Як Британія тренує українських солдатів стріляти з аналогів HIMARS

Джонатан Біл

кореспондент BBC з питань оборони

1 година тому

Автор фото, Pool

Британія навчає кілька сотень українських солдатів поводитися з новою зброєю, яку вона постачає Україні для боротьби з російською агресією.

Підготовка почалася кілька тижнів тому на базі британської армії у графстві Вілтшир на південному заході Англії.

Українці навчаються застосовувати британські реактивні системи залпового вогню (РЗСО) із дальністю стрілянини понад 80 км.

Британія, судячи з відкритої інформації, поставить Україні три такі сучасні системи.

Також Сполучене Королівство закупило для ЗСУ 50 гаубиць. Легка модель L119 може вражати цілі на відстані до 12 км.

Британські та новозеландські солдати, які проводять підготовку, вражені бажанням українських солдатів навчатися.

"Їхня мотивація - навчитися якнайшвидше - неймовірно сильна... Відпочивають вони рідко", - каже офіцер артилерії Ребекка Буллок.

"Вони розуміють, що у них не так багато часу, тому хочуть отримати якнайбільше нових навичок, вони просто працюють, працюють і працюють - і ставлять багато запитань. Як їм діяти швидше, як швидше пересуватися, як застосувати озброєння? Дуже сильний акцент робиться на швидкість.

Разом із капітаном-новозеландцем Джонатаном Діком Буллок вчить військових застосовувати гаубицю L119.

"Ми безперечно бачимо високий ступінь мотивації та самовіддачі цих хлопців, вірних ідеї захисту України", - каже Дік.

Російська артилерія сильно перевершує українську і кількістю, й оснащенням. Київ не перестає просити у Заходу нову зброю.

Автор фото, Pool Підпис до фото, Знімальній групі BBC міністерство оборони вперше дозволило зняти підготовку українських солдатів у Британії, зберігаючи їхню анонімність

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Західна важка артилерія вже почала доходити до України, хоч у меншій кількості, ніж просив Київ. Підготовка військових також потребує часу.

Перехід на західне озброєння став ще важливішим після того, як у ЗСУ почали закінчуватися запаси зроблених ще в СРСР снарядів для артилерії. Країни НАТО використовують снаряди інших калібрів.

Капітан Дік вважає гаубицю L119 зі 105-міліметровими снарядами дуже ефективною зброєю.

"Вона дуже мобільна, її можна прикріпити до вертольота, легко пересувати, перевозити на великих та маленьких вантажівках", - каже він.

Дік вважає, що L119 заповнить прогалину в оснащенні ЗСУ. "Сподіваюся, вони зуміють нею правильно скористатися", - каже Ребекка Буллок.

Українські солдати приїхали до Британії вже досвідченими артилеристами. Глава американського об'єднаного штабу Марк Міллі назвав їх першокласними стрільцями.

Можливостей відточити навички вони мали багато. За інформацією українських військових, ЗСУ сьогодні витрачають у битві за Донбас 5-6 тис. артилерійських снарядів на день.

Російські військові витратили десь удесятеро більше.

Автор фото, Pool Підпис до фото, Британська реактивна система залпового вогню (РСЗВ) з дальністю стрільби 50 миль

Для українських солдатів це не хрещення вогнем, а перехід на нове озброєння.

Вони пройшли п'ять днів підготовки, після чого провели маневри із застосуванням бойової амуніції на Солсберійській рівнині.

Навчання роботі з РЗСО зайняло більше часу.

РЗСО - це найсучасніша далекобійна зброя британської армії - вона схожа на американські системи HIMARS, які вже застосовують в Україні.

На навчання командира розрахунку РЗСО зазвичай витрачається п'ять тижнів, але українців навчають за три.

При цьому вони навчаються не лише застосуванню нових систем, а й їх технічного обслуговування.

Капітан королівської артилерії Джеймс Оліфант упевнений, що РЗСО серйозно змінять баланс сил на полі бою.

"Вони дадуть їм (ЗСУ) більше мобільності, що допоможе їм вижити", - каже він.

Автор фото, Pool Підпис до фото, Капітан Джеймс Оліфант каже, що українські та британські артилеристи порозумілися

До того ж, додає Оліфант, РЗСО стріляє ракетами, які "можуть досягати цілі з відстані 84 км" - це більше, ніж більша частина російської артилерії.

Попри мовний бар'єр, каже Оліфант, британські артилеристи порозумілися з українськими, які вже мали досвід застосування своїх власних РЗСО.

Українські солдати за деякий час звикли до британського обладнання, розповідає Оліфант.

Тепер західним інструкторам не потрібно керувати процесом безпосередньо - екіпажем командує український військовий, "тренуючи солдатів за своєю власною доктриною та навчаючи своїй тактиці".

Українці вдячні за нову зброю та підготовку.

Багато хто з них перед поїздкою до Британії боровся за свою країну і своє життя, і продовжуватиме боротися після повернення.

"Тяжко. Мої солдати все ще там, на війні. Я не можу перестати про них думати", - каже один із українських військових.

Інший розповідає про смертельну втому, яку зазнав на війні.

"Ми просто втомилися, але, як і раніше, мотивовані... Ми сильні, ми потужні", - каже він.

Насправді однією новою зброєю війну не виграти. Тим більше, якщо вона поставляється у таких обмежених кількостях. Українська влада просить 300 РЗСО.

США, Британія та Німеччина поки що дають трохи більше десятка, хоча обсяг поставок може зрости.

Захід каже, що підтримуватиме Україну у довгостроковій перспективі. Сьогодні у Британії тренується кілька сотень військовослужбовців ЗСУ, але завтра це можуть бути тисячі.

Британський прем'єр Борис Джонсон пропонує готувати по 2500 українських солдатів щомісяця.