Чи можна дізнатися, скільки людей загинуло у війні Росії проти України

Сара Габершон, Роб Інгленд, Беккі Дейл та Ольга Івшина

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

У результаті російського авіаудару по будівлі в Лисичанську на Луганщині загинуло четверо осіб, які там переховувалися. У сусідньому Сєвєродонецьку ще двоє загинули після доби російських обстрілів. Ще одна людина загинула під час бомбардування околиць Донецька. Ще четверо загинули, коли російські війська відкрили вогонь у селі Сад на північному сході Сумської області.

Вважається, що усі ці люди, які загинули протягом одного дня у червні, були цивільними.

Смерті, подібні до цих, становлять понад третину із зафіксованих в Україні з 24 лютого, відповідно до аналізу BBC News даних організації Armed Conflict Location and Event Data Project (Acled) - американської некомерційної групи, яка реєструє насильство з політичних причин.

Експерти кажуть, що загальна кількість зареєстрованих смертей, ймовірно, сильно занижена.

Україна та Росія стверджують, що кількість сягає десятків тисяч, але їхні заяви не збігаються та не можуть бути незалежно перевірені.

Щоб спробувати зрозуміти ціну війни у людських життях, необхідно розглянути низку джерел, зокрема ООН, дані урядів та незалежних спостерігачів.

Де гинуть люди?

Ця карта показує, де були зареєстровані смерті під час війни, до середини червня.

Південні та східні райони України, вздовж російського кордону, де почалося основне наземне вторгнення, зазнали основного сплеску насильства.

Дані отримані від Acled, яка в Україні підраховує окремі випадки насильства, такі як збройні зіткнення чи авіаудари, і їхні місця, після підтвердження місцевими ЗМІ та партнерськими організаціями. Тобто оцінка кількості смертей цією організацією є більш консервативною, ніж в інших джерелах.

Зафіксовані смерті, для яких відоме місце

З 24 лютого по 24 червня. Розмір кола відображає кількість смертей. Лічильник показує загальну кількість смертей.

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Загалом Acled повідомила про понад 10 000 смертей в Україні від початку російського вторгнення.

Найбільше постраждалих - у Маріуполі на південному сході, Харкові на північному сході та Білогорівці на сході.

Скільки загинуло мирних жителів?

Згідно із загальними даними Acled, BBC News ідентифікувала близько 3600 загиблих серед цивільного населення станом на середину червня, тоді як ООН підтвердила близько 4700 загиблих під час конфлікту до кінця червня.

Обидва джерела кажуть, що їхні цифри далеко не відповідають фактичній кількості смертей через проблеми з перевіркою інформації під час війни.

ООН прагне перевірити кожну смерть за допомогою поліцейських, медичних чи офіційних записів.

Водночас дані Acled включають лише смерті, пов'язані з підтвердженою конкретною подією, і не включають ті, що трапилися безпосередньо внаслідок війни, але з інших причин, таких як голод чи відсутність медичної допомоги.

Це особливо важливо в таких місцях, як Маріуполь, який тривалий час перебував в облозі з багатьма мирними жителями, які опинилися у пастці.

"Загалом, за нашими оцінками [крім підтверджених смертей], щонайменше 3000 мирних жителів загинули в обложених містах або містах, за які йшла боротьба, через те, що вони не могли отримати медичну допомогу та через стрес, завданий їхньому здоров'ю під час воєнних дій", - сказала голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер.

Українська влада оперує великими цифрами загиблих цивільних у Маріуполі, але перевірити їх зараз неможливо.

Як вбивають мирних жителів?

Основною причиною загибелі цивільного населення в Україні є обстріли та авіаудари, згідно зі звітами ООН та аналізом BBC News даних Acled.

Проте, за даними Acled, майже 1000 мирних жителів були вбиті під час атак з близької відстані, багато з них - під час наступу на Київ.

Відповідно до Женевської конвенції та інших міжнародних договорів, навмисні напади на цивільних осіб або інфраструктуру, життєво важливу для їхнього виживання, є військовим злочином.

Генеральна прокуратура України звинуватила Росію в тисячах військових злочинів під час конфлікту, включно з прямим нападом на цивільне населення.

Росія всі звинувачення відкидає.

Скільки загинуло солдатів?

Кількість загиблих солдатів є закритою інформацією, адже вона багато говорить про те, як йде війна для обох сторін, каже Гевін Крауден з організації Every Casualty Counts ("Кожна жертва має значення"), що фіксує втрати.

"Це те, що обидві сторони дуже добре усвідомлюють", - каже він.

Україна офіційно не повідомляє про кількість загиблих під час війни.

Але на початку червня в офісі президента України повідомили BBC News, що на Донбасі щодня гине 100-200 українських військових.

У квітні Росія заявила, що вбила близько 23 тисяч українських військових.

Автор фото, Reuters

Росія рідко розголошує загибель власних військ.

Остання кількість загиблих була датована 25 березня, коли від початку вторгнення, за їхніми словами, загинув 1351 російський солдат.

У квітні уряд Великої Британії заявив про загибель близько 15 тисяч російських солдатів.

Україна регулярно оприлюднює дані про загибель російських військових, стверджуючи, що станом на кінець червня загинуло близько 35 тисяч росіян.

Жодне з цих тверджень не можна перевірити.

В ООН заявили, що не вважають достовірними дані, оприлюднені учасниками конфлікту.

Однак Російська служба Бі-бі-сі підтвердила загибель щонайменше 4010 російських солдатів, зафіксувавши імена солдатів, які загинули з початку війни.

З них ідентифікували 685 офіцерів і чотирьох генералів.

Більшість із них були нижчого рангу, рядовими та сержантами.

Ці солдати, чиї тіла були репатрійовані до Росії, були ідентифіковані за іменами через державні ЗМІ, соціальні мережі, офіційні звіти місцевої влади та розмови з людьми, які їх знали.

Кількість військових, тіла яких залишилися в Україні або ще не ідентифіковані, невідома.

"Щодня війна забирає десятки життів цивільних і учасників бойових дій", - каже Богнер.

"Якщо людські життя мають значення, ці цифри говорять самі за себе", - додає вона.

Матеріал підготовлений за участю Яни Таущинскі, Ліббі Роджерс та Катерини Хінкулової