса. - Він не вважає, що вони роблять щось не так".

У суді першої інстанції такі докази будуть вважатися чутками і сприйматимуться скептично. Однак у залі для слухань це стало справжнім вибухом - і буде використано комітетом для тиску на високопосадовців Трампа, які досі відмовлялися давати свідчення, як-от головний адвокат Білого дому Пет Чіполлоне, щоб вони виступили і підтвердили, або спростували, її свідчення.

"Якщо ви почули це свідчення сьогодні і раптом згадаєте речі, які раніше не могли згадати, або ви виявите якусь сміливість, яку десь приховали, наші двері залишаються відкритими", - сказав голова комітету Бенні Томпсон наприкінці слухань.

Врівноважений свідок

Комітет із розгляду подій 6 січня своїм несподіваним оголошенням про таємничого свідка та виявленими новими доказами, привернув пильну увагу до Гатчінсон під час її особистих свідчень у вівторок.

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Для 25-річної жінки, яка чотири роки тому була стажеркою у Білому домі, вона витримала тиск надзвичайно добре.

Спокійним, методичним голосом відповідала на запитання комітету, відзначаючи, як і за яких обставин отримала інформацію, яку переказувала. Комітет показав, що офіс Гатчінсон розташовувався всього за кілька дверей від Овального кабінету президента, і що вона контролювала доступ до офісу Медовза, завдяки чому вона могла бути свідком, а іноді й підслуховувати, розмови між ключовими фігурантами напередодні нападу на Капітолій.

Її детальні спогади про події та розповідь свідчать про те, що вона, можливо, вела запис подій під час свого перебування в Білому домі або, принаймні, має електронні версії текстів та електронних листів, які підтверджують її твердження.

Заперечення Дональда Трампа

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У той час як Гатчінсон давала часом нищівні свідчення про дії президента до та під час нападу 6 січня, Трамп у соцмережах намагався спростувати її заяви.

Багато в чому це була типова для нього реакція на критику - він казав, що майже не знає Гатчінсон, але чув про неї "дуже негативні" речі. Він назвав її фальшивою і припустив, що вона розлючена, бо він не дав їй роботу після виходу з Білого дому.

Далі він заперечував багато епізодів, описаних Гатчінсон, і ще раз зазначив, що він сказав у своїй промові на мітингу, що натовп має пройти до Капітолія "мирно".

Питання про те, чи негативні історії щодо поведінки Трампа підірвуть його популярність серед прихильників, залишається відкритим.

Проте свідчення у вівторок і п'ять слухань до цього можуть нагадати деяким республіканцям про хаос, який часто супроводжував президентство Трампа, і що, хоча він мав деякі досягнення під час перебування на посаді, його партія втратила обидві палати Конгресу та Білого дому.

З огляду на те, що потенційний опонент 2024 року, губернатор Флориди Рон Десантіс, в опитуваннях йде зовсім поруч із Трампом, ці слухання могли завдати реальної шкоди політичній владі колишнього президента.