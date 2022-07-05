Захоплення Луганщини. Чи планує Путін після цього "заморозити" конфлікт

Джо Інвуд

BBC News, Київ

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Знову Росія просувається вперед. Знову Україна відступає.

Запеклого і тривалого бою, який прогнозували за Лисичанськ, вдалося уникнути - за словами керівника області Сергія Гайдая, завдяки стратегічному відходу.

"Росія зараз має величезну перевагу в артилерії та боєприпасах. Вони б просто знищили його здалеку, тому не було сенсу залишатися", - сказав ВВС Сергій Гайдай.

Це узгоджується з російськими звітами про захоплення міста, до якого їм вдалося увійти без опору. На відео, оприлюднених у соцмережах у неділю, видно, як чеченські бойовики танцюють у центральних районах.

І їм є, що святкувати. Захоплення Лисичанська означає, що Росія практично захопила всю Луганську область, ключову нинішню стратегічну мету вторгнення президента Путіна в Україну.

Тож що це означає як для битви за Донбас - і для війни в цілому?

Почнемо з української точки зору. Для них головне було не потрапити в оточення, як це сталося в Маріуполі. Хоча захист українцями південного портового міста справді уповільнив просування росіян на багато тижнів, наслідком цього стало вбивство або полон тисяч найбоєздатніших солдатів української армії.

Україна хотіла уникнути повторення цього будь-якою ціною.

Про це прямо заявив президент Зеленський у своєму нічному зверненні. "Ми відбудуємо стіни, ми повернемо землю, але понад усе треба врятувати людей", - сказав він народові.

Те ж саме каже й Сергій Гайдай: "Наші війська відійшли на більш укріплені позиції… Ми п'ять місяців тримали оборону Луганщини. Поки ця оборона трималася, ми будували нові укріплення в Донецькій області. Зараз війська пішли туди".

Автор фото, Russian Defence Ministry Підпис до фото, Міноборони РФ розповсюдило відео, на якому з балкона в Лисичанську вивішують російський прапор

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За кілька годин після падіння Лисичанська радник президента Олексій Арестович навіть назвав оборону Лисичанська та Сєвєродонецька "успішною військовою операцією".

З огляду на те, що над обома містами зараз майорить російський прапор, ця логіка може здатися дещо викривленою - але він говорить про те, що вони грали в довгу гру, виграючи дорогоцінний час.

Щоб зрозуміти цю логіку, потрібно зрозуміти важливість західної зброї для опору України. Без поставок НАТО вона б опинилася у набагато гіршій ситуації, ніж зараз.

Чим довше українці зможуть затримати наступ Росії, тим більш досконалі ракетні та артилерійські системи вони зможуть залучити до бою.

Кажуть, що надані США HIMARS, які вже діють, кардинально змінюють баланс конфлікту. Більше часу означає більше поставок, що, своєю чергою, схиляє чашу терезів на їхню користь, особливо з огляду на те, що через санкції Росії буде важко замінити відпрацьоване обладнання та боєприпаси.

Тепер про те, що відбувається з російської точки зору. Їхня заявлена ​​мета - захоплення, як вони кажуть, "звільнення" Донбасу. Взяття Луганщини робить цю мету на крок ближчою.

Значення цієї події сьогодні підкреслив Путін, коли зробив командирів наступу "Героями Росії" - найвищою нагородою в країні.

Але що далі? Здається очевидним, що вони намагатимуться захопити решту Донбасу, особливо міста Слов'янськ і Краматорськ - обидва вони були обстріляні останніми днями. Вважають, що Слов'янськ має особливе значення для сепаратистів, оскільки він став місцем перших повстань у 2014 році.

Але ширша російська стратегія наразі лишається незрозумілою. Багато чого залежатиме від стану їхніх сил, якщо їм таки вдасться захопити весь Донбас.

Це сьогодні непрямо підтвердив Путін, коли заявив: "Підрозділи, які брали участь в активних бойових діях і досягли успіхів і перемог на Луганському напрямку, безумовно, повинні відпочивати і нарощувати свої бойові можливості".

Якби їм вдалося стрімко просуватися, то вони могли б спробувати продовжити свій наступ, щоб захопити весь південь України.

Проте, якщо вони настільки виснажені, як прогнозують багато аналітиків, і як натякнув Путін, можна припустити, що він може оголосити про припинення "спеціальної військової операції", як Росія називає цю повномасштабну війну.

Вони можуть сподіватися, що одностороннє припинення вогню трохи послабить міжнародну підтримку України, а деякі країни - як Франція та Німеччина - можливо, навіть будуть наполягати на мирі.

Україна, безсумнівно, продовжить боротьбу, але без постійного потоку зброї лінія фронту може стати замороженим конфліктом, подібно до того, як це було між 2014 і 2022 роками. Це влаштувало б Росію, яка б продовжила тримати України у стані постійної тривоги і заворушень.

Наразі нічого з цього не можна сказати напевно, оскільки обидві сторони стверджують, що вони мають перевагу. Дійсно, варто зазначити, що поки Україна відступає на Донбасі, вона нещодавно досягла успіхів, зокрема відвоювавши острів Зміїний, де знову з'явився синьо-жовтий прапор.

Єдине, в чому ми можемо бути впевнені - що ця війна не закінчиться найближчим часом, і наступними від її наслідків постраждають жителі Донецької області.