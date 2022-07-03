Вибухи і смерті у російських Бєлгороді та Курську. Що відомо

1 година тому

Автор фото, телеграм губернатора Курской області

У ніч на неділю у ЗМІ з'явилися кадри, на яких було видно вибухи у Бєлгороді, а в небі над містом - сліди роботи системи ППО. Губернатор регіону повідомив про загиблих і руйнування, проте не став пояснювати, що саме сталося.

За словами голови Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, у місті відбулася "серія гучних звуків". Пізніше він повідомив про щонайменше трьох загиблих та чотирьох постраждалих - серед яких чоловік у тяжкому стані та 10-річна дитина.

Частково зруйновані 11 багатоквартирних будинків та понад 30 приватних будинків, п'ять приватних будинків зруйновані повністю, додав Гладков.

Бєлгород розташований неподалік кордону з Україною та Харкова, який Росія нещадно обстрілює останніми тижнями.

Губернатор сусідньої з Бєлгородом Курської області Роман Старовойт заявив, що у ніч на неділю на підльоті до Курська ППО збили два українських безпілотники "Стриж". Внаслідок інциденту, за його словами, ніхто не постраждав.

"На жаль, інша ситуація у Бєлгороді. В результаті атаки противника є вбиті та поранені серед мешканців, зруйновані будинки мирних громадян", - додав він.

Автор фото, vgladkov Підпис до фото, Бєлгород

Російський сенатор Андрій Клішас вже назвав те, що сталося в Бєлгороді, "прямим актом агресії з боку України", який вимагає "найжорсткішої, у тому числі військової відповіді".

Українська влада поки що офіційно не коментувала звинувачення.

Автор фото, телегарм губернатора Курської області

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало у своєму телеграмі пост із відео з місця подій зі словами: "Нічна "бавовна" в Бєлгороді. Напевно вже не так їм весело дивитись обстріли Харкова".

Чим вдарили?

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук у телеграмі звернув увагу, що низка ЗМІ повідомляють про можливий обстріл Бєлгорода ракетами російської ЗРПК "Панцир С1". Залишки ракети нібито знайшли на місце обстрілу.

"На озброєнні ЗСУ таких комплексів немає", - каже Братчук.

Ця система може використовуватись як ППО для збиття невеликих пілотованих чи безпілотних апаратів.

У Бєлгородській області, як і в інших регіонах Росії, які межують з Україною, у квітні було оголошено "жовтий" рівень терористичної небезпеки.

Після початку "військової операції" і початку війни проти України влада цих областей неодноразово заявляла про обстріли та вибухи, у Бєлгородській області заявляла про загибель двох місцевих жителів.

Автор фото, МЧС России

11 травня повідомлялося, що внаслідок обстрілу одна людина загинула і семеро отримали поранення у селі Солохи, а 27 травня - про загибель жінки у селі Журавлівка.

Кілька тижнів тому влада Бєлгородської області оголосила про евакуацію жителів Журавлівки та сусіднього села Нехотіївка.

1 квітня у Бєлгороді взагалі згоріла нафтобаза, а 1 травня там вибухнули склади зброї.

Бєлгород є логістичним хабом для російських військ, які воюють в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заперечує, що українські війська ведуть бойові дії на території Росії.

При цьому в раді національної безпеки та оборони України раніше допускали ймовірність перенесення бойових дій на суміжну російську територію, якщо цього вимагатиме оперативна обстановка.