Їхній син зник - а потім його 41 рік удавав самозванець

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Ronny sen Підпис до фото, Даянанд Госейн удавав зниклого сина землевласника та прожив із сім'єю 41 рік

Суд в Індії відправив до в'язниці чоловіка, якого визнали винним у тому, що протягом 41 року він видавав себе за сина багатого землевласника. Кореспондент ВВС Сутік Бісвас збирає разом пазли цієї захопливої історії про обман і зволікання з правосуддям.

У лютому 1977 року в східному штаті Біхар дорогою зі школи додому зник підліток.

Канхая Сінгх, єдиний син заможного і впливового заміндара (землевласника) в районі Наланда, повертався після другого дня іспитів. Його родина подала заяву про зникнення в поліцію.

Зусилля знайти Канхаю не мали успіху. Його старіючий батько впав у депресію і почав звертатися до шарлатанів. Сільський шаман сказав йому, що його син живий і скоро "з'явиться".

У вересні 1981 року чоловік віком близько 20-ти прибув до села, розташованого лише за 15 км від місця, де жив Канхая.

Він був одягнений у шафрановий одяг, співав пісні та жебракував. Він сказав місцевим жителям, що він "син видатної людини" з Мургавана, села, де жив зниклий хлопець.

Що сталося далі, не зовсім зрозуміло. Відомо лише те, що коли до Камешвара Сінгха дійшли чутки про те, що його зниклий син повернувся, він поїхав до села, щоб переконатися в цьому на власні очі.

Деякі з його сусідів, які супроводжували Сінгха, сказали йому, що цей чоловік справді його син, і він відвіз його додому.

"Мої очі слабшають, і я не бачу його належним чином. Якщо ви скажете, що він мій син, я залишу його", - сказав Сінгх чоловікам, згідно з поліцейськими записами.

Автор фото, Ronny sen Підпис до фото, Мургаван - невелике село з населенням 1500 осіб у районі Наланда в Біхарі

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Чотири дні потому новина про повернення її сина дійшла до дружини Сінгха Рамсахі Деві, яка відвідувала столицю штату Патна зі своєю дочкою Відьєю. Вона кинулася назад у село і, приїхавши, зрозуміла, що молодий чоловік - не її син.

За її словами, у Канхаї був "шрам від порізу на лівому боці голови", якого у цього чоловіка не було. Він також не впізнав вчительку зі школи хлопчика. Але Сінгх був переконаний, що цей чоловік був їхнім сином.

Через кілька днів після інциденту Рамсахі Деві подала на нього до суду через удавання іншої особи, чоловіка ненадовго заарештували й він провів у в'язниці місяць, перш ніж вийшов під заставу.

Те, що відбувалося протягом наступних чотирьох десятиліть, - це жахлива історія про обман, коли чоловік удавав себе зниклим сином землевласника та проникнув до його дому.

І батько його приймав попри усі суди і суперечки!

Навіть коли він перебував під заставою, він використовував нову особистість, вступив до коледжу, одружився, створив сім'ю та отримав численні підроблені документи.

Використовуючи ці посвідчення особи, він голосував, платив податки, здавав біометричні дані для національного посвідчення особи, отримав ліцензію на зброю та продав 37 акрів власності Сінгха.

Він рішуче відмовлявся надати зразок ДНК, щоб порівняти його з дочкою землевласника, щоб переконатися, що вони рідні брат і сестра. Він навіть намагався "вбити" свою оригінальну особистість за допомогою підробленого свідоцтва про смерть.

Ця історія самозванця - похмуре свідчення некомпетентності та гальмування судової системи Індії: майже 50 мільйонів справ перебувають на розгляді в судах країни, і понад 180 000 із них розглядають понад 30 років.

В офіційних документах цей чоловік, як не дивно, зареєстрований як Канхая Джі - індійське почесне звертання. Загальноприйнятою формою ідентифікації є ім'я та прізвище.

Крім того, за словами суддів, які визнали чоловіка винним в удаванні іншої особи, шахрайстві й змові та відправили його у в'язницю на сім років, його справжнє ім'я було Даянанд Госейн, і він походив із села в районі Джамуї, приблизно за 100 км від його "прийомного" дому.

Автор фото, Ronny sen Підпис до фото, Фотографія Даянанда Госейна з його весілля в 1982 році

На чорно-білій фотографії Даянанда Госейна з його весілля в 1982 році - через рік після того, як він увійшов до сім'ї Сінгха - зображений молодий чоловік з тонкими вусами. Він одягнений у тонку декоративну вуаль і дивиться вдалину.

