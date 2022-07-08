"Ми здатні знищити зло". Українці вітають генерала Залужного з днем народження

1 година тому

Автор фото, Facebook/Головнокомандувач ЗСУ

День народження головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного стало для українців приводом для висловлення захоплень і поваги на його адресу.

Генерала вітають з 49-річчям політики, журналісти, артисти і звичайні українці, лишаючи свої коментарі та слова подяки на сторінках генштабу ЗСУ та головнокомандувача у соціальних мережах.

За рік служби на високій посаді генерал Залужний став народним улюбленцем. Як сказав один з експертів, у тому, що понад 90% українців вірять у перемогу у війні над Росією, є і велика заслуга головнокомандувача ЗСУ.

Його називають "залізним генералом", який збільшив довіру до армії. Сам Залужний про українську армію у протистоянні з РФ казав так: "Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно".

Головнокомандувачем ЗСУ Валерій Залужний став трохи більше ніж рік тому, наприкінці липня 2021-го, замінивши на цій посаді Руслана Хомчака.

Автор фото, Телеграм/sharp`s Підпис до фото, Валерій Залужний народився на Житомирщині. Таким він був понад 20 років тому

Залужний є представником вищого офіцерського складу, що здобували освіту вже не у радянських військових вишах, а в незалежній Україні.

Валерій Залужний закінчив Одеське вище об'єднане командне училище і служив у ЗСУ на різних посадах - від командира взводу до командира батальйону.

Пізніше був начальником штабу 24-ї бригади, а у 2009 році став командиром 51-ї механізованої бригади.

Автор фото, facebook/volodymyr omelyan

"Для мене війна почалася в середині липня 2014 року, з призначенням заступником командира сектора "С", який формувався на Донеччині. Відтоді керував майже всіма угрупованнями, які там створювали. Дійшов аж до начальника штабу Об'єднаних сил", - розповідав Залужний в інтерв'ю "Армія Inform".

23 серпня 2017-го Валерій Залужний отримав нове звання - генерал-майора. У 2018 рік він вже був начальником штабу - першим заступником командувача Об'єднаних сил на Донбасі. А в грудні 2019 року став командувачем ОК "Північ".

Поза політичними іграми

Як наголошує директор Інституту світової політики Євген Магда, Валерій Залужний є зразком українського офіцера, генерала часів Незалежності, який досяг своїх висот не у штабній роботі, а у бойових діях, починаючи з 2014 року.

Автор фото, Генеральний штаб ЗСУ Підпис до фото, З угорськими колегами

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

"Сформувався як офіцер вже в незалежній Україні. Блискучий військовий і людина, якій не властивий пафос. Можливо, він через це "страждає" через непристосованість до різних політичних ігор. Зараз він виконує свою роботу, і запит на це, як і довіра до самого Залужного, є дуже високими. У тому, що понад 90% українців вірять у перемогу у війні над росіянами, є величезна заслуга і головнокомандувача ЗСУ", - сказав Магда у коментарі ВВС News Україна.

"Нам дуже пощастило з Залужним. Пощастило, що він став Головнокомандувачем ЗСУ. Пощастило з його залізним характером. З умінням не прогинатися під ситуацію та сторонній вплив. З його професіоналізмом та військовим талантом. З умінням приймати рішення. З його вмінням слухати та робити висновки. З його титановою волею, здатною заряджати і мотивувати інших. З його увагою до деталей у загальному вмінні бачити глобальну картину. З його розумінням сучасної війни та сучасної армії", - пише у Facebook керівник "Res_Publica. Брати по зброї" Гліб Бабіч.

Сам Валерій Залужний заявляв: "Ми здатні за підтримки Заходу знищити зло, адже не хочемо повторення в Європі сценаріїв, які є в Україні: вбивства жінок і дітей, руйнування інфраструктури. У людства є шанс на мирне життя. Сподіваюся, що весь світ це розуміє. Ми готові довести справу знищення зла до кінця".

Автор фото, UNIAN

Не "совок"

Валерій Залужний вважає, що українська армія змінюється завдяки молоді.

"Совок" відпадає - хоче хтось цього чи ні. До нас приходять молоді люди, випускники військових академій. Дуже цікаво за ними спостерігати - як людина, яка сиділа нещодавно за партою, потрапляє одразу на фронт. За рік вони стають командирами рот", - розповідав генерал про молодих військових "Армії Inform" ще до війни Росії проти України.

"Це нові паростки, які за п'ять років зовсім змінять армію. Майже всі добре знають іноземну мову, чудово працюють з гаджетами, начитані", - додавав Залужний у 2021 році.

Генерал і меми

Чимало подій, що ставалися за місяці війни, народжували і меми, в яких з'являлися фото Залужного.

Усі вони - з обнадійливим змістом.

Автор фото, Дмитро Коваленко

Автор фото, Facebook

Автор фото, facebook