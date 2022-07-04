Вчені виявили новий вид гігантського водяного латаття
- Ребекка Морелле
- Науковий кореспондент BBC News
Вчені виявили новий вид гігантського водяного латаття, якепротягом 177 років росло на виду у дослідників.
Величезна квітка була в архівах Королівського ботанічного саду Кью і росла у кількох колекціях водяних рослин, але її помилково ідентифікували як інший вид.
Тепер детальне наукове дослідження показало, що це новий вид.
Рослина також є рекордсменом за розмірами у світі, її листя сягає понад 3 метрів завширшки.
Латаття отримало назву Victoria boliviana - на честь Болівії, де воно росте у водному басейні річкової системи Амазонки.
Садівник Карлос Магдалена, один із провідних світових експертів з водяного латаття, давно підозрював, що ця рослина відрізняється від двох інших відомих гігантських видів - Victoria amazonica та Victoria cruziana.
Тож, працюючи з науковцями з Болівії - з Національного гербарію Болівії, ботанічного саду Санта-Крус і громадського ботанічного саду Ла-Рінконада - він зібрав насіння латаття та привіз їх у Кью.
Він сказав BBC News: "Це означало, що ми могли вирощувати його поруч з двома іншими видами в абсолютно однакових умовах. Коли ми це зробили, ми могли чітко побачити, що кожна окрема частина рослини була іншою".
Він назвав знахідку "родзинкою" своєї кар'єри.
Працюючи разом з Карлосом, ботанічна ілюстраторка Люсі Сміт зробила детальні наукові малюнки всіх трьох видів.
Їй доводилось відвідувати теплицю вночі, тому що квіти водяного латаття розпускаються лише у темряві.
Вона розповіла: "Побачивши квіти й ретельно досліджуючи листя, я змогла визначити відмінності між видами. І поки я їх замальовувала, я чітко усвідомила різницю".
Вона додала: "Можливо, моя думка упереджена, але з трьох видів, новий вид має найкрасивіші квіти".
Королівський ботанічний сад має довгу історію цих рослин: Будинок водяного латаття звели у 1852 році для демонстрації колекції цих рослин.
Гіганти, виявлені у 1800-х роках, були природним дивом свого часу, а рід назвали на честь королеви Вікторії.
Але нове відкриття показує, що латаття все ще має деякі сюрпризи, і вчені кажуть, що їх ще потрібно багато вивчати.
Доктор Алекс Монро з Королівського ботанічного саду Кью пояснив: "Жоден із трьох видів не був добре вивченим".
"Ми досі не знаємо, скільки існує популяцій і як вони відрізняються за розміром. Ми насправді не дуже добре розуміємо біологію запилення. Ми не знаємо багато про розповсюдження виду - як він переміщається з одного місця в інше".
"Тож залишається багато невідомих. І я думаю, через те, що вони такі величезні - й весь час на виду - люди насправді не думали вивчати їх так детально".
Опис рослини опубліковано в журналі Frontiers in Plant Biology.