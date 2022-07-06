У ПЦУ та УПЦ почали діалог про примирення. Чи варто чекати на об'єднання

Віталій Червоненко

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, ПЦУ Підпис до фото, Предстоятель УПЦ (донедавна у єдності з Московським патріархатом) митрополит Онуфрій та предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній

Вперше після створення автокефальної Православної церкви України в 2018 році її священники сіли за стіл переговорів з колегами з Української православної церкви, яка донедавна була у єдності з Московським патріархатом.

Війна штовхає українських священників шукати точки дотику і порозуміння.

Зібрання відбулось у митрополичому будинку біля Софії Київської. У ньому брали участь два десятки священників під модерацією держслужби з етнополітики та свободи совісті.

Хоча учасники були досить оптимістичними і говорили про необхідність діалогу та єдності, між церквами фактично оголошена "холодна", а подекуди і "гаряча" війна.

За даними ВВС, священники УПЦ не погоджували свої дії з керівництвом, а тому і негативні наслідки для них не виключені.

УПЦ перебуває у стадії розірвання зв'язків з Москвою, але її незалежність ніхто не визнає. ПЦУ є автокефальною церквою, яку визнають чотири з 14 помісних православних церков.

Наскільки серйозними можуть бути наслідки такого діалогу, чи підтримують його керівники церков і чому примирення зараз досить примарне? Розбиралась ВВС News Україна.

Автор фото, Олександр Ткаченко Підпис до фото, Засідання відкрив міністр культури Олександр Ткаченко

ПЦУ проти УПЦ

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Офіційно УПЦ і надалі не визнає канонічність автокефальної Православної церкви України і вважає їх розкольниками.

УПЦ формально на соборі 27 травня нібито порвала з РПЦ і проголосила незалежність. Проте її реальний рух від Москви досі під питанням.

З іншого боку, РПЦ у відповідь на відмосковський рух анексувала в УПЦ кримські єпархії і невдовзі може вчинити так само із єпархіями на інших окупованих територіях.

УПЦ засуджує дії Москви і підтримку Кирилом війни проти України. Проте всередині держави ворогом номер один для них фактично є саме ПЦУ. Адже туди під час війни перейшли майже пів тисячі парафій УПЦ, які не хочуть мати нічого спільного з російським православ'ям.

УПЦ називає такі переходи силовими захопленнями, а вірян і прихильників ПЦУ ледь не бойовиками.

В автокефальній Православній церкві України вважають ці переходи добровільними.

Саме ці переходи зараз в УПЦ називають найбільшою перепоною на шляху до діалогу.

На соборі УПЦ 27 травня цю умову назвали головною для початку офіційного діалогу - "припинити силові захоплення храмів та примусові переводи парафій Української Православної Церкви". В ПЦУ це назвали ультиматумом.

Єпископи і УПЦ, і ПЦУ в розмовах з ВВС неодноразово казали, що зараз немає жодної передумови, що церкви можуть знайти спільну мову та почати примирення й рух до єднання.

Автор фото, Георгій Коваленко Підпис до фото, Священники, які брали участь у засіданні

Крига скресла?

На такому фоні 5 липня у Софії зібрались двадцять священників обох церков і провели перший діалог. Все закінчилось без скандалу, учасники навіть заявили про прагнення домовлятись про єдність. За даними ВВС, незабаром може з'явитись спільна узгоджена заява.

"Крига скресла. Вперше з часу створення ПЦУ відбулась зустріч священників двох церков, щоб обмінятись поглядами на сьогодення і на майбутнє", - розповіла після закінчення зустрічі керівниця державної служби з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан.

Вона була модератором зустрічі.

У розмові з ВВС News Україна вона розповіла, що до останньої хвилини переживала, щоб зустріч не зірвалась.

Автор фото, Георгій Коваленко Підпис до фото, Олена Богдан

Богдан переконана, що запит на щире спілкування є серед духовенства і мирян обох церков. А довіра обох сторін дозволила її службі виступити модератором.

Священники, які брали участь в засіданні, були налаштовані оптимістично. Навіть з УПЦ.

"Зібрались, щоб знайти точки дотику між духовенством УПЦ та ПЦУ. Ми всі українці, ми православні. Маємо прагнути єдності та порозуміння. Хотіли б, щоб на місцях у громадах панував мир і порозуміння, щоб видні були кроки до примирення та майбутньої єдності церков", - заявив після зустрічі священник УПЦ Сергій Прокопчук.

Ще один учасник зібрання з УПЦ Ігор Ковровський розповів, що у свідомості суспільства УПЦ та ПЦУ перебувають по різні боки барикад.

"Але ми тут, щоб зруйнувати ці стереотипи. Маємо побачити один в одному брата у Христі. Щоб показати всьому суспільству, що ми єдині у прагненні зберегти Україну, зберегти єдину церкву. Ми розуміємо виклики, але разом ми все подолаємо", - розповів він.

ПЦУ на зустрічі представляли кілька відомих священників, зокрема помічник митрополита Епіфанія Михайло Омелян, та відомий київський священник Георгій Коваленко.

"Важливим є діалог, важливо чути одне одного, сьогодні діалог розпочався. Обговорили позитивні моменти, обговорили речі, які нас роз'єднують. Віримо, що наступні зустрічі увінчаються успіхом", - розповів після зустрічі Михайло Омелян.

Автор фото, РПЦ Підпис до фото, Патріарх Кирило почав карати УПЦ - вже анексував кримські єпархії

Його присутність свідчить, що керівництво ПЦУ зацікавлене у процесі, про зустріч митрополит Епіфаній точно був поінформований.

"Зустріч, яка перевершила очікування", - сказав ВВС Георгій Коваленко.

Він називає її першим кроком до повної єдності українського православ'я.

