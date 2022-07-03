Як Росія рятує знищений українською ракетою десантний корабель"Саратов"

14 хвилин(и) тому

Автор фото, kchf.ru Підпис до фото, Фото "Саратова" 2020 року

Росія каже, що врятувала великий десантний корабель, затоплений його екіпажем. Судно пошкоджене ракетним ударом українських сил у порту Бердянська 24 березня.

Призначений Росією чиновник-колаборант Володимир Рогов написав у телеграм-каналі, що балістичні ракети "Точка-У" були націлені на контрольований Росією порт.

За його словами, екіпаж затопив судно, "щоб запобігти детонації бортових боєприпасів через пожежу, яка почалася на судні".

Тоді Україна заявила, що вдарила по кораблю. Росія підтвердила це лише зараз.

Російські звіти не розповідають подробиць про пошкодження корабля, але повідомляють, що його відбуксирують до Керчі в анексованому Росією Криму.

Автор фото, ВМС УКРАЇНИ Підпис до фото, Кадр із відео з палаючим кораблем у Бердянську

У доповіді українських військових про ракетний удар 24 березня десантним кораблем названо "Орськ", а корабель, який врятувала Росія, - це "Саратов". "Орськ" - ще один із шести великих десантних кораблів Чорноморського флоту Росії.

Згодом Генштаб ЗСУ уточнив, що знищений в окупованому порту Бердянська великий десантний корабель, це "Саратов", а не "Орськ".

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Сайт флоту kchf.ru підтверджує, що "Саратов" був пошкоджений і затонув у порту 24 березня, але не згадує український ракетний удар.

Судно "було пошкоджено внаслідок пожежі та спричинених нею вибухів", йдеться у повідомленні, яке суперечить версії Рогова. "З пошкодженнями корпусу судно затонуло біля причалу", - йдеться на сайті флоту.

58-річний десантний корабель "Саратов" приєднався до радянського флоту 1964 року. Він може нести до 20 танків, або 45 бронетранспортерів, або 50 вантажівок, а також до 400 морських піхотинців.

Корабель має довжину 113 метрів і може перевозити вантаж вагою до 1500 тонн.

Бердянськ є стратегічним портом на Азовському морі між Маріуполем і Кримом. Захоплення Маріуполя, який тепер перебуває в руїнах після місяців бомбардувань, було ключовою стратегічною метою російських військових.

У квітні українські військові підбили флагман Чорноморського флоту - ракетний крейсер "Москва". Його потопили дві ракети "Нептун", хоча Росія це заперечує, стверджуючи, що корабель затонув після великої пожежі на борту.