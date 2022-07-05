"Це Україна - але острів". Як Суми пережили вторгнення росіян
Сумська область ледь не щодня потрапляє у зведення про обстріли.
Вона має протяжний кордон із Росією, а багато населених пунктів лежать настільки близько до нього, що їх можна обстрілювати артилерією. Суми у тому числі.
Хоча місцеві жителі кажуть, що їхні найбільші страхи вже позаду.
Про те, як живе одне з найближчих до кордону з Росією українських міст - у матеріалі Романа Лебедя, Олега Карп'яка і Родрі Девіса.
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