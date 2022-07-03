Масований обстріл Слов'янська і Краматорська. Що відомо про жертви і руйнування

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Донецька облдержадміністрація

Вдень у неділю росіяни здійснили найбільший за останній час обстріл двох ключових міст Донеччини - Краматорська і Слов'янська. За останніми повідомленнями, у Слов'янську загинуло шість людей, а 20 поранені.

Мер Слов'янська Вадим Лях у відео-зверненні на своїй фейсбук-сторінці зазначив, що це найбільший обстріл за останні дні. Внаслідок обстрілу в місті сталося 15 пожеж, вбиті й поранені велика кількість людей.

Тетяна Ігнатченко, речниця Донецької ОВА, повідомила "Суспільному", що унаслідок обстрілу російськими військами Слов'янська 6 загиблих і 20 поранених. У місті зруйнований ринок.

Автор фото, Вадим Лях

Згодом Лях додав, що серед загиблих - дитина. А серед поранених - працівник комунального підприємства.

Він розповів, що постраждали різні мікрорайони: Артема, Залізничний, Північний, Машмет, М'ясокомбінат. Руйнування в житловому секторі та на комунальних підприємствах - КАТП, у тролейбусному управлінні і фільтрувальній станції.

Журналісти BBC поспілкувалися із заступником міського голови Слов'янська Юрієм Підлісним.

"У мене є лише погані слова, щоб описати це", - сказав він, стверджуючи, що по місту стріляють касетними бомбами.

"Дуже багато шрапнелі. Сильно постраждав один житловий будинок. Вибухова хвиля повністю знищила квартиру, ніби там ніхто й не жив".

"Залишилися самі стіни", - сказав чиновник.

Журналістка Юлія Мендель опублікувала у своєму твіттері відео зі Слов'янська. На ньому чути кілька потужних вибухів і видно дим, який здіймається над містом.

Місцеві ЗМІ повідомляють про значні руйнування міського ринку.

Вранці у неділю мер сусіднього Краматорська повідомив про обстріл міста зі "Смерчів". Серед руйнувань - знищена база відпочинку "Парк Готель".

Мер Краматорська повідомив, що місто обстріляли із ракетних систем залпового вогню "Смерч".

Автор фото, Олександр Гончаренко Підпис до фото, Наслідки обстрілу Краматорська

"Другий день окупанти б'ють з РСЗВ "Смерч" по Краматорську. Нищать цивільну інфраструктуру та гатять по мирному населенню. Попередньо без жертв, але є серйозні руйнування. Працює вибухотехнічна служба. Будьте ближче до укриттів, не нехтуйте сигналами тривоги!" - написав він.

Автор фото, Олександр Гончаренко

Наслідки обстрілу можна побачити на відео, яке опублікувала Донецька облдержадміністрація на своїх сторінках у соцмережах.

Слов'янськ та Краматорськ - найбільші міста Донбасу, які залишаються під українським контролем. Їхнє захоплення - стратегічна мета Росії.

Вони розташовані у десятках кілометрів від лінії фронту, а тому їх росіяни можуть діставати далекобійною артилерією.