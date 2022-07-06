У Нідерландах готують революційні зміни трудового законодавства

1 година тому

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Парламент Нідерландів схвалив закон, який дозволить офіційно працювати з дому працівникам багатьох підприємств. Не виключено, що цей прецедент спричинить революцію у трудовому законодавстві в усій Європі.

Якщо закон підтримають і в сенаті, Нідерланди стануть піонером у законодавстві щодо дистанційної роботи, плюси якої під час пандемії коронавірусу оцінили багато працівників по всьому світу.

Юристи вважають, що за прикладом Нідерландів тоді, найімовірніше, підуть і сусідні країни, а отже трудове законодавство по всій Європі радикально зміниться.

Законопроєкт про віддалену роботу внесли на розгляд парламенту представник проєвропейської партії D-66 Стівен ван Веєнберг та Сенна Маатуг з Партії зелених.

Проєкт зобов'язує роботодавців дозволяти працювати з дому, якщо це можливо за характером праці.

Деякі світові компанії з власної ініціативи вже перевели працівників на гібридний графік, що дозволяє їм частково працювати з дому. Наприклад, минулого літа таку можливість отримали 73 тисячі працівників швейцарського банку UBS. Цього тижня його флагманський офіс у Лондоні оголосив, що здає у суборенду два поверхи через різке скорочення потреб у робочому просторі.

У квітні цього року найбільший банк Франції BNP Paribas дозволив 132 тис. своїх працівників поєднувати віддалений та офісний режим роботи щонайменше до 2024 року.

А коли на початку червня Ілон Маск попросив працівників своєї автомобільної компанії Tesla повернутися в офіс на повний тиждень або звільнитися, найбільша профспілка Німеччини IG Metall заявила, що підтримає усіх, хто відмовиться виконувати вимоги підприємця.

Влада Німеччини також заявляла про плани законодавчо закріпити право на роботу з дому. У січні міністр праці Губертус Гайль сказав, що пандемія підштовхнула роботодавців до більшої гнучкості, і уряд планує скористатися цим, щоб створити "сучасні правила для мобільної роботи в Німеччині". Гайль тоді запевнив громадськість, що нова нормативно-правова база для цього незабаром з'явиться.

"Я переконаний, що законодавці по всьому світу уважно вивчать закон в Нідерландах і замисляться про можливість запровадити подібні норми у своїх країнах", - сказав британському виданню Telegraph юрист Мартін Лафф з компанії Vinson and Elkins.

Робота з дому - не єдиний спосіб покращити баланс між роботою та особистим життям, на який після пандемії звернули увагу роботодавці та уряди різних країн.

Так, у Британії в рамках піврічного експерименту 70 компаній дозволили своїм працівникам працювати чотири дні на тиждень зі збереженням повної заробітної плати.

Раніше такий експеримент протягом кількох років проводили в Ісландії і визнали успішним.