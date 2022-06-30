Як екстремальна спека впливає на наш організм

Джеймс Галлахер

кореспондент ВВС з питань науки та охорони здоров'я

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наслідки спеки можуть бути дуже серйозними

Спека, відсутність вентиляції, інтенсивні фізичні навантаження - усі ці фактори можуть сприяти підвищенню температури тіла й становлять серйозну небезпеку для здоров'я людини.

Коли організм перегрівається, відбувається теплове виснаження.

Якщо температура тіла перевищує 40 °C, воно втрачає здатність охолоджуватися, і людина може отримати тепловий удар із летальними наслідками.

Ось що потрібно знати про небезпеку підвищення температури тіла.

Як впливає спека

Коли тіло нагрівається, кровоносні судини розширюються. Це призводить до зниження артеріального тиску, а серце змушене працювати з більшим навантаженням.

Це може викликати неприємні симптом - тепловий висип або набряк ніг.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наш організм у спеку вмикає механізми терморегуляції

Організм реагує на підвищення температури збільшенням припливу крові до шкіри, виводячи тепло зсередини тіла на поверхню. При цьому виділяється піт, який випаровується та охолоджує тіло.

Але потовиділення призводить до втрати рідини та солі й, що важливо, балансу між ними в організмі.

Це в поєднанні зі зниженим артеріальним тиском може призвести до теплового виснаження.

Він має такі симптоми:

запаморочення,

нудота,

втрата свідомості,

сплутаність свідомості,

м'язові спазми,

головний біль,

сильне потовиділення,

втома.

При сильному зниженні артеріального тиску підвищується ризик серцевих нападів.

Чому наш організм так реагує?

Температура тіла, за якої наш організм почувається найбільш комфортно і працює нормально, - між 36 та 37,5 градусами.

Але коли погода стає спекотнішою, організму доводиться працювати більше, щоб підтримувати свою внутрішню температуру.

Терморецептори на нашій шкірі, глибокі тканини і органи відразу фіксують підвищення температури - навіть на один градус. Якщо температура повітря вища за температуру тіла, ми починаємо пітніти, щоб охолодитися.

Випаровуючись, піт поглинає з поверхні шкіри велику кількість тепла. Внаслідок цього температура тіла не підвищується.

Теплове виснаження

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При 40-41°C можливе теплове виснаження, а ще вища температура викликає "відключення" організму.

Починають порушуватися хімічні процеси, клітини організму руйнуються, і виникає ризик розвитку поліорганної недостатності.

У цей момент тіло не може навіть пітніти, тому що приплив крові до шкіри припиняється, і шкіра стає холодною і липкою.

Тепловий удар, який може виникнути при температурі понад 40°C, вимагає професійної медичної допомоги, і, якщо не надати негайну допомогу, ймовірність летального результату - досить висока.

"Найкращий спосіб охолодитися — зануритись у крижану воду або покласти пакети з льодом під пахвами та у паховій зоні, де розташовані великі судини. Але все залежить від того, як довго людина перебувала під відкритим сонцем.

Як пояснює Джордж Хавеніт, професор екологічної фізіології та ергономіки Університету Лафборо, велике значення також має вологість повітря.

Від неї залежить інтенсивність випаровування вологи з поверхні шкіри людини. А випаровування вологи має велике значення для підтримки постійної температури тіла.

Якщо вологість - висока, наша здатність пітніти погіршується, і це змушує нас почуватися погано.

Але коли погода - спекотна і суха, з'являється піт, який потім випаровується, а ми охолоджуємось і таким чином уникаємо перегрівання.

А для цього потрібно підтримувати необхідний рівень рідини в організмі.

Наприклад, людині, яка біжить зі швидкістю близько 15 км на годину при температурі до 37 градусів за Цельсієм, необхідно виділяти чотири літри поту на годину.

Екстремальна спека вбиває?

Так, вона може призвести до смерті. Люди переважно помирають від серцевих нападів та інсультів.

Спека також має різні рівні загрози.

Приміром, при температурі 25-26°С рівень смертності внаслідок спеки підвищується.

Однак дані свідчать, що від спеки люди частіше помирають навесні або на початку літа, а не в період пікових температур.

Це може бути пов'язано з тим, що з настанням літа ми починаємо змінювати свою повсякденну поведінку та звикаємо до спеки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У спеку дуже важливо часто пити

Хто у групі найбільшого ризику?

Найбільше страждають люди похилого віку та з хронічними захворюваннями.

Приміром, діабетики у спеку дуже швидко зневоднюються, це призводить до того, що рівень цукру в крові починає зростати.

Немовлятам у літню спеку також нелегко: вони вередують і погано сплять, страждають від попрілостей шкіри.

Постраждати від спеки можна не лише фізично, наприклад, отримавши тепловий удар або сонячний опік. Не менш відчутним може бути удар по психічному здоров'ю.

За словами фахівців, негативні психічні реакції можуть розвинутись у людей з серйозними хронічними захворюваннями, приміром, з деменцією.

Також спека дошкуляє тим, хто живе на верхніх поверхах міських багатоповерхівок.

Що робити в разі перегріву і теплового удару?

Перемістити постраждалого в прохолодне місце.

Попросити його лягти і трохи підняти ноги.

Дати постраждалому випити прохолодної води.

Накласти вологі, прохолодні компреси в області великих судин (бокова поверхня шиї, підпахвинні ділянки) та на лобі.

Якщо постраждалому не стає краще протягом 30 хвилин, це може бути тепловий удар.

У будь-якому випадку необхідно звернутися до лікаря.