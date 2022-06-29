США посилює війська у Європі через війну Росії проти України. У Польщі буде новий штаб

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

США розширюють свою військову присутність в Європі у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив президент США Джо Байден на мадридському саміті НАТО.

Постійний штаб армії створять у Польщі, нові військові кораблі США вирушатимуть до Іспанії, винищувачі - до Великої Британії, а сухопутні війська - до Румунії, підрозділи ППО - до Німеччини та Італії, а широкий спектр озброєння - до країн Балтії.

"Ми доводимо, що НАТО зараз потрібніше, ніж будь-коли", - сказав Байден під час зустрічі лідерів альянсу на саміті у Мадриді.

За словами американського президента, НАТО посилять у всіх напрямках та у всіх сферах - "на суші, у повітрі та на морі".

Ця заява свідчить про те, що США зміцнюють свою присутність на континенті, але особливо у Східній Європі, де базуватиметься новий постійний штаб п'ятого корпусу армії США.

"Путін порушив найголовніші правила світового порядку. Ми, Сполучені Штати, і наші союзники, станемо на їхній захист, - сказав Байден після зустрічі з генсеком НАТО. - Це саме те, чого він [Путін] не хотів. Але саме це необхідно зробити, щоб забезпечити безпеку в Європі".

За словами Байдена, США мають намір збільшити свою присутність у Європі таким чином:

На базі в іспанському місті Рота розмістять два додаткові авіаносці.

У Польщі створять постійний штаб п'ятого корпусу армії США.

У Румунії на ротаційній основі розмістять додаткову бригаду з 3 тис. солдатів та 2 тис. додаткового персоналу.

У країнах Балтії на ротаційній основі розмістять додаткові сили.

У Британії розмістять дві додаткові ескадрильї літаків F-35, оснащених технологією стелс (тобто невидимих для радарів супротивника).

У 2022 фінансовому році Пентагон отримає з бюджету 3,8 млрд доларів для захисту Європи. Міністерство оборони подало заявку на фінансування у розмірі 4,3 млрд на наступний рік.

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На саміті НАТО в Мадриді Швеція та Фінляндія отримали офіційне запрошення вступити до альянсу. Туреччина зняла всі свої заперечення, і тепер справа за парламентами країн-членів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав це "найшвидшим процесом приєднання за всю історію альянсу".

Очікують, що обидва кандидати продемонструють відповідність стандартам НАТО у політиці та праві, а також у своїх збройних силах. Вважають, що наступний крок буде відносно простим для обох країн, оскільки вони мають сильні збройні сили.

Окрім того, саміт НАТО ухвалив новий комплексний пакет допомоги для України.

Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг запевнив, що блок підтримуватиме Україну так довго, як потрібно, і в довгостроковій перспективі забезпечить перехід ЗСУ з радянської на натовську зброю.

"Україна може розраховувати на нас так довго, як це потрібно. Союзники продовжуватимуть надавати військову та фінансову допомогу. Сьогодні лідери погодилися зміцнити нашу підтримку, схваливши комплексний пакет допомоги", - повідомив Столтенберг.

Альянс ухвалив нову стратегію стримування та оборони на наступні 10 років, де Росія, яка раніше була вказана як партнер, тепер визнана прямою загрозою безпеці союзників НАТО.

"У євроатлантичному регіоні немає миру. Росія порушила норми та принципи, які сприяли стабільному та передбачуваному порядку європейської безпеки. Ми не можемо скидати з рахунків можливість нападу на суверенітет та територіальну цілісність союзників", - йдеться у документі.

У Росії вже відреагували на швидкий вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Росія негативно ставиться до цієї новини.

"Ми вважаємо розширення Північноатлантичного альянсу суто дестабілізаційним фактором", - заявив Рябков, слова якого наводить російське державне агентство РИА Новости.

Росія неодноразово виступала проти розширення НАТО на схід, зокрема, вступу до альянсу держав колишнього Варшавського договору та країн Балтії, які в минулому входили до складу СРСР.

У Кремлі також намагалися виправдовувати військову агресію проти України прагненням цієї країни у майбутньому стати членом Північноатлантичного альянсу.