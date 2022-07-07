"Немирний космос". Як військова агресія Росії вийшла за межі Землі

Олег Черниш

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Повномасштабне російське вторгнення в Україну призвело не лише до руйнівних наслідків на землі, але й зачепило космічну сферу. Тепер і тут фіксуються випадки піратства, пропаганди і агресивної поведінки.

Напад Росії на Україну призвів до санкцій щодо Кремля і майже повного розірвання міжнародного співробітництва в науково-космічній сфері. Під обмеження потрапили також десятки підприємств "Роскосмосу".

Керівник цієї державної структури Дмитро Рогозін навіть знайшов в цьому позитив - "нарешті все буде своє і залишиться в країні".

"За ракетно-космічну галузь хвилюватися особливо не потрібно", - запевняв він очільника Кремля Володимира Путіна на День космонавтики 12 квітня.

Розвиток подій показав, що хвилюватися все ж таки доведеться. Щоправда, на нові "космічні проблеми" Москва вирішила реагувати новими погрозами і піаром.

Автор фото, "Роскосмос" Підпис до фото, Дмитро Рогозін відзначився низкою заяв щодо російсько-української війни

"Небесна комуналка"

Після 24 лютого Росія стала фактично "вигнанцем" в космосі, каже ВВС News Україна Андрій Колесник, колишній керівник аналітичного підрозділу і ексрадник голови Державного космічного агентства України (ДКАУ). Майже всі міжнародні програми звернуті, співробітництво поставлено на паузу.

В Києві закликали повністю виключити РФ з усіх світових програм з освоєння Всесвіту.

"Не можна спільно інвестувати у міжнародні проєкти дослідження космосу, у проєкти просування світової цивілізації разом із державою, яка руйнує цю цивілізацію, розстрілює людей з зав'язаними руками, ґвалтує дітей та краде унітази у наших містах", - пояснював керівник Держкосмосу Володимир Тафтай.

Але один нюанс не дозволяє світовій спільноті говорити про повний "космічний кенселлінг" Росії. Вона досі присутня на Міжнародній космічній станції (МКС) і буде там залишатися принаймні найближчі пару років.

Її перебування на ній регулюється міжурядовою угодою від 29 січня 1998 року. Підписантами були, окрім РФ, Канада, США, Японія і Європейське космічне агентство.

"МКС - це така нероздільна "комунальна квартира", яка умовно складається з двох сегментів - російського і американського, - каже Колесник. - Кожна сторона має свої зобов'язання: технічні, організаційні, фінансові щодо роботи станції".

Автор фото, Андрій Колесник Підпис до фото, "Виселити" Росію з Міжнародної космічної станції буде дуже складно, каже Андрій Колесник

Попередньо, термін угоди щодо експлуатації станції закінчується через 2,5 роки - наприкінці 2024-го. США і Росія начебто були не проти продовжити його до 2030 року. Американці планували до того часу запустити приватну космічну станцію, модулі якої спочатку треба зістикувати з МКС. Але війна в Україні внесла зміни в плани обох сторін.

"Роскосмос" почав казати, що введені санкції проти РФ викликають в нього "скепсис" щодо перспектив співпраці з американцями на орбіті. Державне космічне агентство США - NASA - запевняло, що події в Україні не вплинули на "професійні стосунки" з росіянами на МКС.

Але на початку липня на космічній станції відбулася подія, яка може суттєво змінити думку США та інших космічних держав.

Пропаганда в космічних масштабах

"День звільнення Луганської народної республіки! Святкуємо і на Землі, і в космосі". Такий текст з'явився на офіційній телеграм-сторінці "Роскосмосу" 4 липня - в день, коли міністерство оборони РФ відрапортувало про захоплення Луганської області України.

Але найголовніше - космічне агентство Росії поширило фото своїх космонавтів на МКС, які тримали в руках прапори так званих "Луганської і Донецької народних республік".

Автор фото, "Роскосмос" Підпис до фото, Російські космонавти (Олег Артемьєв. Денис Матвеєв, Сергій Корсаков) тримають прапор "ЛНР" на МКС

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"Наприкінці свого шостого десятка років я вперше у своєму житті радію, що не став космонавтом. Що я взагалі не маю нічого спільного із нинішнім "Роскосмосом", - так прокоментував цю подію відомий російській авіаексперт Вадим Лукашевич.

Як і коли ці прапори сепаратистських утворень потрапили на навколоземну орбіту - це одне питання. Зовсім інше - чи мали право космонавти робити такі політичні жести на міжнародній станції.

Експерт Андрій Колесник впевнений, що ні. Він каже, що це порушення першої статті угоди про експлуатацію МКС від 1998 року. "Там прямо вказано, що це цивільна станція, яка експлуатується в мирних цілях. А вони фактично своїми діями пропагандують загарбницьку війну в Україні", - каже аналітик.

