Які фізичні навантаження найкорисніші
Разові інтенсивні фізичні навантаження у вихідні так само корисні, як і регулярні тренування впродовж тижня.
Про це свідчать результати недавніх досліджень.
Щоб зрозуміти ефект поодиноких тренувань, американські вчені спостерігали за 350 тис. людей протягом 10 років.
Результати, опубліковані в журналі JAMA Internal Medicine, враховують загальну кількість та якість фізичного навантаження, а не лише кількість тренувань.
Медики рекомендують дорослим виділяти щотижня 75 хвилин на інтенсивну фізичну активність або 150 хвилин на середню.
Під середньою розуміють швидку прогулянку пішки, їзду велосипедом з невисокою швидкістю або гру в парний теніс.
А під інтенсивною - біг, плавання чи гру у футбол, кажуть експерти.
Багато учасників дослідження набирали рекомендований час навантажень сумарно за тиждень. А деякі - за одне чи два тренування.
У тих, хто досягав рекомендованого рівня активності протягом тижня чи у вихідні, ризик смерті був нижчим.
Медики також стверджують, що людям варто щодня займатися певною формою фізичної активності, зокрема, силовими вправами, і намагатися не сидіти протягом тривалого часу.
Силових навантажень вимагає, приміром, йога, пілатес та роботи в саду або на городі.
Рекомендованого рівня також можна досягти за допомогою коротших й інтенсивніших занять.
Це можуть бути:
- високоінтенсивні інтервальні тренування;
- підняття ваги;
- біг у гору;
- тренування на велотренажері.
"Це велике дослідження показує, що не має значення, коли ви виконуєте вправи. Головне, щоб ви в принципі займалися фізичною активністю", - каже Джоанн Вітмор, медична сестра у Британському кардіологічному фонді (BHF).
"Неважливо, тренуєтесь ви у вихідні, чи розподіляєте навантаження впродовж тижня, ваша мета - це щонайменше 150 хвилин на тиждень фізичної активності середньої інтенсивності".
Для серця корисні аеробні навантаження, тобто такі види фізичних вправ, у яких кров активно насичується киснем.
Заняття середньої інтенсивності змушують вас дихати важче, а ваше серце битися швидше, ніж зазвичай, але при цьому ви повинні бути здатні підтримувати розмову, не перериваючи рухів.
Важливо пам'ятати, що будь-яка фізична активність суттєво підвищує якість життя і є гарною профілактикою серцево-судинних захворювань.