Більшість фактів про нього до того, як він увійшов до сім'ї Сінгха, розпливчасті.

У його офіційних документах вказані різні дати народження: у його шкільних записах - січень 1966 року, у національному посвідченні - лютий 1960 року, у посвідченні виборця - 1965 рік. У картці місцевого уряду 2009 року для доступу до продовольчих пайків був вказаний вік 45 років, що означало б, що він народився в 1964 році.

Сім'я Госейна сказала, що йому "близько 62 років", що збігається з датою його народження в національному посвідченні.

Те, що дослідники таки змогли підтвердити - це те, що Госейн був молодшим із чотирьох синів фермера в Джамуї, що він співав і жебракував, щоб заробити на життя, і що він покинув свій дім у 1981 році.

Чіттаранджан Кумар, старший офіцер поліції в Джамуї, каже, що Госейн рано одружився , але невдовзі дружина його покинула.

"У пари не було дітей, і його перша дружина вдруге вийшла заміж і створила сім'ю", - каже Кумар. Він також відшукав у селі чоловіка, який впізнав Госейна в суді під час розгляду справи.

"У його рідному селі було досить добре відомо, що Госейн жив у сім'ї поміщика в Наланді", - написав суддя Манвендра Мішра у своєму вироку.

Автор фото, Ronny sen Підпис до фото, Гаутам Кумар каже, що не вірить у те, що його батько - самозванець

Через рік після того, як Сінгх забрав його додому, він одружив Госейна з жінкою з його власної касти землевласників. Відповідно до документів, Госейн отримав ступінь бакалавра з англійської мови, політики та філософії в місцевому коледжі, де його академічні успіхи вважали "задовільними".

За ці роки у Госейна народилося двоє синів і три дочки. Після смерті Сінгха він успадкував половину майже столітнього двоповерхового маєтку в Мургавані. (Інша половина, перегороджена низькою стіною, належить іншій гілці родини Сінгха.)

З видом на великий резервуар для води, оточений деревами манго та гуави, за нефарбованими залізними воротами та з цегляними стінами, будинок має занепалий вигляд. Але колись цей 16-кімнатний будинок вирував життям.

Зараз тут панує моторошна тиша. Подвір'я недоглянуте, а в кутку лежить іржава машина для лущення пшениці.

Старший син Госейна Гаутам Кумар каже, що його батько зазвичай залишався вдома й опікувався приблизно 30 акрами сільськогосподарської землі. На землі росли рис, пшениця та бобові, і в основному її обробляли працівники за контрактом.

Автор фото, Ronny sen Підпис до фото, Госайн (крайній ліворуч) зі своєю дочкою позує разом із Камешваром Сінгхом (сидить на ліжку) і Рамсахі Деві, що стоїть позаду Сінгха

Гаутам Кумар каже, що у них в родині ніколи не обговорювали "справу про удавання іншої особи" його батьком.

"Він наш батько. Якщо мій дідусь прийняв його за сина, хто ми такі, щоб ставити це під сумнів? Як можна не довіряти власному батькові?" - запитує він.

"Тепер, після всіх цих років, наше життя та ідентичність висять на волосині, тому що в мого батька забрали особистість. Ми живемо в такій тривозі", - додає чоловік.

У суді суддя Мішра запитав Госейна, де і з ким він жив протягом чотирьох років, коли зник безвісти.

Госейн давав ухильні відповіді. Він сказав судді, що перебував зі святою людиною в його ашрамі в Горахпурі, місті в сусідньому штаті Уттар-Прадеш. Але він не зміг надати свідків, які підтвердили б його твердження.

Госейн також сказав суддям, що він ніколи не стверджував, що є зниклим сином власника. Він сказав, що Сінгх лише "прийняв мене як свого сина і забрав додому".

"Я нікого не обманював, видаючи себе за іншу особу. Я Канхая", - сказав він.

На його єдиній наявній фотографії - чорно-білому студійному знімку, понівеченому степлером у судових документах - Канхая Сінгх з акуратно зачесаним волоссям і в світлій сорочці вдивляється в камеру.

Іронія полягає в тому, що Канхаю, якому було 16 років, коли він зник, майже забули в його селі Мургавані.

