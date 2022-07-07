"Україні немає чого боятися": експерти про відставку Бориса Джонсона

Григор Атанесян

BBC

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Британський прем'єр був одним з найбільш проукраїнських світових лідерів, який словом і ділом підтримував Київ і виступав проти компромісів з Москвою.

Чи може його відставка і призначення нового прем'єра послабити позицію Заходу щодо Росії?

ВВС зібрала думки експертів.

"Дякую за все, братан!"

За свою політичну кар'єру Борис Джонсон висловлював різні погляди на адресу Росії. Наприклад, у 2015 році, бувши мером Лондона, він закликав Захід співпрацювати з Путіним у боротьбі з терористами в Сирії, попри анексію Криму та війну на сході України.

Але, ставши прем'єр-міністром, Джонсон зайняв жорсткішу позицію щодо Москви й почав підтримувати Україну.

Його уряд ще напередодні повномасштабного вторгнення у 2022 році надав ЗСУ протитанкові комплекси NLAW, які разом з американськими "Джавелінами" українська армія успішно використала проти російського наступу.

Британці в рамках військової допомоги надають системи реактивної артилерії, самонавідні протитанкові ракети, бронетранспортери та бронемашини, системи ППО, безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, а також тисячі касок, бронежилетів і комплектів медичної допомоги. Британія також тренує українських солдатів.

Загальний обсяг британської військової та економічної допомоги Україні з початку війни сягнув 3,8 млрд фунтів.

Джонсон двічі відвідав Київ за час війни, говорив про важливість підтримки України на міжнародних самітах - і відкидав заклики до якнайшвидшого перемир'я ціною поступок Путіну, які лунали з європейських столиць.

Його роль високо оцінили і звичайні українці, і політики. У четвер прем'єру подякував президент Зеленський, а минулого тижня він став почесним громадянином Одеси.

"Дякую за все, братан!" - так відреагував на відставку Джонсона у своєму телеграмі Родіон Кудряшов, командир дніпровського підрозділу полку "Азов", додавши смайлик із рукостисканням.

Не дивно, що відставка Джонсона викликала побоювання в України та в деяких її союзників на Заході. Дехто навіть назвав його відставку "подарунком Кремлю". Американський експерт Джозеф Чирінчоне з ради міжнародних відносин припускає, що політична криза в Британії послабить зусилля Заходу щодо підтримки України і може стати загрозою для рішучості союзників Києва.

Підтримка всупереч кризам?

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Занепокоєння українців можна зрозуміти, каже Альона Гливко, українська політологиня та співробітниця аналітичного товариства Генрі Джексона у Лондоні: "Нація у стані війни не знає всіх нюансів політичної ситуації у Британії, для неї головне - щоб допомога була безперебійною, стабільною та послідовною".

Але експертка також наголошує, що підтримка Британії залежить не так від Бориса Джонсона, як від громадської думки, а вона - на боці українців. Як наочний приклад вона навела той факт, що прапори України можна побачити не лише по всьому Лондону, а й у майже кожному маленькому місті за його межами.

"Підтримка збережеться, тому що вона тримається не на одній особі", - каже Альона Гливко.

Проте зміна уряду може призвести до перебоїв у постачанні зброї та наданні фінансової допомоги, попередила вона і додала, що зараз британське зовнішньополітичне відомство займається також планами післявоєнної реконструкції України.

"Усі ці тривалі процеси продовжаться, головне, щоб зараз не було перебоїв", - додає вона.

Найджел Гулд-Девіс, колишній посол Британії в Білорусі, погоджується, що відставка прем'єр-міністра не вплине на позицію Лондона.

"Підтримка, яку Британія надає Україні, - не особиста політика прем'єр-міністра, а політика країни. В обох великих партіях, серед їхніх політиків, у суспільстві та приватному секторі є політичний консенсус з цього питання", - сказав він у розмові з ВВС.

"Україні немає чого боятися щодо зміни курсу за іншого прем'єра", - вважає Гулд-Девіс.

Він також не очікує перебоїв у постачанні зброї - і наголошує, що міністр оборони Бен Воллес залишається на посаді.

Автор фото, MOD Підпис до фото, Британська допомога починалася з протитанкових систем NLAW, а тепер містить артилерію, безпілотники та радари

Генерал сер Річард Берронс, колишній голова Об'єднаного командування збройних сил Британії, сказав ВВС, що "драма у серці уряду" не вплине на зовнішній курс Лондона.

"І тимчасовий прем'єр-міністр, хоч би хто він був, і всі кандидати зберігатимуть нинішній курс, тому що Британія бачить себе одним з головних західних захисників України", - сказав генерал.

Але він попередив, що наступний британський прем'єр-міністр отримає виклик, який отримав би й Джонсон: як зберегти потік зброї та спорядження в Україну впродовж багатьох місяців.

"Як Захід може забезпечити необхідний рівень підтримки України протягом необхідного часу", - перефразовує цей виклик сер Річард.

За його словами, цей виклик постане перед усією Європою - війна в Україні вже не новина для її мешканців, і на тлі дедалі більшої інфляції й зростання цін на бензин та опалення допомагати Україні у війні з Росією не стає простіше.

На думку генерала, Захід не має вибору, тому що захист України є захистом його власних інтересів від Росії, але він очікує запеклих суперечок навколо цього питання.