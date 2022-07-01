Битва за Зміїний. Як і чому Росія намагалася утримати маленький клаптик української землі

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Острів такий маленький, що він цілком помістився у цей кадр

Зміїний - дуже маленький острівець, усього 0,2 квадратного кілометра. Шматок суші, площею менше за Кремль, розташований у Чорному морі лише за 35 кілометрів від українського берега. Плоска, кам'яниста поверхня, кілька будівель, причал, антени, маяк.

Упродовж чотирьох місяців цей невеликий острівець був ареною справжньої битви, в якій загинули десятки людей, а загальний тоннаж потоплених поряд з ним кораблів потягне на результат морської битви.

Стратегічна цінність острівця за нинішніх умов спірна.

З одного боку, це "непотоплюваний крейсер", розташований у районі, де Росія, як вважається, збиралася висаджувати десант на українському березі.

Якби вдалося розмістити на цьому острові засоби ППО, пускові установки ракет, радари, він цілком міг би стати центром і одним з основних опорних пунктів у такій операції, прикриваючи десант з повітря, і підтримуючи його вогнем ракетних батарей.

З іншого боку - засоби та зусилля, які знадобляться, щоб забезпечити захист такого "крейсера", можливо, надто великі для його стратегічної користі.

Це справді дуже маленький острів, на якому практично немає природних укриттів, а близькість берега дозволяє обстрілювати його із самохідних гаубиць та ракетних систем залпового вогню, проти яких острівне ППО не дуже ефективне.

Сховатись на ньому від вогню дуже складно, а невелика площа змушує розміщувати техніку та гарнізон практично в одній точці.

Щоб утримати острів, потрібно було б розташувати у тому ж районі угруповання військових кораблів для захисту його від обстрілів із землі, або захопити територію на березі поряд з ним, створивши "смугу безпеки".

Проте Росія не залишала спроб захопити і утримати острів, що призводило до великих втрат.

Військовий корабель

Найвідомішим епізодом битви за острів Зміїний стала загибель флагмана російського Чорноморського флоту, крейсера "Москва".

Корабель затонув 14 квітня 2022 року після того, як у нього влучили дві ракети українського берегового протикорабельного комплексу "Нептун".

Корабель перебував приблизно за пів сотні кілометрів на захід від острова. Російські військові стверджують, що він затонув через вибух, який був спричинений пожежею на борту.

Загибель корабля стала суттєвою подією зі стратегічної точки зору - ППО крейсера забезпечувала прикриття кораблів у цьому районі. Після того, як "Москва" потонула, інші кораблі Чорноморського флоту відійшли на більшу відстань від берега.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Історія з крейсером "Москва" та українськими прикордонниками була відображена навіть на поштових марках

Після цього цінність острова як майданчика для протиповітряної оборони лише зросла.

Загибель "Москви" була ще й важливою політичною подією. Крейсер прославився подіями початку конфлікту, коли російські сили захопили острів.

Тоді 24 лютого з борту крейсера до українських захисників звернулися із пропозицією здатися. Українці відповіли відмовою, яка містила нецензурну лайку.

Після цього крейсер обстріляв Зміїний. Українські військові, які служили на острові Зміїний, як згодом з'ясувалося, потрапили в полон. Пізніше їх обміняли на полонених росіян.

Переговори прикордонників, їхня нецензурна відповідь російським морякам стали згодом мемом. Українська пошта випустила марку, присвячену цим подіям.

Морські втрати

Крім крейсера "Москва" біля острова Зміїний було підбито та потоплено ще кілька плавзасобів.

2 травня, як повідомили українські військові, біля острова ударами з безпілотників TB2 Bayraktar підбили два патрульні катери проєкту 03160 "Раптор" та десантний корабель проєкту 11770 "Серна".

Удари з безпілотників, зняті бортовою камерою, згодом опублікували в інтернеті.

Автор фото, Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS Підпис до фото, Записи ударів з повітря по Зміїному часто викладали в інтернет

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Точну кількість і остаточний результат цих ударів встановити важко навіть через кілька тижнів. В інтернеті фігурують різні цифри, але документально підтверджено влучення по двох "Рапторах" та одній "Серні".

В інтернеті згодом з'явилися фото борту якогось судна з великою пробоїною. При цьому стверджувалося, що це нібито потоплений і згодом піднятий з дна російський десантний корабель.

Крім того, 17 червня в районі острова ВМС України завдали удару двома ракетами Harpoon по буксиру "Рятувальник Василь Бех". Підтверджень того, що рятувальне судно затонуло, не надходило.