Гопал Сінгх, старший юрист Верховного суду та родич, згадує Канхаю як "боязкого, сором'язливого та доброзичливого" хлопчика.

"Ми росли разом, ми гралися разом. Коли він зник, був шум і плач, - каже він. - І коли через чотири роки з'явився чоловік, він зовсім не був схожий на Канхаю. Але його батько наполягав, що це його втрачений син. Тож що ми могли зробити?"

Камешвар Сінгх, який помер у 1991 році, був впливовим землевласником, який мав понад 60 акрів землі.

Майже чотири десятиліття його обирали головою сільської ради, серед його близьких родичів були адвокати Верховного суду та член парламенту.

У Сінгха було сім дочок і син (Канхая) від двох шлюбів - хлопчик був наймолодшим і, судячи з усього, його улюбленою дитиною і спадкоємцем. Цікаво, що хворий землевласник так і не звернувся до суду і не став на захист Госейна.

"Я сказав селянам, - сказав Сінгх поліції, - що якщо ми виявимо, що ця людина не мій син, ми повернемо його".

Підпис до фото, Підроблене свідоцтво про смерть, у якому йдеться, що Госейн помер у 1982 році

Цю справу розглядали протягом чотирьох десятиліть щонайменше дюжина суддів. Зрештою, суд першої інстанції проводив засідання без перерви протягом 44 днів, починаючи з лютого цього року, і виніс вердикт на початку квітня.

Суддя Мішра визнав Госейна винним. У червні суд вищої інстанції підтвердив цей наказ і призначив Госейну сім років "суворого ув'язнення".

Усіх сімох свідків захисту суд визнав ненадійними. "Ми ніколи не сприймали цю справу всерйоз. Нам слід було краще зібрати докази. Ми ніколи не думали, що є сумніви щодо особи мого батька", - сказав Гаутам Кумар.

Драма в суді досягла кульмінації, коли захист пред'явив свідоцтво про смерть, оголосивши Даянанда Госейна мертвим.

Але сертифікат мав безліч невідповідностей. Він був датований травнем 2014 року, але у ньому йшлося, що Госейн помер у січні 1982 року.

Офіцер поліції Чіттаранджан Кумар каже, що, перевіряючи місцеві записи, він не знайшов записів про смерть Госейна. Місцеві чиновники сказали йому, що сертифікат "очевидно підроблений".

"Тут дуже легко отримати підроблені документи", - зазначив він.

Суд поцікавився у захисту, чому свідоцтво про смерть було складено через 32 роки після смерті людини, і назвав його підробкою.

"Щоб представити себе як Канхаю, Госейн убив себе", - сказав суддя Мішра.

Переконливим доказом проти Госейна була його відмова надати зразок ДНК, який прокуратура вперше вимагала в 2014 році. Протягом восьми років він ухилявся від цього, і лише в лютому цього року дав письмову заяву про відмову надати свій зразок.

"Жодних інших доказів тепер не потрібно, - сказав суд. - Обвинувачений знає, що тест ДНК викриє його неправдиву заяву".

"Тягар доведення своєї особистості лежить на обвинуваченому", - додав суддя.

Автор фото, VISHAL ANAND Підпис до фото, Даянанда Госейна визнали винним в удаванні іншої особи, шахрайстві та змові

Засудження Госейна може бути лише верхівкою айсберга, кажуть юристи.

Суд вважав, що існувала ширша змова за участю кількох людей із Мургавана, які допомогли "підсадити" Госейна в сім'ю Сінгха як його втраченого сина.

Суддя підозрював, що ці люди могли купити землю, що належить Сінгху, яку потім продав Госейн як його спадкоємець. Ці припущення ще мають бути розслідувані.

"Проти моєї сім'ї була задумана величезна змова [щоб захопити] наше майно, скориставшись поганим здоров'ям і втратою зору мого чоловіка", - сказала суду Рамсахі Деві, яка померла у 1995 році.

У цій історії обману та підступу ще багато запитань без відповіді.

Що станеться із землею, проданою Сінгхом під фальшивим ім'ям? Чи відберуть ділянки у покупців і розподілять між його доньками, що залишилися живими, які є законними спадкоємицями? Що робитимуть з іншими підробними документами на інші імена, які мав Госейн?

І головне - де Канхая?

Відповідно до законодавства Індії, людина, зникла безвісти понад сім років, вважається мертвою.

Чому поліція не закрила справу? Чи може бути, що він живий?