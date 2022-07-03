Масований обстріл Слов'янська і Краматорська. Що відомо про жертви і руйнування
Вдень у неділю росіяни здійснили найбільший за останній час обстріл двох ключових міст Донеччини - Краматорська і Слов'янська. За останніми повідомленнями, у Слов'янську загинуло шість людей, а 20 поранені.
Мер Слов'янська Вадим Лях у відео-зверненні на своїй фейсбук-сторінці зазначив, що це найбільший обстріл за останні дні. Внаслідок обстрілу в місті сталося 15 пожеж, вбиті й поранені велика кількість людей.
Тетяна Ігнатченко, речниця Донецької ОВА, повідомила "Суспільному", що унаслідок обстрілу російськими військами Слов'янська 6 загиблих і 20 поранених. У місті зруйнований ринок.
Згодом Лях додав, що серед загиблих - дитина. А серед поранених - працівник комунального підприємства.
Він розповів, що постраждали різні мікрорайони: Артема, Залізничний, Північний, Машмет, М'ясокомбінат. Руйнування в житловому секторі та на комунальних підприємствах - КАТП, у тролейбусному управлінні і фільтрувальній станції.
Журналісти BBC поспілкувалися із заступником міського голови Слов'янська Юрієм Підлісним.
"У мене є лише погані слова, щоб описати це", - сказав він, стверджуючи, що по місту стріляють касетними бомбами.
"Дуже багато шрапнелі. Сильно постраждав один житловий будинок. Вибухова хвиля повністю знищила квартиру, ніби там ніхто й не жив".
"Залишилися самі стіни", - сказав чиновник.
Журналістка Юлія Мендель опублікувала у своєму твіттері відео зі Слов'янська. На ньому чути кілька потужних вибухів і видно дим, який здіймається над містом.
Місцеві ЗМІ повідомляють про значні руйнування міського ринку.
Вранці у неділю мер сусіднього Краматорська повідомив про обстріл міста зі "Смерчів". Серед руйнувань - знищена база відпочинку "Парк Готель".
Мер Краматорська повідомив, що місто обстріляли із ракетних систем залпового вогню "Смерч".
"Другий день окупанти б'ють з РСЗВ "Смерч" по Краматорську. Нищать цивільну інфраструктуру та гатять по мирному населенню. Попередньо без жертв, але є серйозні руйнування. Працює вибухотехнічна служба. Будьте ближче до укриттів, не нехтуйте сигналами тривоги!" - написав він.
Наслідки обстрілу можна побачити на відео, яке опублікувала Донецька облдержадміністрація на своїх сторінках у соцмережах.
Слов'янськ та Краматорськ - найбільші міста Донбасу, які залишаються під українським контролем. Їхнє захоплення - стратегічна мета Росії.
Вони розташовані у десятках кілометрів від лінії фронту, а тому їх росіяни можуть діставати далекобійною артилерією.