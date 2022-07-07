Росія втратила в Україні понад 700 танків. Як їх знищили і якими будуть танки майбутнього

Френк Гарднер

Кореспондент BBC з питань безпеки

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Цього року Росія втратила близько 700 танків

Зображення знищених російських танків - розтрощене шасі, розбита вежа, почорнілі й спалені стволи гармат, що стирчать у небо - знаковий символ війни в Україні. У зв'язку з цим постає питання - чи сучасна протитанкова зброя не робить цю техніку марною на полі бою?

"Про це починають говорити щоразу, коли черговий танк виводять з ладу, - каже Девід Віллі, куратор і викладач Танкового музею в Бовінгтоні, штат Дорсет, який може похвалитися найбільшою у світі колекцією танків. - Оскільки танк є символом сили, коли він зазнає поразки, люди доходять висновку, що танкам кінець".

Ми дивимося, як основний бойовий танк радянської розробки Т72 заводить двигуни та з гуркотом прямує на заправку перед репетицією параду. По суті, це та сама модель танка, як ті, що перейшли кордон України в лютому - й були масово знищені маленькими і спритними групами добре навчених українських піхотинців за допомогою безпілотників, "Джавелінів" та NLAWs.

"Важливо не робити неправильних висновків з того, що ми спостерігали протягом останніх кількох місяців", - каже генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Ходжес, який донедавна командував сухопутними військами США в Європі.

"Російські танки, про які йдеться, як правило, використовували непрофесійно, не мали підтримки піхоти та не мали сильних сержантів, як в армії США чи Британії. Тому вони стали легкою мішенню для українських захисників", - додає він.

Підпис до фото, Цей T72 - подарунок Музею танків від польської армії

Його погляди поділяє бригадний генерал британської армії у відставці Бен Баррі, нині старший науковий співробітник міжнародного інституту стратегічних досліджень, який спеціалізується на сухопутних війнах.

"Поразка російського наступу на Київ показує, що відбувається, коли танки невміло використовують сили, які не можуть вести загальновійськовий бій (поєднувати танки з піхотою, артилерією та авіацією) і мають слабку матеріально-технічну базу.

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"Компетентна бойова група НАТО витіснила б піхоту, щоб танки не потрапили у засідки", - додає він.

Танк - один із знакових символів сучасної війни - має як критиків, так і захисників. Під час нагірнокарабаської війни 2020 року танки Вірменії легко знищувались азербайджанськими безпілотниками турецького виробництва.

У Лівії ці ж безпілотники TB2 Bayraktar завдали серйозних втрат силам генерала Хафтара, і в Сирії урядові танки також стали жертвами турецьких безпілотників.

На ранньому етапі війни в Україні сучасні протитанкові керовані ракети, надані Британією, США та іншими країнами, стали ключовим чинником у відбитті російських бронетанкових колон від Києва.

Але вже на другому етапі, на Донбасі, масова російська артилерія покращила ситуацію, використовуючи руйнівну вогневу міць, щоб повільно пробиватися вперед.

Цього року Росія, за оцінками, втратила понад 700 танків - деякі були знищені, інші - покинуті. Ці танки часто мали динамічну броню, яка виглядає як велика прямокутна коробка. Вона сконструйована таким чином, щоб під час влучання ракети виникав невеликий вибух, який знижує її руйнівний ефект.

Але західні безпілотники та протитанкові ракети здатні уникати цього захисту, й переважно влучають у танк зверху по башті, де броня найтонша.

"Ця війна стала зоряним днем ​​безпілотників, - каже Бриг Баррі. - Це означає, що безпілотники потрібні для оборони - щоб захищати від ворожих безпілотників. Також потрібна класична протиповітряна оборона низького рівня, зокрема лазери та електронні перешкоди".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Джавеліни" знищили сотні російських танків

Є дещо, що може дати танкам майбутнє - це система активного захисту (APS). Вона дозволяє відбити все, що атакує танк, до моменту влучання.

"Існує два типи APS, засоби для м'якого і жорсткого знищення загрози", - пояснює Девід Віллі з Бовінгтона.

Він робить паузу, поки поруч із нами танк Т72, подарунок польської армії, викидає сині вихлопні гази та грізно повертає свою масивну 125-мм гармату в наш бік.

"М'яке знищення означає електронні імпульси, які можуть завадити наближенню ракети. Жорстке знищення означає вистріли у неї чимось кінетичним - наприклад, кулями", - пояснює він.

Цю тему прискіпливо дослідили ізраїльські військові, особливо з 2006 року, коли їхні танки зазнали поразки від саморобних вибухових пристроїв Хезболли та протитанкових ракет на півдні Лівану.

Вони розробили систему активного захисту під назвою Trophy.

Вона працює за допомогою радара для відстеження загрози, що наближається - ракети чи безпілотника - потім обертова пускова установка на башті випускає потік вибухових снарядів, нейтралізуючи їх до того, як вони вразять танк. Trophy або її різновид, скоріше за все, стане стандартною системою захисту багатьох новітніх західних танків.

"Прогрес у заходах протидії безпілотникам зменшить ефективність дронів, які зараз літають над полем бою в пошуках легких цілей", — каже генерал Ходжес.

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Тож чи є у танка майбутнє? Чи він, як дехто пророкує, приречений опинитися на смітнику?

"Завжди буде потреба в захищеній мобільній вогневій зброї", - каже генерал Ходжес. Він прогнозує недалеке майбутнє, де дистанційно керовані безпілотні танки - по суті, броньовані безпілотні літальні апарати - рухатимуться полем бою в тандемі з танками з екіпажем, збільшуючи вогневу міць і водночас зменшуючи ризик для життя.

"Я був солдатом піхоти і ніколи б не хотів брати участь у жодному бою на будь-якій місцевості без захищеної мобільної вогневої міці", - каже він.

Джастін Крамп, колишній командир танка британської армії, а нині генеральний директор оборонної розвідувальної фірми Sibylline, погоджується з цим.

"Танки мають вогневу міць, мобільність і стійкість, яких просто немає у піхоти. Це гнучка платформа, яка може діяти вдень і вночі, діставатися до об'єкта і шокувати ворога. Україна не відновлювала б свої танкові сили, якби танки були не життєво важливими. Вони попросили вдвічі більше танків, ніж у Британії", - каже він.

Девід Віллі проводив навчання для британської армії, а останнім часом відвідував українських солдатів.

"Важливий не найкращий танк, а найкращий екіпаж, - каже він. - Найдорожчий комплект у світі не гарантує перемогу. Життєво важлива віра у свою справу, і українці у свою справу вірять".