Росія святкує "звільнення ЛНР". Путін дав орден скандальному генералу, підключили космос

40 хвилин(и) тому

Автор фото, президент Росії

У понеділок міністр оборони Росії Сергій Шойгу особисто відзвітував президенту РФ Володимиру Путіну про захоплення всієї території Луганської області. Те, що ЗСУ залишили останнє велике місто Луганщини - Лисичанськ, підтвердила також українська влада. Тепер Москва, ймовірно, сконцентрується на захопленні Донецької області.

Путін назвав захоплення Луганської області "перемогою" та заявив, що підрозділи, які брали участь операціях на цьому напрямку, мають "відпочити і наростити свої бойові спроможності".

"А інші військові угрупування, включаючи угрупування "Захід" і "Схід", мають виконувати свої задачі відповідно до заздалегідь узгодженого плану і єдиного задуму. Сподіваюсь, що у них там буде все відбуватись так само як зараз на Луганському напрямку", - заявив Путін.

Те, що українській військові залишили Лисичанськ та практично всю Луганську область, підтвердив генштаб збройних сил України та голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Відхід, за їхніми даними, був плановим, щоб уникнути оточення та втрат.

"Наші військові могли б довго утримувати місто, але зараз Росія має величезну перевагу в артилерії та боєприпасах. Вони б просто знищили місто здалеку, тому не було сенсу залишатися. Ми б потрапили в оточення і мали б сидіти там, поки місто обстрілювали", - пояснив Гайдай.

За його словами, українські війська вийшли без втрат і, станом на ранок, утримували" невеличку частину Луганщини", щоб "наші військові встигли побудувати захисні редути".

"Красной датой в календарь"

Автор фото, Роскосмос

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

На радощах Путін дав зірку "Героя Росії" генералу Олександру Лапіну за бої у Луганській області України.

Лапін став відомим після розслідування ВВС про те, як він нагородив "медаллю Жукова" свого сина, розповідає кореспондент BBC Ілля Барабанов.

Лапін-молодший командує елітним танковим полком у Підмосков'ї, який провально наступав на Київ та Чернігів, розгубив по дорозі половину танків та кадрового складу.

Як вказує Барабанов, у будь-якій іншій армії світу командувач після такого скандалу пішов би у відставку. Але в російській владній вертикалі це може бути приводом для підвищення. Головне, щоб людина була лояльною.

Публічно "відсвяткувати" вирішила також держкорпорація "Роскосмос", яка в телеграмі заявила, що "святкує звільнення "ЛНР" на землі і в космосі", та запостила фото космонавтів на МКС з прапором так званої "ЛНР" і "ДНР".

Так званий глава "ЛНР" Леонід Пасечник написав в телеграмі, що цей день "назавжди увійде червоною датою в календар".

За його словами, російським військовим "доводилося акуратно відвойовувати буквально кожен дім, кожну вулицю і кожне селище".

Автор фото, Сергій Гайдай Підпис до фото, Луганщина після боїв

Глава Луганської ОВА це спростовує, зазначаючи, що у районах боїв росіяни зруйнували 90% інфраструктури, а також 60% житлових будинків. З Луганської області поїхали 300 тисяч людей.

Після відходу ЗСУ у Сєвєродонецьку лишилися 8 тисяч мешканців, а в Лисичанську - 10 тисяч.

"Особисто мені важко і боляче, але це не програна війна. Це лише одна битва, яку ми програли. Ми мали зберегти свої війська, щоб, коли надійде достатня кількість зброї, яку постачає Захід, ми могли вести звичайні дії і контратаки", - сказав Гайдай.

Що далі

Очікується, що тепер Росія сконцентрується на тому, щоб захопити також Донецьку область. Про це говорить і українська влада, і західна розвідка, і експерти.

Зокрема, головними напрямками наступу мають стати найбільші підконтрольні Україні міста Донбасу - Слов'янськ та Краматорськ.

Автор фото, Сергій Гайдай Підпис до фото, Луганщина після боїв

Втрата Лисичанська - загалом військова невдача для України, зазначає Джастін Бронк, старший науковий співробітник британського аналітичного центру із зовнішніх відносин Королівського інституту об'єднаних служб.

За його словами, Росія зосередила всю свою артилерію та величезну вогневу потужність на невеликій ділянці між Сєвєродонецьком і Лисичанськом.

Українським силам було важко вести вогонь проти такої масової концентрації зброї. Бронк вважає, що натомість Україна намагалася тиснути на російські позиції в інших місцях лінії фронту, у Херсоні на півдні та Харкові на півночі.

Росіяни просувалися на кілометр або близько того кожні пару днів і поступово рухалися вперед. Те, що ми бачимо зараз, є кульмінацією цієї операції, додає він.

Тепер Україна матиме набагато коротшу ділянку лінії фронту в цьому районі для оборони, але їй довелося відмовитися від добре укріплених міських позицій, тому що вони були розбиті, каже експерт.

Менша довжина лінії фронту для оборони означає, що постачання буде простішим. Українці мають багато легкої піхоти, дуже мотивованої, але не мають великої кількості важких механізованих сил, їм легше утримувати позиції, ніж відвойовувати.

Тому втрата Лисичанська в цілому є військовою невдачею, пояснив Джастін Бронк.

Автор фото, deepstate

Росія вже націлилася на наступні рубежі оборони України на Донбасі, розповідає воєнний кореспондент BBC Джонатан Біл, який перебуває у Словʼянську.

У місті чути постійний гуркіт артилерії та дим, який здіймається вдалині. Вчора російська артилерія вбила шість мирних жителів, ще 19 отримали поранення. Серед загиблих двоє дітей.

"Ми були тут лише кілька місяців тому. Зараз місто набагато більш порожнє, а бої набагато ближчі. Сусіднє місто Лиман уже було захоплене росіянами, коли вони наступали з півночі", - розповідає він.

Російські війська наступають і зі сходу - захопили і Сєвєродонецьк, і Лисичанськ. Міста Слов'янськ і сусідній Краматорськ - ключові для наступної лінії оборони України - зараз у зоні досяжності.