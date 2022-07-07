Хто змінить Джонсона на посаді прем'єра і як претенденти ставляться до України

1 година тому

Автор фото, Reuters

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив, що йде у відставку, а це означає, що попереду - вибори, які вирішать, хто стане наступним лідером консерваторів і прем'єр-міністром.

Частина з них за час війни Росії проти України встигли стати справжніми друзями України. Експерти кажуть - підтримка Україна не ослабне, хто б не став наступником Джонсона.

Розглянемо потенційних кандидатів.

Ріші Сунак

Автор фото, Reuters

Його вважали потенційним лідером консерваторів. Але в останні кілька місяців репутацію Сунака зіпсували суперечки щодо податкових справ його дружини та штраф за порушення локдауну.

Він став депутатом 2015 року. Мало хто чув про нього за межами Вестмінстера, однак у лютому 2020-го він вже був міністром фінансів.

Йому довелося боротися з пандемією коронавірусу, намагаючись утримати на плаву економіку Британії під час локдауну.

Його відставка разом з колегою-міністром та другом Саджидом Джавідом, можливо, проклала шлях до інших відставок міністрів, які зрештою змусили Бориса Джонсона піти з посади.

Ліз Трасс

Автор фото, Reuters

Очільниця МЗС публічно підтримала Джонсона після відставки міністра фінансів та міністра охорони здоров'я, і це зміцнило її позиції серед лоялістів.

Трасс - друга в історії Королівства жінка посаді міністра закордонних справ.

Стала популярною фігурою серед членів Консервативної партії завдяки своїм лібертаріанським поглядам на економіку та торгівлю.

Вона обіймала низку посад у кабінеті міністрів. Зокрема, на посаді міністра міжнародної торгівлі брала участь у переговорах щодо торговельної угоди з Європейським Союзом, після виходу Британії з ЄС.

Діз Трасс разом з Джонсоном дуже активно підтримувала Україну. Вона неодноразово заявляла, що у війні Росії проти України потрібно підтримувати українців до повної перемоги над російською армією.

"Війна в Україні - це наша війна. Це війна кожного, оскільки перемога України - це стратегічний імператив для нас усіх", - сказала Трасс.

Саджид Джавід

Автор фото, Reuters

Колишній міністр охорони здоров'я завдав Джонсону першого удару, заявивши у своїй промові про відставку, що "проблема починається зверху".

Джавід обіймав майже всі керівні посади у кабінеті міністрів.

Був прихильником заявки Бориса Джонсона на лідерство у 2019 році, за що був винагороджений призначенням на посаду міністра фінансів.

Джавід починав з низів. Він народився у Рочдейлі в 1969 році в родині пакистанських іммігрантів у першому поколінні, його батько працював кондуктором автобуса.

Джавід зробив успішну кар'єру, перш ніж стати членом парламенту від консерваторів у 2010 році.

Джеремі Гант

Автор фото, Uk Parliament

Колишній міністр закордонних справ є впливовою особою у Вестмінстері відтоді, як посів друге місце після Джонсона у змаганні за місце лідера у 2019 році.

Останні два роки Гант очолював комітет з охорони здоров'я.

Джеремі - син адмірала Ніколаса Ганта, колишнього головнокомандувача британським королівським флотом.

Є співзасновником Hotcourses - онлайн-сервісу для тих, хто хоче здобути вищу освіту за кордоном.

Член парламенту від Південно-Західного Суррея з 2005 року, приєднався до уряду в 2010 році на посаді міністра культури, а також очолював міністерство охорони здоров'я.

Майкл Гоув

Автор фото, PA Media

Колишній журналіст ВВС та оглядач газети "Таймс".

У 2019 році був одним з претендентів на посаду лідера Консервативної партії після відставки Терези Мей, але пізніше зняв свою кандидатуру на користь Джонсона.

Гоув підтримував вихід Британії з ЄС і на цьому тлі зблизився з Джонсоном.

Він обіймав різні посади у кабінеті міністрів. Останнє призначення - міністр з питань житлового господарства, регіонального розвитку та місцевого самоврядування.

Попри початкову підтримку Джонсона, відкрито вимагав його відставки через внутрішньополітичні скандали.

Надхім Захаві

Автор фото, Reuters

Змінив міністра фінансів Ріші Сунака, який раніше відмовився працювати в уряді Джонсона.

Захаві зміцнив свою репутацію на посаді міністра з питань вакцин під час пандемії й отримав визнання за успішну кампанію з вакцинації.

За його словами, це була "найважливіша робота, яку я коли-небудь виконував", вона також проклала шлях до кабінету міністрів та посади міністра освіти.

Захаві народився в Іраку в 1967 році. Разом з батьками переїхав до Британії, тікаючи від режиму Саддама Хусейна.

Здобув освіту хіміка-інженера в Університетському коледжі Лондона й став співзасновником компанії YouGov.

Був її виконавчим директором, допоки не став депутатом парламенту у 2010 році. 55-річний мільйонер також працював у нафтовій промисловості.

Пенні Мордонт

Автор фото, Reuters

Пенні Мордонт - колишня асистентка ілюзіоніста має потужний послужний список.

У 2010 році її обрали до Палати громад від округу Північний Портсмут.

У 2014 році прем'єр-міністр Девід Кемерон призначив Мордонт парламентським помічником міністра спільнот та місцевого самоврядування.

А у 2015 році Пенні стала першою у британській історії жінкою на посаді молодшого міністра Збройних сил.

Мордонт певний час служила у ВМС, пройшла курси резервістів військово-морського флоту Британії та отримала звання молодшого лейтенанта.

Вона також брала участь у реаліті-шоу британського телебачення Splash!, змагаючись зі знаменитостями у стрибках у воду заради благодійності.

Том Тугендхат

Автор фото, Getty Images

Том Тугендхат - повна протилежність Бориса Джонсона. Основа його стилю - це поміркованість і прагматизм. Завдяки цим якостям його вже багато років вважають потенційним лідером Консервативної партії.

Тугендхат - колишній військовий, який воював в Іраку та Афганістані й очолює спеціальний комітет парламенту із закордонних справ.

Він був постійним критиком Джонсона й часто відверто висловлювався з питань зовнішньої політики, особливо про необхідність зайняти жорстку позицію щодо Китаю.

У 2017 році на запитання, чи хотів би він стати прем'єр-міністром, він відповів: "Звичайно. Я купив квиток, то чому б мені не виграти в лотерею?"

Бен Воллес

Автор фото, PA Media

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

52-річний кандидат фігурував у списках претендентів на лідерство від консерваторів.

Він компетентно впорався з британською реакцією на вторгнення Росії в Україну, а до цього - з кризою з евакуацією з Афганістану. Як і Джонсон, він вважає Росію великою загрозою для західного світу.

Бена Воллеса називають одним з найактивніших лобістів допомоги Україні у війні з Росією.

Міністр оборони України Олексій Резніков неодноразово говорив, що у них з Воллесом склались дуже гарні і конструктивні стосунки.

До походу у велику політику служив у лавах Шотландської гвардії в Німеччині, Белізі, Північній Ірландії та на Кіпрі.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі телемарафону повідомив, що всі, хто розглядаються кандидатами на посаду прем'єр-міністра Британії замість Бориса Джонсона, налаштовані на підтримку України так само як і він.

"Ті люди, які можуть змінити Бориса Джонсона - і зараз ведеться дуже тривала дискусія, хто з них, 10 перших, може зайняти це місце - всі вони налаштовані приблизно так само, як і Борис Джонсон, на підтримку України, продовження підтримки нас у протистоянні з Росією", - сказав Пристайко.