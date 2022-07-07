Темний бік шоколаду. Як наша любов до солодкого шкодить людям і довкіллю

Фернандо Дуарте

BBC World Service

9 хвилин(и) тому

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Це, мабуть, найпопулярніші у світі ласощі, які навіть мають свій міжнародний день - 7 липня відзначають Всесвітній день шоколаду, в пам'ять про дату, коли в 1550 році ці кондитерські вироби нібито вперше прибули до Європи.

Люди в усьому світі, як виглядає, надають шоколаду особливого значення - ми з'їдаємо його понад сім мільйонів тонн на рік. Це майже кілограм на кожного жителя Землі.

Але ця любов має зловісні наслідки, які демонструє низка документальних фільмів - наприклад, стрічка 2010 року "Темний бік шоколаду".

Шоколадна промисловість вже давно перебуває під тиском щодо вирішення етичних проблем та інших, таких як вирубка лісів і використання дитячої праці під час збору врожаю какао-бобів, з яких і роблять ці солодощі.

Тож як галузь розв'язує ці проблеми, які кидають довгу тінь на дуже прибутковий бізнес?

Звідки шоколад?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Какао, сировина для виробництва шоколаду, може рости лише в дуже специфічних кліматичних умовах

Однією з головних проблем шоколадної промисловості є той факт, що какао-боби, сировина для шоколаду, зовсім не є поширеними.

Какао-дерева досить чутливі, для росту їм потрібно багато опадів та високі температури, а також лісиста місцевість, щоб захистити їх від світла та вітру. Такі умови пропонують лише кілька країн у світі.

Згідно з даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), лише дві західноафриканські країни - Кот-д'Івуар і Гана - дають майже 52% врожаю какао-бобів у всьому світі.

Інші країни Африки, такі як Нігерія та Камерун, допомагають збільшити частку цього регіону майже до 69%.

Зміна клімату та вирубка лісів

Серйозне занепокоєння викликає зміна клімату, оскільки очікується підвищення температури та посилення посушливих періодів у Західній Африці - а це погана новина для фермерів, які вирощують какао.

Іншою проблемою є вирубка лісів, адже виробники часто не соромляться розчищати лісові території, щоб посадити нові дерева какао.

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Екологи кажуть, що вирощування какао є однією з головних причин приголомшливих темпів вирубки лісів у Кот-д'Івуарі. Дані Світового банку свідчать, що країна втратила 80% свого лісового покриву за останні 50 років, що є одним із найвищих показників вирубки лісів у світі.

І ліси досі перебувають під загрозою - американська екологічна група Mighty Earth, яка складає мапу вирубки лісів за допомогою супутникових даних, заявила, що лише в 2020 році у цій африканській країні зникло 470 квадратних кілометрів лісів.

Водночас вирубка лісів тісно пов'язана зі зміною клімату, яка в довгостроковій перспективі загрожує джерелам існування тих самих фермерів.

Доктор Майкл Одіджі, дослідник з Університетського коледжу Лондона, який спеціалізується на африканській какао-промисловості, вважає, що це порочне коло створює проста економіка.

"Вирощування какао пов'язане з величезними екологічними витратами. На жаль, це, швидше за все, так і триватиме, оскільки витрати на виробництво какао в лісах (незайманих лісах) нижчі, ніж на луках, а ціни на [какао] надто низькі для сталого виробництва", — розповів Одіджі BBC.

Американський кондитерський гігант Mars, найбільший у світі продавець шоколаду, повідомив BBC, що вжив заходів, щоб зробити свій ланцюжок постачання какао більш екологічним, що включає виробництво какао без вирубки лісів до 2025 року.

"Нелегально отриманому какао не місце в ланцюжку постачання Mars", - йдеться у заяві компанії.

У Mars також відзначили, що це частина ініціативи Cocoa and Forest Initiative - державно-приватного партнерства з урядами Кот-д'Івуару та Гани, спрямованого на припинення вирубки лісів і відновлення лісових площ у цих країнах.

Експлуатація дітей

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дитяча праця є поширеною практикою у вирощуванні какао

Є докази використання примусової праці дітей (і дорослих) на вирощуванні какао. Ще в 1998 році Дитячий фонд ООН заявив, що дітей із сусідніх країн систематично вивозять до Кот-д'Івуару для роботи на какао-фермах.

