Чи справді не можна залишати місце проживання без дозволу військкомату?

Олег Черниш

BBC News Україна

25 хвилин(и) тому

Автор фото, уніан Підпис до фото, Українцям, можливо, доведеться частіше навідуватись до військкоматів

Усі призовники і військовозобов'язані мають отримати дозвіл на зміну місця свого перебування, повідомив 5 липня генеральний штаб Збройних сил України. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний додав: "Нагадую, триває війна. Ви потрібні своїй державі!",

На початку липня в соцмережах і українських ЗМІ почав ширитися начебто лист генерала Залужного, де він повідомляє про розроблений генштабом порядок видачі дозволів для українців, які бажають змінити місце проживання. Вдень 4 липня такий самий лист виклав у своєму телеграм-каналі депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Олександр Федієнко. На наступний день справжність документа підтвердили і Залужний, і генштаб ЗСУ.

Новина про фактичне обмеження вільного пересування українців, насамперед чоловіків призивного віку, мала вибуховий ефект в соцмережах. Деякі політики, зокрема і від провладної партії, вже почали заявляти, що ця заборона поховає і так слабку українську економіку під час війни.

Автор фото, генштаб ЗСУ Підпис до фото, Залужний спробував пояснити нові-старі правила обліку військовозобов'язаних. Судячи з реакцій в соцмережах, вийшло не дуже.

Стара-нова заборона

Водночас слід зауважити, що резонансна норма геть не є новою. Їй вже понад 30 років, бо з'явилась вона ще в першій редакції закону "Про військовий обов'язок і військову службу", прийнятому в 1992 році.

Згідно з нею, під час війни "забороняється виїзд з місця проживання" призовників (це особи, приписані до призовних дільниць), військовозобов'язаних (громадяни, що перебувають в запасі ЗСУ) та резервістів (проходять службу у військовому резерві) без дозволу керівника відповідного військкомату, які зараз називаються територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки (ТЦК).

Тривалий час ця норма була "мертвою", бо не було порядку її реалізації, пояснює ВВС News Україна юристка Марія Звягінцева з організації "Юридична сотня". Ця ГО надає правничі послуги військовим.

Вона згадує зі своєї практики лише один випадок, коли військовослужбовець отримував дозвіл на зміну місця проживання з військкомату, але там йому сказали, що він необхідний лише для перетину держкордону. Хоча в законі мова йде про будь-яку зміну місця проживання, в тому числі в межах України.

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"Ця норма діяла, але, дійсно, ТЦК її активно не застосовували. Бо норма була, а порядку, як її застосовувати не було", - каже юристка.

Тепер, як стало відомо, генштаб 28 червня розробив порядок реалізації цієї "старої-нової" норми. Згідно з ним під час мобілізації чи воєнного часу призовники (військовозобов'язані, резервісти) для того, щоб виїхати з місця свого проживання (перебування) мають отримати дозвіл від керівника ТЦК.

Такий дозвіл він може дати не більше як на 1 рік призовнику, який має право на відстрочку (в зв'язку навчанням, вагітністю дружини, самостійним вихованням неповнолітньої дитини тощо). На 30 днів дозвіл покинути місце проживання призовник може отримати, якщо має інші "поважні причини" (смерть рідних, хвороба, сімейні обставини).

Військовозобов'язані і резервісти можуть отримати дозвіл на рік виїхати з місця перебування, якщо вони непридатні за станом здоров'я до військової служби, самостійно виховують дитину або мають троє і більше малолітніх дітей. На 30 днів можуть отримати дозвіл громадяни, заброньовані за держорганами чи підприємствами, або які мають інші "поважні причини".

Генерал Залужний наголошує, що жодних вказівок на "перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів" з боку військового командування не було. Водночас він заявляє, що всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті, хто планує виїзд "за межі своїх районів та областей", мають взяти дозвіл у ТЦК.

Хаос в військкоматах

Головна проблема може виникнути в тому, що центри комплектування, вони ж колишні військкомати, мають доволі обмежений штат співробітників і ще "більш обмежений" робочий режим.

Автор фото, уніан Підпис до фото, Центри комплектування мають доволі обмежені ресурси. Їх графік роботи також важко назвати "зручним" для громадян

Більшість з них хоч і працює формально 5 днів на тиждень з 9:00 до 18:00, але громадян приймають там лише 4 години (з 9:00 до 13:00) і лише у вівторок та четвер. Це власне, може призвести до великих черг серед охочих отримати дозвіл, щоб виїхати, наприклад, по роботі в сусідній обласний центр.

Ця обставина вже викликала збурення українців в соцмережах.

