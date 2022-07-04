Чи забиратимуть жінок в армію після 1 жовтня

1 година тому

Автор фото, UNIAN

Через три місяці почне діяти нова система взяття на військовий облік жінок в Україні. Багатьох турбує питання, чи забиратимуть жінок в армію після 1 жовтня, а також які ще вимоги будуть до тих, хто стане на облік.

В останні дні соціальні мережі також збурила інформація про те, що після 1 жовтня, у разі, якщо воєнний стан триватиме, військовозобов'язаним жінкам буде заборонено виїздити за кордон.

ВВС News Україна зібрала найпоширеніші питання у цій темі та знайшла на них відповідь.

Коли почнеться військовий облік жінок і що відбувається зараз

Міноборони у червні оприлюднило новий наказ про військовий облік жінок, у якому уточнило перелік спеціальностей, представниці яких обов'язково мають стати на військовий облік.

"Це означає, що жінка стає військовозобов'язаною та перебуває у запасі Збройних сил, Національної гвардії чи інших військових формувань. Але це лише жінки тих професій, які визначені в наказі міноборони України", - пояснюють в Центрі протидії дезінформації РНБО України.

Повноцінно система взяття на військовий облік жінок запрацює з 1 жовтня 2022 року. Перелік спеціальностей міністерство оборони кілька разів переглядало і не виключено, що цей список і далі зазнаватиме змін, залежно від військових потреб.

Автор фото, Armyinform.com.ua

Що означає взяття на облік і чи можливий призов

Всі жінки, які служать в армії зараз, пішли на це добровільно або ж обрали професію військової за контрактом.

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Хоча взяття на облік автоматично не означає мобілізацію, закон "Про військовий обов'язок та військову службу", чітко не вказує, кого мають призивати - чоловіків чи жінок. У ньому йдеться про військовозобов'язаних осіб.

Тобто, жінки, так само, і чоловіки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу. Вони також можуть бути залучені "до виконання робіт із забезпечення держави у воєнний час".

Однак перелік спеціальностей для жінок, які мають перебувати на військовому обліку, значно менший у порівнянні зі спеціальностями чоловіків.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр ще у середині червня заявляла, що питання про мобілізацію жінок в Україні найближчим часом не стоїть, бо відповідно до указу президента, вже передбачена планова кількість людей, яких необхідно мобілізувати.

У свіжому коментарі від 4 липня вона ще раз підтвердила, що станом на зараз в ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок і жодних додаткових обмежень для перетину кордону щодо жінок не планується.

Чому з'явилися розмови про заборону військовозобов'язаним жінкам виїздити за кордон

У соціальних мережах та деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що після 1 жовтня, коли запрацює система військового обліку жінок, а воєнний стан зберігатиметься, їм можуть заборонити виїздити за межі України.

Проте ця вимога стосується однаковою мірою і жінок, і чоловіків і вона вже діє в Україні.

Відповідно до законодавства, військовозобов'язані можуть виїздити за кордон за певних обставин. І так само як на чоловіків, так і жінок, які стоять на військовому обліку, поширюються певні обмеження.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Обмеження на виїзд за кордон військовозобов'язаних були і будуть, але не тотальні

"Казати, що з 1 жовтня буде повна, абсолютна заборона - це неправильно. Воєнний стан вже встановлює певні обмеження на виїзд за межі України для військовозобов'язаних", - каже ВВС News Україна юристка ГО "Юридична сотня" Марія Звягінцева.

У парламентському комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки ВВС News Україна повідомили, що ніяких окремих проєктів законів, які би встановлювали додаткові заборони на виїзд за межі України, на розгляді немає.

Якщо до осені ніяких змін у законодавстві не станеться, то діятимуть ті самі правила для виїзду за кордон військовослужбовців, що й зараз.

Кому з військовослужбовців буде дозволено виїздити за межі України, встановлює закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Виїжджати зможуть, зокрема, військовозобов'язані жінки та чоловіки, на утриманні яких є троє і більше дітей віком до 18 років, мами чи тата-одинаки, що самостійно виховують неповнолітню дитину, батьки, опікуни, усиновлювачі які мають дитину з інвалідністю чи усиновлену дитину віком до 18 років.

У цей перелік також потрапляють ті, хто навчається за кордоном за стаціонарною чи змішаною формою навчання - від здобувачів профосвіти до аспірантів та докторантів.

Якими є інші вимоги до жінок, які стають на військовий облік

Військовозобов'язані жінки мають перебувати на військовому обліку за місцем проживання, а за кордоном - за місцем консульського обліку у дипустановах України.

Вони не можуть змінювати місце проживання без дозволу військового комісара, керівників Служби безпеки чи Служби зовнішньої розвідки після оголошення мобілізації у воєнний час.

У разі необхідності змінити місце проживання, їхати у відрядження, на навчання чи у відпустку потрібно заздалегідь повідомити про це особисто територіальний центр комплектування (колишній військкомат).

Військовозобов'язана також має з'являтися на виклик до територіального центру у терміни, що будуть вказані в одержаних документах, а також проходити медичні огляди і підготовку до військової служби, залежно від професії.

Кого це все стосується

Міністерство оборони неодноразово уточнювало список спеціальностей жінок, які мають стати на військовий облік.

Усі ці спеціальності міноборони України називає спорідненими з відповідною військовими спеціальностями.

На облік жінок ставитимуть тільки у разі, якщо вони будуть придатні до проходження військової служби за станом здоров'я, віком та сімейним станом.

До переліку спеціальностей, зокрема, входять:

Харчові технології, медицина, медсестринство та фармакологія, ветмедицина, облік і оподаткування, психологія, поліграфія, соціальна робота та соцзабезпечення. У галузі зв'язку - телефоністи, телеграфісти, радисти, радіомеханіки, радіооператори, фототелеграфісти, фоторадіотелеграфісти та інші. Техніки, майстри, механіки, оператори у сфері обчислювальної техніки. А також метеоспостерігачі, фахівці картографії, аерофотослужби, топогеодезисти тощо. До того ж серед списку спеціальностей є працівники сфери видавництва і поліграфії.

Однак деякі експерти звертають увагу на те, що у нормативних актах немає пояснень, як визначатимуть, чи належить жінка до цього переліку - за дипломом про освіту чи за фахом на момент постановки на облік.

Окрім того, перебуваючи на військовому обліку, жінка, так само як і чоловік, може отримати відстрочку від призову на військову службу через стан здоров'я чи сімейні обставини.