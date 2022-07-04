Росія захопила Луганщину. Як і чому це сталося і що буде далі

Олег Черниш

BBC News Україна

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українському командуванню довелося вивести війська з Лисичанську. Інакше вони потрапили б в оточення

"Ми повернемось і неодмінно переможемо!". Так ввечері 3 липня Київ офіційно визнав, що втратив Лисичанськ - останнє підконтрольне Україні місто в Луганській області. Більше того, Росія каже, що вся область вже під її контролем. Чому так сталось і як хід війни буде розвиватися надалі?

Наприкінці червня українські сили змушені були відійти з адміністративного центру Луганської області - міста Сєвєродонецька.

Цей промисловий гігант був майже вщент знищений впродовж тривалих тижнів жорстоких боїв.

На іншому березі річки Сіверський Донець розташований Лисичанськ. Його Збройні сили України планували також утримувати настільки довго, наскільки це було б можливим. Він мав стати прихистком для ЗСУ і фортецею в протистоянні з військами РФ.

Але події почали розгортатися не за планом.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дорога до Лисичанську з Бахмуту. Майже два місяці російські війська намагались взяти її під контроль

Тиск і оточення

Взагалі агломерація Сєвєродонецьк-Лисичанськ з 2014 року перебувала у відносно безпечній ділянці Луганщини. До захопленого обласного центру - Луганська - було майже 60 км, а до лінії фронту біля Попасної - приблизно 25 км. Ракетні обстріли не зачіпали ці міста.

Але повномасштабне вторгнення цьогоріч посунуло лінію фронту майже впритул до них. Російським військам за пару днів вдалося захопити Станицю Луганську, Сватове і інші міста на схід від Сєвєродонецька.

Тоді очільник області Сергій Гайдай пояснював, що українські війська спеціально відійшли від кордону ближче до обласного центру, щоб тут вибудувати компактну лінію оборони по дузі від Рубіжного на півночі до Попасної на півдні від Сєвєродонецька.

Адже росіяни зайшли військами на усій протяжності українсько-російського кордону у Луганській області, а не тільки з боку так званої "ЛНР". Такий великий фронт обороняти було дуже складно.

ЗСУ довго вдавалось тримати тут надійну оборону. Але спочатку росіяни змогли захопити місто Кремінна поруч з Рубіжним, а на початку травня після потужного штурму вдався прорив біля Попасної на півдні.

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Ситуація з "луганським виступом" на Донбасі почала набувати все більш загрозливих рис. Україна контролювала менше ніж 10% Луганщини.

РФ впритул наблизилась до околиць Сєвєродонецька зі сходу і почала робити наполегливі спроби перерізати основну дорогу на Бахмут від Лисичанська.

Тривалі бомбардування обласного центру призвели до суттєвих руйнувань і знищення мостів до Лисичанська через річку Сіверський Донець.

В кінці червня ЗСУ вирішили відходити з Сєвєродонецька і переміщатись до сусіднього Лисичанська. Він в теорії мав кращі умови для оборони - розташований на висоті, з півночі і сходу був захищений річкою, яку росіяни мали б форсувати.

Однак місто протрималось лише тиждень. Росіяни зуміли розвинути наступ з півдня і захопити оборонні рубежі в Золотому та Гірському. Без форсування річки вони стали дуже близькими до оточення міста із заходу і перерізання шляхів сполучення з Бахмутом.

Ще 1 і 2 липня російські провладні телеграм-канали почали говорити про початок боїв у місті та його оточення.

Зранку 3 липня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів Володимиру Путіну про взяття Лисичанська і всієї Луганської області.

Український генштаб частково підтвердив це ввечері того ж дня. "Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів", - сказано в заяві командування ЗСУ.

Названі і причини: кратна перевага російських військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі.

Для успіху недостатньо лише сталевої волі та патріотизму - потрібні матеріально-технічні ресурси, резюмував генштаб Збройних сил України.

Володимир Зеленський також заявив, що війська відійшли, щоб врятувати людей.

"Це був би другий Маріуполь"

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай також каже, що українські сили вийшли з Лисичанська, щоб уникнути оточення. А ця загроза була більш ніж реальною з кожним днем.