Згодом у мережі телеграм виклали фотографію, на якій його буксирують у порт. Але навіть на цьому знімку видно, що плавзасіб, який тягнуть на буксирі, настільки зруйновано, що впізнати в ньому буксир досить важко.

Однак російський військовий блогер, колишній самопроголошений "глава міноборони ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін), який регулярно публікує інформаційні повідомлення із зони бойових дій, називає буксир "потопленим".

Міністерство оборони Великої Британії 21 червня також називає буксир знищеним.

Українці стверджували, що судно перевозило на острів боєприпаси та підкріплення.

Наполегливість та завзятість

Російська армія намагалася втриматися на острові, попри те, що він часто зазнавав атак української армії.

За час конфлікту ситуація навколо острова загострювалася чотири рази. Перший раз - 24 лютого, коли острів був обстріляний та захоплений російськими військами.

Друге загострення відбулося 13 квітня, коли атакували крейсер "Москва", який затонув наступного дня.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На острові Зміїний була розташована українська прикордонна застава

Втретє інтенсивність боїв посилилася на початку травня. 4-го травня "Байрактари" вразили ракетами катери "Раптор" та десантний бот "Серна", а також, за твердженням України, два ЗРК "Тор".

Українські військові виклали відео, на якому безпілотник завдає удару по вертольоту, що висаджував війська на острів.

Тоді ж було опубліковано кадри бомбардування острова двома винищувачами Су-27. Літаки йшли на бриючому польоті, і другий літак, на думку коментаторів відео, цілком міг бути пошкоджений вибухом бомб першого.

Україна тоді зазнала втрат. 9 травня українські ЗМІ повідомили про загибель заступника командувача ВМС ЗСУ з авіації полковника Ігоря Бедзая, який пілотував вертоліт-амфібію Мі-14 і був збитий російським винищувачем.

Згодом у телеграм виклали відео, зняте нібито на Одещині, де винищувач атакує гелікоптер, розстрілюючи його з гармати. Модель гелікоптера визначити важко, але голос за кадром каже, що це Мі-14.

Повідомлялося також про загибель у районі Зміїного пілота українського гелікоптера Василя Ільчука із 10-ї авіаційної бригади ВМС України, проте обставини його смерті невідомі.

Російське міністерство оборони стверджувало, що у ході атак були знищені три бомбардувальники Су-24, один винищувач Су-27, три транспортні вертольоти Мі-8, один ударний Мі-24 і 29 безпілотників, зокрема вісім ударних Bayraktar TB2, три десантно-штурмові катери. Підтверджень цих втрат Росія так ніколи і не представила.

Підсумком останнього, четвертого загострення ситуації стало виведення російських військ з острова. Після травневих боїв Росія перекинула на Зміїний два комплекси ППО ближнього радіусу - "Панцир" та "Тор".

Однак через чотири дні після удару по буксиру "Василь Бех" Зміїний знову зазнав масованого обстрілу.

Міністерство оборони Росії підтвердило факт удару, але заявило, що "Панцир" та "Тор" змогли збити 13 безпілотників, чотири ракети "Точка-У" та 21 реактивний снаряд ЗРК "Ураган". В результаті, як стверджує міноборони, в острів не влучили ні снаряди, ні ракети.

Щоправда, 23 червня на каналі групи OSINT-88 у твіттері опублікували супутникові знімки, на яких нібито видно наслідки ударів по Зміїному, і на них видно темні плями, які могли утворитися під час пожежі.

Головнокомаднувач ЗСУ Валерій Залужний виклав відео, на якому 21 червня острів обстріляли з українських САУ "Богдана".

Втеча чи "добра воля"?

Евакуація російського гарнізону з острова Зміїний 30 червня, як спочатку заявило російське міністерство оборони, була "кроком доброї волі".

"Тим самим світовій спільноті продемонстровано, що Російська Федерація не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України", - йшлося у заяві міноборони.

Проте вранці українське об'єднане командування "Південь" заявило, що вночі по Зміїному було завдано ще одного удару, після якого російський гарнізон був поспішно евакуйований.

При цьому повідомлення проілюстровано фотографією острова, з якого піднімається кілька стовпів диму.

У Росії це пояснили тим, що під час евакуації військові знищили боєприпаси та техніку.

Це повідомлення поширив проросійський телеграм-канал "Війна з фейками", але повідомлення переопублікувало на своєму каналі міністерство оборони Росії.

"Об'єкт справді має стратегічне значення, проте свою роль щодо контролю повітряного простору на даний момент він виконав, а враховуючи постійні атаки ЗСУ, на його утримання витрачалися великі ресурси", - йшлося у ньому.