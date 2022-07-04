Вчені виявили новий вид гігантського водяного латаття

Ребекка Морелле

Науковий кореспондент BBC News

9 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Новий вид виростили з насіння

Вчені виявили новий вид гігантського водяного латаття, якепротягом 177 років росло на виду у дослідників.

Величезна квітка була в архівах Королівського ботанічного саду Кью і росла у кількох колекціях водяних рослин, але її помилково ідентифікували як інший вид.

Тепер детальне наукове дослідження показало, що це новий вид.

Рослина також є рекордсменом за розмірами у світі, її листя сягає понад 3 метрів завширшки.

Латаття отримало назву Victoria boliviana - на честь Болівії, де воно росте у водному басейні річкової системи Амазонки.

Автор фото, LUCY SMITH

Садівник Карлос Магдалена, один із провідних світових експертів з водяного латаття, давно підозрював, що ця рослина відрізняється від двох інших відомих гігантських видів - Victoria amazonica та Victoria cruziana.

Тож, працюючи з науковцями з Болівії - з Національного гербарію Болівії, ботанічного саду Санта-Крус і громадського ботанічного саду Ла-Рінконада - він зібрав насіння латаття та привіз їх у Кью.

Він сказав BBC News: "Це означало, що ми могли вирощувати його поруч з двома іншими видами в абсолютно однакових умовах. Коли ми це зробили, ми могли чітко побачити, що кожна окрема частина рослини була іншою".

Він назвав знахідку "родзинкою" своєї кар'єри.

Автор фото, Lucy Smith Підпис до фото, Ботанічні малюнки Люсі Сміт показують, чим новий вид водяного латаття відрізняється від двох інших видів

Працюючи разом з Карлосом, ботанічна ілюстраторка Люсі Сміт зробила детальні наукові малюнки всіх трьох видів.

Їй доводилось відвідувати теплицю вночі, тому що квіти водяного латаття розпускаються лише у темряві.

Вона розповіла: "Побачивши квіти й ретельно досліджуючи листя, я змогла визначити відмінності між видами. І поки я їх замальовувала, я чітко усвідомила різницю".

Вона додала: "Можливо, моя думка упереджена, але з трьох видів, новий вид має найкрасивіші квіти".

Автор фото, RBG Kew Підпис до фото, Гігантські водяні латаття вже давно є принадою Королівського ботанічного саду Кью

Королівський ботанічний сад має довгу історію цих рослин: Будинок водяного латаття звели у 1852 році для демонстрації колекції цих рослин.

Гіганти, виявлені у 1800-х роках, були природним дивом свого часу, а рід назвали на честь королеви Вікторії.

Але нове відкриття показує, що латаття все ще має деякі сюрпризи, і вчені кажуть, що їх ще потрібно багато вивчати.

Доктор Алекс Монро з Королівського ботанічного саду Кью пояснив: "Жоден із трьох видів не був добре вивченим".

"Ми досі не знаємо, скільки існує популяцій і як вони відрізняються за розміром. Ми насправді не дуже добре розуміємо біологію запилення. Ми не знаємо багато про розповсюдження виду - як він переміщається з одного місця в інше".

"Тож залишається багато невідомих. І я думаю, через те, що вони такі величезні - й весь час на виду - люди насправді не думали вивчати їх так детально".

Автор фото, Carlos Magdelena Підпис до фото, Новий вид росте в дикій природі у Болівії

Опис рослини опубліковано в журналі Frontiers in Plant Biology.