"Лише за один день я вже перетнув 12 адміністративно-територіальних одиниць, а це не вечір. Уявляю, скільки штрафів мені впаяє Оболонський військкомат", - жартує в фейсбуці волонтер і ексвійськовий Тимофій Златкін.

Стендап-комік Антон Тимошенко саркастично зауважує, що "українці не зможуть виходити з зони комфорту без дозволу військкомату".

А керівник проєкту StopFake Євген Федченко називає дії генштабу ЗСУ "комунікативним пострілом собі в ногу". "Російські пропагандисти торжествують - таку чудову тему їм підкинули - там, наприклад, з радістю тепер зможуть порівнювати Україну з "ДНР" і їхньою примусовою мобілізацією", - зауважує він.

Військовий кореспондент Стас Козлюк прогнозує надмірну завантаженість військкоматів видачею тисяч довідок. "Вже уявив, як будуть з 4 ранку збиратися черги тих, кому треба отримати паперовий дозвіл на виїзд в сусідню область. І як місця у цих чергах будуть продавати".

Представниця "Юрсотні" Марія Звягінцева погоджується, що навантаження на ТЦК зросте в рази. Але лише практика покаже, чи буде це критично.

"Те що територіальні центри комплектування матимуть більше роботи, і це забиратиме сили та час - це факт. Але чи будуть вони насправді перевантажені роботою - зараз сказати важко", - наголошує вона.

Незадоволені новаціями і в депутатському корпусі. Джерело ВВС в комітет з нацбезпеки і оборони каже, що це питання сьогодні розглядалось на терміновій нараді в міністерстві оборони. "Не виключено, що будуть зміни в законодавстві", - сказав співрозмовник щодо її підсумків.

Про обов'язкові зміни в законі каже і Роксолана Підласа, депутатка від "Слуги народу" і заступник голови економічного комітету. Рішення генштабу вона називає "дурницею, яка спричинить соціальний вибух і крах економіки".

А от її колега Олександр Федієнко не бачить проблем. "Військові мають розуміти наявність кількості чоловік в тому чи іншому регіоні. Це нормальна ситуація. Якщо, наприклад, ворог піде з інших кордонів, вони повинні розуміти, скільки в них в наявності в їх регіоні є чоловіків для того, щоб їх мобілізувати. І це нормально", - пояснив він в ефірі 24 каналу.

Невирішені питання

"Ми ще нічого про це не чули, що це за штука така? Жодних довідок для виїзду ми не даємо і про них не знаємо ще", - дивується в розмові з ВВС News Україна керівник одного з центрів комплектування в центральному регіоні країни.

Автор фото, уніан Підпис до фото, Мобілізація і воєнний стан в Україні триватимуть як мінімум до 23 серпня. В цей час пересування між регіонами призовників і військовозобов'язаних обмежене

І він не самотній в своїй розгубленості. Військові і профільні юристи теж заявляють про значні прогалини в ухваленому порядку видачі дозволів на переміщення.

Наприклад, невідомо, що саме матиметься на увазі під фразою "виїзд з місця перебування" - чи це довготривале залишення свого міста, району, області чи взагалі виїзд за межі країни.

В своєму документі генштаб каже, що "місце перебування" громадянина зазначено в його приписному посвідченні, яке видається громадянам у військкоматах при постановці на облік. Зазвичай там пишу ту адресу, де громадянин прописаний.

Юристка Звягінцева каже, що тлумачити "місце перебування" лише як квартиру чи будинок, де людина проживає, занадто вузько і нелогічно. "Жодне тлумачення не може бути настільки звужене. Можливо, комусь просто хочеться залякати військовозобов'язаних", - допускає вона.

Крім того, не врегульоване питання відповідальності і контролю. Що буде, якщо людина буде їздити по країні без дозволу воєнкома, хто буде за цим слідкувати? Представниця "Юридичної сотні" запевняє, що про жодні штрафи для громадян мова йти не може.

"Якби за це передбачалась адміністративна відповідальність, то про це мало б бути сказано в Кодексі адмінпорушень. - пояснює вона. - Допоки змін в кодекс не внесли, то говорити про штрафи чи громадські роботи не можна, це не може бути застосовано".

Водночас юристка запевняє, що перевіряти довідки, наприклад на блокпостах, силовики матимуть повне право. Але знову ж таки, необхідне пояснення від військового командування, що робити з тими, хто з поважних причин не зміг отримати довідку або просто не встиг її оформити.

"Просимо з розумінням ставитися до регуляторних заходів, продиктованих законами України, умовами воєнного стану і ведення війни", - відповідає поки що на всі закиди генеральний штаб ЗСУ.