Коваленко розповів, що зустріч починалась як робоча і непублічна, але її хід показав, що усі готові робити заяви і давати коментарі.

Священники концентрувались на знайомстві і питаннях, які об'єднують, можливо, каже Коваленко, тому у всіх був такий гарний настрій.

З боку УПЦ були священники з Києва та області, а також з Полісся.

Ідея зустрічі народилась після того, як деякі священники різних церков почали спілкуватись. Виникла потреба в ширших розмовах. Тобто ініціатива пішла знизу.

"Це була спільна ініціатива священників ПЦУ та УПЦ", - наполягає Коваленко. А мінкульт тільки допоміг з організацією, а Олена Богдан виступила незалежним модератором.

"Наголошу, це не офіційний діалог, але кожен представляє себе як священник своєї церкви. Сподіваємось, це буде добрий приклад для початку офіційного діалогу між УПЦ та ПЦУ", - вірить Коваленко.

Вони домовились зустрічатись приблизно раз на місяць.

Священник Андрій Дудченко з ПЦУ, який був на зустрічі, повідомив, що зібрання тривало три години.

Він коротко розповів, про що йшлося і до чого дійшли.

"Ми єдині в розумінні деструктивної позиції московського патріархату, який підтримав війну проти України", - розповів Дудчак.

За його словами, вони хочуть відмовитися від "мови ворожнечі" щодо один до одного.

Священники погодились на необхідності визнання таїнств ПЦУ з боку УПЦ, а далі - потрібно публічно дозволити вірянам вільно відвідувати храми і богослужіння обох юрисдикцій.

Також у спільній заяві, яка готується, має міститись заклик до ієрархів обох церков розпочати офіційний діалог між ПЦУ та УПЦ вже до Дня хрещення Київської Русі-України 28 липня.

Автор фото, УПЦ Підпис до фото, Онуфрій повів церкву від Москви, проте формальний зв'язок досі залишається

Реакція УПЦ

Хоча, судячи з негативної реакції керівництва УПЦ, таких зустрічей може більше і не бути.

У розмові з ВВС News Україна митрополит Ніжинський Климент, який є речником УПЦ, досить прохолодно відгукнувся про зібрання священників.

Якщо в ПЦУ зібрання називають ініціативою знизу, то в УПЦ так не вважають.

"Я б не назвав це початком діалогу на низовому рівні. Адже цю зустріч модерував мінкульт (держслужба з етнополітики та свободі совісті - Ред.), тому треба робити поправку на ініціаторів і тих, хто забезпечив логістику зустрічі", - вважає

У розмові з ВВС правлячий єпископ одного з учасників зібрання з боку УПЦ розповів, що той не погоджував з ним свою участь.

Владика Климент каже, що в цій ситуації кожен правлячий архієрей має сам реагувати на участь своїх священників.

"Але якщо вони не узгоджували свої дії з правлячими архієреями, це викликає подив. Такої ситуації не мало б бути у здоровому церковному середовищі", - вказує Климент.

Керівництво церкви ці перемовини не санкціонувало.

Владика Климент каже, що УПЦ ще на соборі чітко заявила, що для початку реального діалогу з ПЦУ остання має припинити приймати у свою юрисдикцію парафії УПЦ.

Підпис до фото, Митрополит Климент

Хоча більшість парафій ухвалюють рішення про перехід більшістю голосів, в УПЦ послідовно називають цей процес "силовим захопленням".

Владика однієї з єпархій УПЦ, священник якої був на зібранні, каже, що не бачить в цьому якогось криміналу і карати священника не буде.

Він переконує, що не заборонив би їхати на зустріч, проте дав би певні настанови.

Але загалом у результативність розмов на рівні священників не вірить.

Він каже, що це як в армії - священники - низові офіцери.

"Як це - офіцери зібрались, а командування не в курсі подій. Поговорити ніколи не шкодить, але так це не робиться", - вважає єпископ.

За його словами, для серйозного діалогу УПЦ та ПЦУ переговори мають бути на високому рівні зі створенням спеціальних комісій за участі єпископів.

"Перед тим, як починати переговори, треба припиняти бойові дії. У нас храми і далі захоплюють", - бідкається єпископ. І пророкує, що поки процес переходу парафій не припиниться, серйозного діалогу між церквами не буде.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, УПЦ мала в Україні близько 12 тисяч парафій. Проте пів тисячі в неї офіційно забрали в Криму. Ще тисячі парафій зараз на окупованих Росією територіях сходу та півдня України. ПЦУ має понад 7 тисяч парафій

Релігієзнавець Андрій Смирнов у розмові з ВВС News Україна розповів, що об'єднання УПЦ та ПЦУ в єдиній помісній церкві сприяло б консолідації українського суспільства в умовах війни.

Такий діалог щодо об'єднання має відбуватися за сприяння держави без попередніх умов, ультиматумів і використання мови ворожнечі, наполягає експерт.

"Важливо, щоб цей об'єднавчий рух став масовим і охопив більшість регіонів України. Тоді керівництво УПЦ і ПЦУ не зможе ігнорувати запит на примирення серед духовенства та вірян. І розпочне підготовку до офіційного діалогу", - вважає експерт.

Олена Богдан не береться прогнозувати, коли буде можлива зустріч двох церков на рівні єпископату. Але переконана, що голос священників буде почутий.

Богдан каже, що зустрічі священників можуть початись у багатьох регіонах і перетворитись на широкий православний діалог на рівні священників та мирян.

Вона сподівається, що це буде щира розмова про майбутнє українського православ'я на основі власного досвіду, "а не переказ усього прочитаного, почутого та побаченого в ЗМІ".

Але, як виглядає, до реального початку об'єднання двох церков ще дуже далеко.