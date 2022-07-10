Які фізичні навантаження найкорисніші

27 хвилин(и) тому

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Разові інтенсивні фізичні навантаження у вихідні так само корисні, як і регулярні тренування впродовж тижня.

Про це свідчать результати недавніх досліджень.

Щоб зрозуміти ефект поодиноких тренувань, американські вчені спостерігали за 350 тис. людей протягом 10 років.

Результати, опубліковані в журналі JAMA Internal Medicine, враховують загальну кількість та якість фізичного навантаження, а не лише кількість тренувань.

Медики рекомендують дорослим виділяти щотижня 75 хвилин на інтенсивну фізичну активність або 150 хвилин на середню.

Під середньою розуміють швидку прогулянку пішки, їзду велосипедом з невисокою швидкістю або гру в парний теніс.

А під інтенсивною - біг, плавання чи гру у футбол, кажуть експерти.

Багато учасників дослідження набирали рекомендований час навантажень сумарно за тиждень. А деякі - за одне чи два тренування.

У тих, хто досягав рекомендованого рівня активності протягом тижня чи у вихідні, ризик смерті був нижчим.

Автор фото, Getty Images

Медики також стверджують, що людям варто щодня займатися певною формою фізичної активності, зокрема, силовими вправами, і намагатися не сидіти протягом тривалого часу.

Силових навантажень вимагає, приміром, йога, пілатес та роботи в саду або на городі.

Рекомендованого рівня також можна досягти за допомогою коротших й інтенсивніших занять.

Це можуть бути:

високоінтенсивні інтервальні тренування;

підняття ваги;

біг у гору;

тренування на велотренажері.

"Це велике дослідження показує, що не має значення, коли ви виконуєте вправи. Головне, щоб ви в принципі займалися фізичною активністю", - каже Джоанн Вітмор, медична сестра у Британському кардіологічному фонді (BHF).

"Неважливо, тренуєтесь ви у вихідні, чи розподіляєте навантаження впродовж тижня, ваша мета - це щонайменше 150 хвилин на тиждень фізичної активності середньої інтенсивності".

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Для серця корисні аеробні навантаження, тобто такі види фізичних вправ, у яких кров активно насичується киснем.

Заняття середньої інтенсивності змушують вас дихати важче, а ваше серце битися швидше, ніж зазвичай, але при цьому ви повинні бути здатні підтримувати розмову, не перериваючи рухів.

Важливо пам'ятати, що будь-яка фізична активність суттєво підвищує якість життя і є гарною профілактикою серцево-судинних захворювань.