За що українці так полюбили Бориса Джонсона?

20 хвилин(и) тому

Борис Джонсон хоч і є прем'єр-міністром Великої Британії, але, схоже, для українців також став своїм.

Заледве ще якийсь іноземний політик наразі є настільки знаним і обожнюваним в Україні як він - про це свідчать численні меми, відгуки людей і навіть назви страв та напоїв!

Тоді як на батьківщині до пана Джонсона є багато запитань... У чому ж секрет любові українців до цього європейського лідера із чудернацькою зачіскою?