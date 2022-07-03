ЗСУ атакували російську військову базу в Мелітополі. Все, що відомо

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Приазвоська селищна рада Підпис до фото, Вибухи в Мелітополі

Зранку 3 липня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що українські війська завдали ракетного удару по російській базі на околиці окупованого міста.

За його словами, там вдалося знищити всю техніку окупаційних військ. ВВС News Україна зібрала все, що відомо на цей момент.

Місто Мелітополь в Запорізькій області було захоплене російськими військами на початку березня. Це був надзвичайно важливий в географічному плані населений пункт - через нього йдуть шляхи постачання і в бік Запоріжжя, і в бік Донецької області.

Мер Іван Федоров, якого брали в полон росіяни і тримали в неволі майже тиждень, був змушений залишити рідне місто.

Владу в ньому отримала назначена РФ нова "адміністрація". Сам Мелітополь росіяни перетворили на укріплену військову базу і логістичний хаб.

Удар по окупантах

Вранці 3 липня Іван Федоров у своєму відеозверненні повідомив про атаку на Мелітополь. За його словами, ракетні удари ЗСУ знищили одну з чотирьох військових баз, які росіяни облаштували на території міста.

Автор фото, Іван Федоров Підпис до фото, Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про обстріли свого міста

"Сьогодні наші Збройні сили України зробили одну з них нездатною функціонувати", - висловився мер. З бази росіяни намагаються евакуювати свою техніку.

За його даними, ЗСУ завдали два удари о 3 і 5 годині ранку. Загалом випустили близько 30 ракет.

Завдяки цьому вдалось знищити запаси паливно-мастильних матеріалів і техніку росіян, вказує Федоров. "Все місто Мелітополь затягнуте димом і так продовжується вже 3-4 години", - описав він ситуацію.

Удар був завданий по мікрорайону Авіамістечко, де розташована колишня база українського підрозділу транспортної авіації.

Це місцевість на північних околицях міста. Іван Федоров запевняє, що обстріл вівся виключно по військових об'єктах, а всі заяви російської сторони про загрозу для мирних мешканців є провокацією.

Натомість російське державне агентство "РИА Новости" повідомляє, що ціллю ЗСУ була начебто цивільна інфраструктура. Але російська протиповітряна оборона цьому запобігла.

"Російські ППО збили над Мелітополем близько 15 ракет, випущених з боку українських військ по цивільній інфраструктурі міста, повідомило РИА Новости джерело. Місцеві жителі розповідають, що після першого обстрілу спустилися до бомбосховища, а хтось був евакуйований", - повідомляє держагентство РФ.

У призначеній Росією незаконній адміністрації окупованого Мелітополя представили свою версію того, що сталося вночі в місті.

За словами голови "адміністрації" і колаборанта Євгена Балицького, українські військові намагалися завдати ударів по житлових районах та інфраструктурі Мелітополя, але завдяки роботі ППО снаряди потрапили на територію аеродрому.

"Помста за черешню"

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух підтверджує інформацію про вибухи в Мелітополі. Але не вказує жодних подробиць.

"У Мелітополі було чутно вибухи, але детальної інформації ще немає. Місцеві жителі вже називають це "помстою за мелітопольську черешню". Через це окупаційні війська закрили виїзди з міста", - сказав він.

Раніше місцева влада повідомляла, що фермери Мелітополя, відомого як "столиця української черешні", не можуть реалізувати цьогорічний врожай через російську окупацію.

Щодо евакуації, то голова ОВА повідомляє про постійний потік бажаючих виїхати на підконтрольну Україні територію Запорізької області. Це, за його даними, 1-1,5 тисячі людей щодня.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Евакуація цивільних з Мелітополя. Місцева влада прогнозує, що кількість бажаючих виїхати зросте

Іван Федоров прогнозує, що після вибухів в Мелітополі кількість бажаючи виїхати з міста зросте. Більш того, він впевнений, що РФ буде готувати провокації щодо мирного населення, щоб звинуватити в цьому Україну.

Партизанський край

Крім вибухів в Мелітополі також відбувся черговий диверсійний акт на залізничних шляхах. Раніше місцеві партизани і українські сили опору вже вчиняли атаки на шляхи забезпечення російських військ, що проходять поруч з містом.

Лише за останні два місяці українські сили змогли провести тут декілька акцій. Зокрема, 29 травня і 12 червня пролунали вибухи в центрі Мелітополя біля будівель представників окупаційної влади.

А 18 травня стало відомо про пошкодження бронепоїзду російських військ і залізничних колій. Також був організований підрив залізничного мосту біля села Якимівка 28 квітня.

Цей шлях росіяни використовували для підвозу боєприпасів і техніки з анексованого Криму до лінії фронту на Донбасі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російські військові в центр Мелітополя. Вони захопили місто на початку березня

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Іван Федоров 3 липня повідомив про чергову успішну акцію українських сил опору. "Вчора, завдячуючи силам опору, рашистський бронепоїзд, який віз боєприпаси, якими вони хотіли стріляти в наше мирне населення, зійшов з рейок біля Мелітополя і там лежить перекинутий", - заявив він.

Місцеве видання "РІА Мелітополь" також повідомляє про обстріл російського потяга 2 липня. За даними видання, його обстріляли з гранатометів. Потяг начебто віз боєприпаси для окупаційних військ.

Російська сторона підтверджує атаку на поїзд, але стверджує, що він "віз продовольство".

"Це був поїзд із продуктами харчування, які він віз із Криму на звільнену територію, а назад вивозив зерно. Його обстріляли з гранатомета. Працює слідча група", - сказав назначений РФ "член головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізького регіону" Володимир Рогов.

Ще за три дні до інциденту "голова" Криму Сергій Аксенов скасував запуск пасажирських потягів з півострова до захоплених Мелітополя і Херсона. Це було пов'язано з неможливістю Росії забезпечити безпеку руху на цих ділянках захопленої української території.

О другій половині дня 3 липня стало відомо про ще один інцидент біля Мелітополя. Мова про підрив залізничного мосту між Мелітополем та Токмаком в Запорізький області.

Як повідомляє місцеве видання "РІА Мелітополь", вибух пролунав в окупованому селі Любимівка. Цією гілкою росіяни переганяли склади зі зброєю та військовою технікою на фронт, зазначає ЗМІ. Українська влада і Кремль цю подію ще не коментували.