Він вважає, що має бути реакція країн-партнерів по МКС на цю російську "витівку". Вигнати РФ зі станції неможливо, але США мають інший важіль, щоб вплинути на ситуацію. Мова йде про так звані "перехресні польоти", тобто коли Росія і США беруть на себе зобов'язання доставляти на станцію на своїх кораблях як мінімум по одному космонавтові від одна одної.

Росія вже заявила, що попри санкції, підтримує цю практику. А ось США досі не дали відповіді, хоча мали б це зробити наприкінці червня.

Рогозін 6 липня сказав, що треба почекати ще один-два тижні.

"NASA в таких питаннях завжди консультується з Держдепом США, який відповідальний за міжнародні аспекти космічної діяльності країни. Тепер важко сказати, яке буде їх рішення після цієї "витівки" (російських космонавтів), що була 4 липня. - зауважує Андрій Колесник і прогнозує. - Мені здається, що саме після цього Держдеп не буде рекомендувати NASA погоджуватись з ідеєю "перехресних польотів" на цьому етапі".

Слід зауважити, що пропаганду війни в Україні "Роскосмос" не тільки доставив на МКС, але ще й продовжує активно чіпляти на свої ракетоносії. Так, 3 червня з російського космодрому злетіла ракета "Союз-2", яку екстрено назвали "Донбас" і розмалювали в кольори прапорів "ДНР" і "ЛНР".

Автор фото, "Роскосмос" Підпис до фото, Обтічник з російської ракети "Союз-2"

Голова Космічного агентства України Володимир Тафтай обіцяє ВВС News Україна, що такі дії РФ не залишаться безкарними: "Безумовно, на таку зухвалу поведінку буде реакція і України зокрема, оскільки по суті це черговий факт зазіхання на суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, вже в космічному просторі".

ДКАУ вже ініціювало звернення до країн-учасниць міжурядової угоди про МКС з закликом засудити зазначені провокаційні дії РФ та максимально припинити здійснення з нею спільних космічних проектів та програм. Дії Кремля - це не лише порушення міжнародних угод, але й "абсолютне нехтування нормами моралі", впевнений Тафтай.

Космічні пірати

Але не тільки пропагандистські акції характеризують космічну діяльність Росії після початку повномасштабної війни в Україні. В червні "Роскосмос" спробував вперше в історії "вкрасти" телескоп, який належить Німеччині. Він - на спільній космічній обсерваторії "Спектр-РГ".

Цей пристрій, рухаючись по навколоземній орбіті, з грудня 2019 року сканував зоряне небо в рентгенівському діапазоні для вивчення структури Всесвіту. Раз на півроку він видавав детальні карти скупчень галактик і чорних дір.

Такий результат досягався завдяки використанню одразу двох телескопів - російського "ART-XC" і німецького "eROSITA". Після вторгнення Росії в Україну німецька сторона оголосила про відключення свого телескопа.

Керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін не знайшов нічого кращого, ніж просто прибрати до своїх рук німецький пристрій. Він 4 червня розпорядився ввімкнути "eROSITA" без дозволу Берліна.

"Настане час, коли німці нам самі спасибі скажуть", - пояснив Рогозін.

Автор фото, DLR Підпис до фото, Німецький космічний телескоп eROSITA. Він відключений вже 4 місяці, Росія хоче самовільно його підключити і експлуатувати без дозволу Німеччини

Його вказівка так і не була виконана, проти такого "піратства" виступили як працівники космічної обсерваторії, так і вчені Російської академії наук (РАН). "Не ми цей прилад створювали і не ми його експлуатували", - заявив президент РАН Олександр Сергеєв, допустивши також, що російські фахівці можуть зламати німецький телескоп.

Від своєї ідеї голова "Роскосмосу" не відступився. Щоправда, включення чужого космічного апарату він відтермінував на 1-1,5 місяця, тобто до кінця літа.

Новий об'єкт для "присвоєння в інтересах Росії" Рогозін знайшов на початку липня. Тепер він зацікавився підприємствами, що виготовляють мікроелектроніку, яка критично важлива для російської космічної галузі, а саме виробництва супутників.

"Тому я б запропонував націоналізувати цю промисловість і передав би її у відання "Роскосмосу" та "Росатому", - заявив чиновник 5 липня.

Так приватні заводи, які виробляли цю продукцію, найближчим часом можуть перейти у власність російської держави.

Супутникові війни

Щодо важливості супутників для Росії, то тут Рогозін, безумовно, правий.

Але розвиваючи і збільшуючи кількість своїх "очей" на орбіті, Москва почала вчиняти активні дії, щоб "засліпити" супутники інших країн. Особливо тих, які вона вважає "недружніми".

Першими під атаку потрапили системи Starlink і Viasat, які використовуються для забезпечення зв'язком українських військових. Відразу після вторгнення РФ "невідомі хакери" атакували наземну інфраструктуру, яка відповідає за роботу супутників Viasat.

Це призвело до проблем з інтернет-зв'язком в держорганах і в Збройних силах України.

