Джонсона атакують в його ж уряді, але у відставку він не йде

Джошуа Неветт

оглядач BBC з питань політики

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Борис Джонсон бореться за політичне виживання після того, як два ключові міністри британського уряду подали у відставку.

Міністр фінансів Ріші Сунак пішов з посади, заявивши, що британське суспільство очікує від уряду "правильної, компетентної та серйозної роботи".

Раніше через незгоду з діями Джонсона у відставку пішов очільник МОЗ Саджид Джавід. Разом з міністрами звільнилися молодші міністри і помічники.

Про ці відставки оголосили на тлі активної внутрішньопартійної критики Джонсона. У квітні він став першим в історії прем'єр-міністром, викритим у порушенні закону під час перебування на своїй посаді. Тоді його оштрафували за участь у вечірці під час загального карантину, оголошеного через пандемію COVID-19 його ж урядом.

Ще один скандал спалахнув навколо Кріса Пінчера, який відповідає за присутність та голосування консерваторів у парламенті. Минулого тижня в елітному лондонському клубі "Карлтон" він п'яним чіплявся до двох чоловіків. Згодом політик розкаявся у скоєному та подав у відставку.

Пізніше з'ясувалося, що при призначенні Пінчера на керівні партійні та урядові посади Джонсону було відомо, що той уже був фігурантом парламентського розслідування, пов'язаного з домаганнями. Хоча прем'єр-міністр публічно вибачався за це, двоє членів його кабінету вирішили все ж таки залишити уряд.

Критики Джонсона заявили, що стрімкі відставки означають кінець його правління на посаді прем'єр-міністра, а політичні опоненти - що партія, яку він очолює, - корумпована.

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Джерело на № 10 повідомило, що Джонсон сповнений рішучості залишитись на своїй посаді й "виконати те, що він обіцяв народу".

Прагнучи зміцнити свій уряд перестановками в кабінеті міністрів, він призначив новим міністром охорони здоров'я голову апарату прем'єра Стівена Барклі. Посаду міністра фінансів обійняв нинішній міністр освіти Надхім Захаві.

Джонсон зіткнувся з найсерйознішою кризою лідерства за весь час перебування на посаді прем'єра. Він також має дати свідчення Комітету зі зв'язків - групі депутатів, які уважно вивчають політику та рішення уряду.

Лідери опозиційних партій закликали інших міністрів також піти у відставку, а лідер лейбористів сер Кейр Стармер заявив, що готовий до дострокових загальних виборів.

Депутат від консерваторів Ендрю Мітчелл сказав BBC Newsnight, що для Джонсона все "скінчено", що "у нього немає ані характеру, ані темпераменту, щоб бути нашим прем'єр-міністром".

Як зазначає політичний оглядач ВВС Кріс Мейсон, те, що зараз відбувається в уряді, може обернутися його повним крахом."Дві відставки одна за одною, причому у найрізкіших виразах […] Якщо відставки продовжаться, то Борису Джонсону буде дуже, дуже важко залишатися на посаді прем'єр-міністра", - пише він.

Однак охочих зайняти місце глави уряду немає - жоден з депутатів-консерваторів не зголосився кинути йому виклик. Навпаки, кілька міністрів публічно його підтримали, зокрема, міністр закордонних справ Ліз Трасс - одна з потенційних претенденток на його місце на посаді лідера партії. Трасс заявила, що "на усі 100% підтримує прем'єр-міністра".

За словами аналітиків, не мають наміру залишати нинішній уряд і міністр оборони Бен Воллес, міністр внутрішніх справ Пріті Пател, міністр юстиції Домінік Рааб та міністри у справах Шотландії, Північної Ірландії та Уельсу.

Консерватор Даніель Кавчинскі припустив, що відставки врешті-решт зміцнять позиції Джонсона, додавши, що вони "могли спровокувати лавину проти прем'єр-міністра, але цього не сталося".

Скандал із ковідними вечірками

На початку червня Джонсон виграв голосування щодо вотуму недовіри, висунутого проти нього його колегами з Консервативної партії. Тоді на підтримку Джонсона проголосували 211 представників партії у парламенті, проти нього - 148.

Приводом стало обурення частини консерваторів змістом доповіді Сью Грей, яка розслідувала порушення карантинного режиму на Даунінг-стріт у розпал епідемії коронавірусу

З'ясувалося, що під час локдауну у резиденції прем'єр-міністра на Даунінг-стріт відбулося кілька вечірок - у той час, коли такі збори забороняли правила.

У цих заходах брали участь прем'єр-міністр Борис Джонсон та його дружина Керрі.

Джонсон та інші учасники зібрань на Даунінг-стріт казали, що заходи були суто робочими. І хоч на столах було вино і їжа, учасники дотримувалися заходів соціального дистанціювання.

Знову вотум недовіри

Борис Джонсон може зіткнутися з ще одним вотумом недовіри, оскільки провідний комітет консерваторів розглядає можливість змінити правила після того, як попередній вотум недовіри йому провалився.

Тим часом лідер лейбористів Кейр Стармер заявив, що підтримує дострокові вибори, а країна потребує зміни уряду.

"Після всієї цієї підлості, всіх невдач, зрозуміло, що цей уряд зараз руйнується", - заявив він.

Наступні загальні вибори в Британії заплановані на 2024 рік, але вони можуть відбутися і раніше, якщо Джонсон скористається своїми повноваженнями для їхнього скликання.

Лідер ліберал-демократів Ед Дейві заявив ВВС, що консерватори повинні виконати свій "патріотичний обов'язок" і "позбутися Бориса Джонсона".

Перший міністр Шотландії та лідер Шотландської національної партії (ШНП) Нікола Стерджен заявила, що "все гниле" в уряді Джонсона має піти, звинувативши міністрів у "брехні суспільству".