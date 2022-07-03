Лисичанськ опинився під контролем Росії. Українські війська залишили місто

1 година тому

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Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів - заявив генштаб ЗСУ.

"В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід", - йдеться у заяві.

Там додали, що армія продовжує боротьбу.

"На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму - потрібні матеріально-технічні ресурси. Оборонці Луганщини та інших регіонів нашої країни героїчно виконують свій громадянський і військовий обовʼязки. Ми повернемося і неодмінно переможемо!" - пообіцяли військові.

За пів години до повідомлення генштабу президент Володимир Зеленський заявив, що біля міста ще йдуть бої, але росіяни можуть захопити Луганщину.

"Тому сказати сьогодні остаточно, що Лисичанськ є під контролем (Росії), ми не можемо, ідуть бої на околиці Лисичанська. Наша задача мати вогневу перевагу", - заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом.

Він не виключав, що РФ може захопити усю Луганську область, але зазначає, що "ситуація щоденно змінюється" і деякі населені пункти переходять від однієї сторони до іншої.

Луганщину Зеленський назвав українським "слабким місцем". Але за іншими напрямками у ЗСУ є "кроки вперед", запевняє він.

Автор фото, deepstate Підпис до фото, Нова лінія оборони може пройти від Сіверського Донця по лінії Сіверськ-Соледар

Захопили всю Луганщину?

Росія 3 липня заявила, що захопила усю Луганську область України. Це сталося після того, як, за словами росіян, впав останній український форпост - місто Лисичанськ.

Повномасштабне російське вторгнення майже відразу після 24 лютого наблизило лінію фронту до столиці області - міста Сєвєродонецька - і сусіднього Лисичанська.

Очільник Луганщини Сергій Гайдай пояснював, що Збройні сили України свідомо відійшли від кордонів, щоб вибудувати компактну лінію оборони навколо цієї агломерації.

Прорив росіян біля містечка Попасна у травні на південь від Сєвєродонецька сплутав усі плани українців.

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Після затяжних боїв, що тривали майже два місяці, військам РФ вдалось взяти адміністративний центр області.

Єдиним луганським місто, що ще залишалось під контролем Києва, був Лисичанськ. На початку липня з'явились чисельні повідомлення від російських збройних формувань, що місто майже оточене.

Вслід за Сєвєродонецьком

Кілька тижнів тому, коли ЗСУ відступили з Сєвєродонецька, то першими про це повідомили відомі журналісти, а в міноборони заявили, що завчасне оприлюднення інформації про вихід ЗСУ міг нашкодити усім планам командування.

Цього разу офіційно також довго не повідомляли про відступ, хоча такі дані з'явились в мережі ще вчора.

Протягом чотирьох місяців повномасштабного російського вторгнення Лисичанськ неодноразово був мішенню російських обстрілів.

Там знищена значна частина житлового фонду, адміністративних будівель, дорожньої інфраструктури.

Сєвєродонецьк і Лисичанськ розташовані на берегах річки Сіверський Донець і кілька місяців були українським форпостом на Луганщині.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дим над Лисичанськом, 23 червня

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Сєвєродонецьк кілька тижнів був головною метою росіян, об'єктом масштабних артилерійських обстрілів і авіаударів, які перетворили велику частину міста на руїни. Зрештою, українські командири заявили, що захист руїн коштуватиме забагато життів.

Аналітики Інституту вивчення війни у своїх оцінках 24 червня зазначили, що "українські війська займуть вищі позиції в Лисичанську, що може дозволити їм деякий час відбивати атаки Росії, якщо росіяни не зможуть їх оточити чи ізолювати".

Проте російські війська не штурмували місто влоб через річку, а зуміли прорвати українські оборонні рубежі південніше. Й звідти атакували та майже перерізали лінії комунікацій Лисичанська з Бахмутом.

Що змусило українських військових відступити до Сіверська для вирівнювання лінії оборони й уникнення оточення.

Тепер головними напрямками наступу росіян мають стати головні міста Донбасу - Слов'янськ та Краматорськ.