Але українських військових підстрахував Ілон Маск, який надав їм у користування тисячі терміналів Starlink для доступу до супутникового інтернету.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ілон Маск допоміг українським військовим супутниковим зв'язком. За це отримав погрози і образи від керівника "Роскосмосу" Рогозіна

За це він поплатився потужної атакою на них з боку Росії і особистою ненавистю з боку Дмитра Рогозіна. Той публічно пригрозив американцю відповідальністю за "причетність до постачання фашистським силам в Україні засобів військового зв'язку Starlink".

Слід зазначити, що Росія поки що не атакує безпосередньо супутники на орбіті, хоча і має відповідну зброю.

Восени 2021 року вона вперше продемонструвала роботу своєї протисупутникової ракети і рознесла на друзки старий радянський сателіт в космосі. До того ж зробила це халатно, наразивши інші космічні апарати на небезпеку від мільйонів уламків.

"Безпосередньо впливу на космічні об'єкти вони (росіяни) не можуть зробити, - зазначає Колесник і відразу виправляється. - Точніше, вже можуть, але поки не роблять. Вони впливають на наземну інфраструктуру, що забезпечує космічну діяльність супутників"

В цьому контексті він вказує на наполегливі спроби РФ перешкодити роботі американської супутникової навігаційної системи - GPS. Зафіксовано спроби перешкодити її сигналу під час активної фази подій на сході України, каже ексрадник голови Держкосмосу.

За його словами, Росія намагається не тільки заблокувати сигнал, але перехопити і спотворити його. Це може, до прикладу, спрямувати корабель у хибному напрямку.

Всі ці агресивні дії Кремля порушують "Договір про використання космічного простору" від 1967 року, який ще називають "конституцією космосу", впевнений Андрій Колесник.

Для розуміння: в цьому короткому документі, що описує лише базові елементи космічної діяльності, словосполучення "для мирних цілей" вживається аж 8 раз.

Українські проблеми

А що ж Україна? Зрозуміло, що на фоні нищівної і повномасштабної військової агресії українська влада особливо не фокусується на проблемах космічної галузі. І це при тому, що в 2019-2021 вона не просто зацікавила нового президента Володимира Зеленського, а й стала однією з пріоритетних для нього.

За його ініціативи і публічної підтримки почалися розмови про відродження ракетобудування України, участь в дослідженні Місяця і в спорудженні канадського космодрому.

Амбітні задачі були закладені в Космічній програми на 2021-2025 роки вартістю 40 млрд гривень. Її встиг схвалити уряд і профільний комітет Верховної Ради. Але до останнього кроку - голосування в парламенті - вона так і не дійшла. Почалася війна. З 2018 року Україна продовжує жити без жодної космічної програми і, відповідно, без фінансування цих проєктів.

Один задум Зеленського з підкорення космосу втілити все ж вдалось.

Приблизно за місяць до вторгнення російських військ, в січні 2022 року, український супутник "Січ-2-30" здійнявся на ракеті Falcon в небо з американського космодрому. Так Україна потрапила нарешті в перелік держав, які мають хоча б один власний сателіт на орбіті. Це Зеленський присвятив 30-річчю Незалежності.

Але надалі цей успіх почав отримувати дещо "гіркуватий присмак".

Через пару тижнів виявилось, що стабільного зв'язку зі супутником немає, це заважає побудувати його необхідну орієнтацію на орбіті. За пару днів до війни конструкторське бюро "Південне" все ж повідомило, що "льотні випробування" української "Січі-2-30" поновлені.

Війна загальмувала роботу з супутником, каже очільник Держкосмосу Володимир Тафтай.

"Частина підприємств, які брали участь у створенні апарату, знаходяться на прифронтових територіях, деякі з них більшу частину часу не працювали, деякі з них лише зараз намагаються відновити роботу. Тому ми змушені були частково призупинити роботи з льотних випробувань (супутника)", - сказав він в інтерв'ю УНІАН наприкінці червня.

Автор фото, ДКАУ Підпис до фото, Керівник Держкосмосу Володимир Тафтай називає цифру в 1 млрд грн збитків космічних підприємств України від війни

Керівник відомства обіцяє: щойно підприємства зможуть повноцінно функціонувати, льотні випробування будуть завершені, а суспільство отримає звіт про результати діяльності супутника.

Наразі, вказує голова ДКАУ, завдяки інтенсифікації роботи з іноземними партнерами проводиться діяльність з отримання даних їх супутникових спостережень. За результатами обробки яких здійснюється підготовка аналітичної інформації, навігаційних даних, даних геофізичного моніторингу. Це, зокрема, допомагає і вітчизняним силам безпеки і оборони.

При цьому голова агентства не приховує, підприємства космічної галузі України суттєво постраждали від бойових дій. Слід зауважити, що деякі з них знаходились безпосередньо біля лінії фронту, наприклад, в Харкові і Запоріжжі.

За оцінками Тафтая, загальна сума збитків від руйнувань цих підприємств складає приблизно 1 млрд гривень.

До прикладу, за ці гроші Україна могла б побудувати і запустити на орбіту 4-5 супутників. Ці "очі" не завадили б українським військам на полі бою.