За даними британської неурядової організації Anti-Slavery International, така практика зберігається.

"За оцінками, щонайменше 30 000 дорослих і дітей працюють примусово в секторі виробництва какао в усьому світі", - сказала BBC Джессіка Тернер, речниця Anti-Slavery International.

Але широке використання дитячої праці - це окреме питання. Цей термін стосується роботи, яка, згідно з Міжнародною організацією праці, "позбавляє дітей дитинства" - що включає втручання в навчання та створення шкідливих або небезпечних умов.

У 2020 році дослідження Чиказького університету показало, що двоє з п'яти дітей, які живуть у регіонах вирощування какао в Кот-д'Івуарі та Гані, працювали на роботах, класифікованих як небезпечні - наприклад, використовували гострі інструменти, мали нічні зміни або зазнавали впливу хімічних речовин, які використовуються в сільському господарстві.

Шоколадна промисловість з 2001 року зобов'язалася припинити дитячу працю на виробництві какао - в рамках міжнародної угоди під назвою "Протокол Харкіна-Енгеля". Але вона не виконала поставленої мети - на 70% скоротити дитячу працю в Кот-д'Івуарі та Гані до 2020 року.

Всесвітня фундація какао (WCF), головна організація найбільших світових гравців у шоколадній промисловості, визнала проблему дитячої праці, посилаючись на оцінки, згідно з якими лише в Кот-д'Івуарі та Гані на фермах какао працюють 1,6 мільйона дітей.

На своєму вебсайті WCF заявляє, що "нетерпимо ставиться до будь-яких випадків примусової праці, сучасного рабства або торгівлі людьми в ланцюжку поставок".

Організація також заявляє, що прагне "викорінити дитячу працю у виробництві какао", збільшуючи інвестиції в програми соціального розвитку для вирішення цієї проблеми. Вона стверджує, що тільки в 2019 році на ці програми було виділено більше грошей, ніж за весь період 2001-18 років.

BBC звернулася до WCF по коментар, але до моменту публікації відповіді не отримала.

Чи справедливо ми платимо за шоколад

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На думку активістів та навіть деяких представників шоколадної промисловості, ми не платимо справедливу ціну.

Inkota, німецька неурядова організація, яка проводить інформаційну кампанію під назвою Make Chocolate Fair, каже, що гроші, які сплачують виробникам какао, посилюють проблеми, з якими стикається шоколадна промисловість.

"Фермери, що вирощують какао, живуть у глибокій бідності, і це безпосередньо пов'язано з такими проблемами, як дитяча праця та вирубка лісів", - каже BBC Евелін Бан, радниця з прав людини в Inkota.

У 2020 році експерти зі справедливої торгівлі підрахували, що середньостатистичний фермер, який вирощує какао, заробляє лише 0,90 долара на день, що нижче порогу крайньої бідності Світового банку (1,90 долара).

"Бідність і всі трудові практики, які з неї випливають, головним чином пов'язані з низькою ціною, яку сплачують фермерам, які вирощують какао", - каже доктор Майкл Одіджі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Фермери в середньому заробляють менше 1 долара на день

Такі організації, як Inkota та Fairtrade Foundation, вважають, що ринкові ціни на какао-боби необхідно підвищити, щоб вирішити цю ситуацію, і деякі шоколадні компанії публічно зобов'язалися платити більше фермерам.

Одним із прикладів є Tony's Chocolonely, голландський бізнес, який виник як платформа активізму проти примусової праці в шоколадній промисловості та наразі є найбільш продаваним брендом шоколаду в країні.

"Ми існуємо задля того, щоб виробляти шоколад без дитячої та рабської праці. І платити справедливу ціну [за какао] - це важливий принцип", - сказав BBC Бен Ґрінсміт, керівний директор компанії у Великій Британії.

І це не обов'язково означає, що споживачі в кінцевому підсумку платитимуть набагато більше за солодке. Inkota оцінює, що ціна шоколадної плитки вагою 100 г зросла б менш ніж на 0,20 долара, якби фермерам, які вирощують какао, платили прожитковий мінімум за його виробництво.

"Насправді це не значне збільшення, але воно мало б величезне значення для життя фермерів, які вирощують какао", - стверджує Бан.