"Вирішили відійти на готові укріплені позиції далі на захід, зайняти їх і звідти продовжити боротьбу з російською армією. Як наслідок, всі пішли без втрат", - сказав він ВВС.

Автор фото, Facebook Сергій Гайдай Підпис до фото, Очільник Луганщини Сергій Гайдай

За його словами, поки одні підрозділи українських військ тримали оборону в Лисичанську, інші будували нові укріплення на Донеччині, і тепер війська пішли туди.

"Особисто мені важко і боляче, але це не програна війна. - каже голова Луганщини. - Це всього лише одна битва, яку ми програли. Нам потрібно було зберегти наші війська, щоб, коли прибуде достатня кількість зброї, яка поставляється Заходом, ми могли провести нормальні операції і контратакувати".

Воєнний історик Михайло Жирохов погоджується з тим, що в наявних умовах триматися за Лисичанськ не мало сенсу. Росіяни наступали з півночі і півдня, а також могли перерізати трасу до Бахмута.

"Її перерізання призвело б до "Маріуполя-2", коли б все українське угруповання, яке було в Лисичанську, опинилось в оточенні", - каже він ВВС.

Генштаб, на його думку, ухвалив правильне рішення відводити на нові рубежі основні сили і техніку та формувати "більш коротку" лінію фронту на Донеччині з тим, щоб захистити Слов'янську і Краматорську агломерації.

За даними військового оглядача, координатора групи "Інформаційний спротив" Костянтина Машовця, українські сили залишили місто раніше ніж 3 липня.

"ЗСУ залишили Лисичанськ на 1-2 доби раніше, ніж про це почали говорити в пабліках і було заявлено офіційно", - вказує експерт.

Натомість Жирохов звертає увагу, що українці паралельно з відведенням вели бої в самому Лисичанську. Але вони не мали такого "запеклого характеру", як це було в Маріуполі чи Сєвєродонецьку, де "чіплялись за кожний будинок", каже аналітик.

Автор фото, Сергій Гайдай Підпис до фото, Дим над Лисичанськом

Причини поразки

Чому ж ЗСУ не змогли тривалий час тримати "останній форпост" Луганщини?

Народна депутатка Мар'яна Безугла, яка є заступником голови парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони, має відповідь на це питання.

В травні і червні вона безпосередньо перебувала в Лисичанську на позиціях українських військових і спостерігала за ситуацією.

На її думку, залишення міста є "виправданим елементом маневрової оборони" ЗСУ. До цього тактичного кроку командування вдалося, оскільки противник акумулював максимум сил і засобів на флангах. Росіяни не пішли на штурм міста з боку Сєвєродонецька, а почали його відрізати з різних боків.

"Якби вони атакували з боку річки, тобто не оточували з різних флангів, то Лисичанськ міг би стояти дуже довго. Звичайно, це б призвело до руйнування міста, як, наприклад, було в Попасній і Рубіжному. - пояснює вона ВВС. - Для росіян немає значення, скільки будинків вціліє, скільки населення виживе, це техніка вогневого валу і "випаленої землі". Росіяни беруть територію, а далі вже використовують її на свій розсуд".

Ключовим чинником був прорив українських позицій на південь від Лисичанська з боку селищ Золоте і Гірське, погоджується Михайло Жирохов. Цей виступ росіяни змогли ліквідувати наприкінці червня.

Серед причин невдачі на цій ділянці експерт називає також розмінування пару років тому. "Одна з цих причин, що Золоте було розміновано в 2019 році, коли було розведення військ. І тоді саме найбільш танконебезпечні напрямки були розміновані".

Автор фото, "ОСТАННІЙ БЛОКПОСТ" Підпис до фото, Суперечки Зеленського та ветеранів у Золотому в 2019-му, які виступали проти розмінування укріплень

Президент Зеленський свого часу називав розмінування в Золотому одним із важливих кроків для досягнення миру. Він особисто їздив переконувати ветеранів війни не заважати процесу розведення військ на цій ділянці.

Тоді все закінчилось скандалом і перепалкою президента і ветеранів війни.

Після приходу до влади президента Володимира Зеленського восени 2019 року біля Золотого відбувся процес розмінування і відведення сил та засобів. Це був один з пунктів в рамках виконання "Мінських домовленостей" сторонами конфлікту.

