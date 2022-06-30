Чому важливо, що росіян більше немає на Зміїному

1 година тому

Автор фото, УКРПОШТА Підпис до фото, Марка, якою "Укрпошта" відзначила хоробрість українських воїнів, захоплених у полон на Зміїному

Острів Зміїний, який Росія захопила у перші дні війни і який став символом українського спротиву, офіційно залишили російські війська. Вигнання РФ з цього крихітного клаптика суходолу потенційно може мати не лише символічне та військове значення для України, але й глобальне для світу.

У четвер, 30 червня, українські військові, а згодом і влада повідомили, що росіяни залишили Зміїний після потужних обстрілів з боку ЗСУ.

Росія підтвердила, що залишає острів, але назвала це "жестом доброї волі", на який вона пішла начебто для того, щоб розблокувати експорт українського зерна. І тепер - черга за Україною.

"Все це - суцільний фейк. По-перше, ЗСУ вибили росіян з острова Зміїний. По-друге, росіяни обстрілюють склади із нашим зерном", - заявив у відповідь керівник офісу президента України Андрій Єрмак.

Зміїний - крихітний острів площею 0,2 кв. км, розташований за 120 км від Одеси та за 37 від дельти Дунаю, у північно-західній частині Чорного моря. Але військове, стратегічне та символічне значення острова величезне, вважають експерти.

"Русский военный корабль, иди на…"

У перші ж дні війни Зміїний став мемом та символом українського спротиву.

Саме тут крейсер "Москва" після обстрілів запропонував місцевому гарнізону прикордонників здатися, а у відповідь почув непристойні слова, які стали гаслом війни: "Русский военный корабль, иди на…".

Прикордонники разом з автором фрази потрапили в полон, згодом частину їх вдалося звільнити.

Фраза стала знаменитою на весь світ, гасло з'явилося на білбордах та на одязі, на вказівниках, рекламних банерах, на стінах, у мобільних додатках, в обмінниках валют замість знаку рубля, на аватарках та у сотнях мемів.

Відповідь прикордонника російському кораблю цитували світові ЗМІ - Reuters, The Guardian, ВВС, Der Spiegel.

У квітні "Укрпошта" випустила присвячену цій події марку, а на наступний день українське військо потопило той самий крейсер "Москва" неподалік від острова Зміїний.

А тепер росіян не залишилося і на самому острові.

"Це надзвичайно важлива битва - як стратегічно, так і символічно, - вважає кореспондент ВВС Джо Інвуд. - Якою б не була причина, повернення острова Зміїний буде великою перемогою для України".

Острів особливого значення

Автор фото, president.gov.ua

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Попри те, що сам по собі острів великої цінності не представляє, якби росіяни змогли закріпитися там, це мало б руйнівні наслідки для оборони України на півдні, переконані експерти.

"Якщо російським військам вдасться зайняти острів Зміїний і встановити там свої системи протиповітряної оборони великої дальності, вони будуть контролювати море, сушу і повітря в північно-західній частині Чорного моря і на півдні України", - розповідав ВВС в травні український військовий експерт Олег Жданов.

Острів цінний передусім як майданчик для засобів ППО, вважає кореспондент ВВС Павло Аксьонов.

"Якби на Зміїному можна було розмістити батарею ЗРК середнього радіуса, вона могла б прикрити десантну операцію російського ВМФ під Одесою, якої побоюються в Україні", - вважає він.

Власне тому росіяни раз за разом постачали туди озброєння, а українська армія раз за разом звітувала про знищення чергової партії техніки.

Острів простіше захопити, ніж втримати. Він занадто малий, там немає природних укриттів і ніде сховатись, з берега його легко обстрілювати з самохідних гаубиць і ракетних систем залпового вогню, проти яких ППО не дуже ефективна.

Бази Чорноморського флоту РФ в Криму не могли прикривати острів, бо він задалеко, а прикривати Зміїний кораблями чи авіацією - наражати на небезпеку їх самих.

"Росія не залишала спроб утримати острів, що призводило лише до втрат. Те, що йому в результаті вирішили дати спокій, логічно. Важко сказати, чи спробує Україна взяти острів під свій контроль - зрештою його рельєф і розміри будуть такою самою проблемою для ЗСУ, якою вони були і для російської армії", - вважає Аксьонов.

Примус до доброї волі

Автор фото, UKRAINIAN GROUND FORCES/HANDOUT VIA REUTERS

Заяви Москви про те, що відхід зі Зміїного - це жест доброї волі, на думку експертів, не мають під собою ґрунту.

Українські війська кілька разів завдавали ефективних ударів по острову. У червні роботу ЗСУ в цьому секторі опитані BBC News Україна експерти навіть віднесли до найбільш вражаючих операцій українського війська під час цієї війни.

"Все частіше Україна проводила там технічно інноваційні та вражаючі атаки... інколи з використанням швидкісних реактивних літаків, а також ракетних систем", - заявив BBC News Джастін Бронк з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень.

"Я думаю, це (відхід зі Зміїного - ред.) визнання росіянами того, що зараз Україна має значну кількість реактивної артилерії великої дальності. Вони мають простір, щоб вдарити по острову з берега. І тому, звичайно, це не жест доброї волі", - вважає експерт.

Reuters зазначає, що саме напередодні ЗСУ відзвітували, що прийняли на озброєння на південному напрямку американські РСЗВ Himars.

Джо Інвуд нагадує про фото оповитого димом острова зі слідами обстрілів, які опублікувала українська сторона незадовго до того, як стало відомо, що росіян там більше немає.

Тож заяву Москви про "жест доброї волі" він називає "трохи надуманою".

Натомість він вказує, що звільнення Зміїного може мати наслідки для всього світу - це може стати першим кроком для розблокування чорноморського каналу постачання зерна з України.

"Якщо це наближає день, коли Чорне море знову стане безпечним для експорту продовольства, це перемога, яка може мати глобальне значення", - підкреслює він.

"Найважливішим аспектом є те, що це може відкрити двері для експорту українського зерна з Одеси, що є критичним як для економіки України, так і для світового постачання продовольства", - зазначає Reuters.