"Це Україна - але острів". Як Суми пережили вторгнення росіян

1 година тому

Сумська область ледь не щодня потрапляє у зведення про обстріли.

Вона має протяжний кордон із Росією, а багато населених пунктів лежать настільки близько до нього, що їх можна обстрілювати артилерією. Суми у тому числі.

Хоча місцеві жителі кажуть, що їхні найбільші страхи вже позаду.

Про те, як живе одне з найближчих до кордону з Росією українських міст - у матеріалі Романа Лебедя, Олега Карп'яка і Родрі Девіса.