Автор фото, Facebook Мар'яна Безугла Підпис до фото, Депутат Безугла на лінії фронту в Лисичанську. Журналісти критикували її за політичне втручання у дії військових

Представниця чинної влади Мар'яна Безугла спростовує цю версію. "Це ніяк не вплинуло, взагалі. Там були наші бойові підрозділи, які здійснювали захист позицій шляхом мінування відповідно до того, як це здійснюється під час повномасштабної агресії і ведення бою", - запевняє вона.

Серед основних причин поразки біля Лисичанська експерти називають надзвичайно велику перевагу росіян в артилерії. Крім того, ВВС відомо про випадки дезертирства деяких підрозділів тероборони на цьому напрямку, що могло вплинути на стабільність лінії фронту.

Безугла коментує це питання так: "Є різні випадки, але загалом в нас рівень мотивації і боєздатності збройних сил є значно вищий за росіян. Але, звичайно, окремі випадки трапляються".

Щодо самої заступниці голови комітету Ради, то їй закидали безпосереднє втручання в роботу військового командування цій ділянці фронту. Зокрема, публічно такі закиди на початку червня робив військовий журналіст, головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.

"Для мене ці закиди звучать абсурдно", - запевняє ВВС пані Безугла. Вона каже, що не має жодних повноважень віддавати накази військовим, а на лінії фронту в Лисичанську займалась з власної ініціативи "демократичним цивільним контролем над сектором безпеки і оборони".

А саме, збирала інформацію про проблеми в забезпеченні ЗСУ, їх підготовці, дотриманні законодавства і використанні західної зброї.

Попереду - Донеччина

Що буде далі? Росія після заяв про захоплення усієї Луганщини перейшла відразу до атаки на донецькі міста біля адміністративної межі. Зокрема, бойові дії йдуть біля Сіверська, що лежить на шляху між Лисичанськом і Бахмутом.

Сергій Гайдай вдень 4 липня казав, що українські сили ще ведуть боротьбу за декілька селищ на межі Луганської і Донецької областей.

Наприклад, бої йшли біля села Білогорівка на березі Сіверського Донця. Ввечері 3 липня міноборони РФ заявило про взяття його під контроль. Але радник голови МВС Віктор Андрусів вдень 4 липня повідомив, що ЗСУ вибили росіян з села.

Ввечері 4 липня генштаб повідомив, що росіянам досі не вдалось захопити Білогорівку і росіян там відкинули.

Цей населений пункт особливий тим, що два місяці тому російські ЗС вже намагались його захопити. Вони декілька разів форсували Сіверській Донець, але українська артилерія розбивала понтонні переправи. За підрахунками експертів, на цій ділянці було знищено батальйонно-тактичну групу РФ, тобто приблизно до 400-500 військових.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російські війська готуються до штурму міст Донеччини

На початку липня Росії вдалося подолати це "прокляття" і форсування річки завершилось успіхом. Це прискорило оточення Лисичанська.

Тепер російські війська прямують у бік своєї головної мети на Донбасі - агломерації міст Слов'янськ і Краматорськ. До них залишається біля 30 км.

Водночас ліквідація "луганського виступу" і вирівнювання лінії фронту може зіграти і позитивну роль для ЗСУ.

Тим більш, що географічне положення Слов'янська і Краматорська має низку переваг, зазначає аналітик Михайло Жирохов.

"Я вважаю, що ситуація тут буде суттєво відрізнятися. Тому що ЗСУ тримають, наприклад, гору Карачун. Це висота, яка дозволяє і корегувати вогонь і "накидувати" (артилерією, - Ред.) здалеку", - пояснює він.

Але небезпека в тому, каже експерт, що російські війська, за його спостереженнями, продовжують атакувати позиції українців на цьому напрямку в режимі нон-стоп і без оперативної паузи. Вона необхідна ЗСУ для ротації виснажених в боях на Луганщині військових підрозділів і підготовки рубежів оборони на Донеччині.

На Слов'янськ росіяни намагаються наступати і з півночі.

Ввечері 4 липня президент Росії Володимир Путін публічно заявив, що російські війська "мають перепочити" після "перемоги на Луганщині". Очільник Кремля наголосив, що вони також мають підготуватися до продовження наступальних дій.