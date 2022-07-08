Як Україна збирає Армію дронів

Кріс Валланс

кореспондент ВВС з питань технологій

41 хвилин(и) тому

Автор фото, DroneUA Підпис до фото, Українська армія активно використовує на війні проти Росії не лише ударні безпілотники, але й прості споживчі дрони

Десятки українців вже відправили свої дрони на потреби ЗСУ у рамках проєкту "Армія дронів".

Це підтвердив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.

"Тільки в п'ятницю ми разом із Генштабом та UNITED24 анонсували Армію дронів і попросили вас "задронатити", тобто передати свій дрон на потреби ЗСУ, а вже в суботу ви відправили нам через відділення Нової пошти перших "пташок". Дякуємо кожному! Скоро усі дрони відправляться на фронт і будуть допомагати нашим захисникам", - зазначив Федоров.

Як відомо, українська армія активно використовує на війні проти Росії не лише ударні безпілотники, як-от Bayraktar TB2, або розвідувальні на зразок PD-2. У ЗСУ популярністю користуються прості споживчі дрони.

1 липня Генеральний штаб, міністерство цифрової трансформації та платформа UNITED24 оголосили про початок проєкту "Армія дронів". Це комплексна програма, що включає системну закупівлю дронів, їх ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів.

Безпілотні літальні апарати допомагають українським військовим завчасно відстежувати ворога та рятувати тисячі захисників, але їхня кількість значно менша, ніж потрібно на фронті, пояснили в Мінцифри.

Сила дронів

"Армія безпілотників дозволить нам постійно контролювати лінію фронту завдовжки 2 470 км та ефективно реагувати на атаки противника з використанням сучасних технологій", - заявив помічник головнокомандувача ЗСУ полковник Олексій Носков.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Михайло Федоров розповів ВВС, що першою метою кампанії було придбання тактичних безпілотників з радіусом дії 160 км, оснащених складною камерою, GPS та картографічними інструментами.

Однак після вивчення питання "наша команда зрозуміла, що українській армії, як і раніше, потрібні звичайні квадрокоптери", тому він звернувся до українців з проханням "пожертвувати свої дрони на потреби ЗСУ".

Україна сподівається зібрати тисячі багатоцільових та комерційних БПЛА.

Федоров також хоче залучити комерційні компанії: "Цей проєкт - чудова можливість для виробників дронів протестувати своє обладнання у суворих умовах", - написав він.

Кампанія, що стартувала минулої п'ятниці, вже зібрала 200 млн гривень, що дозволило придбати два військові БПЛА. Також отримали десятки невеликих безпілотників, повідомив Федоров у твіттері.

За даними преси, ЗСУ використовують польські ударні безпілотники-камікадзе Warmate.

Згідно з вебсайтом компанії виробника, цей безпілотник "є гарною альтернативою протитанковим керованим ракетам", пояснює Джастін Бронк з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI).

Заборона продажів

За словами Федорова, аматорські й комерційні дрони вже показали свою ефективність на полі бою.

Їх також використовує Росія для бойових завдань.

Раніше цього року Федоров закликав лідера ринку, китайського виробника безпілотних літальних апаратів DJI припинити продаж дронів у Росії.

"Росія використовує аматорські/комерційні безпілотники для завдання ударів та ведення розвідки у своїй неспровокованій і несправедливій війні", - написав Федоров.

"Дуже важливо, щоб найбільший у світі виробник комерційних дронів DJI припинив продажі в Росії".

В результаті DJI призупинив продажі в Україні та Росії.

Автор фото, UNITED24 Підпис до фото, Федоров закликає українців жертвувати свої дрони на потреби ЗСУ

Валерій Яковенко, співзасновник української компанії DroneUA, розповів ВВС News, що дії DJI збільшили витрати для України, тоді як Росія могла отримувати дрони через Білорусь.

Його компанія, що складається переважно з фермерів, постачала дрони і робототехніку українському уряду ще до війни.

За його словами, дрони, разом із супутниковою інтернет-системою Ілона Маска Starlink та професійним радіообладнанням, зараз є однією з найбільш популярних технологій.

І навіть маленькі - дуже корисні, оскільки надають переважно польові дані, визначаючи місцеперебування ворожих військ та коригуючи артилерійський вогонь.

"Багато операторів-добровольців, що приєдналися до українських сил, також роблять свій внесок", - каже Яковенко.

"Пілоти невеликих споживчих дронів забезпечують повітряну розвідку по всій лінії фронту".

"Тут важлива швидкість обміну інформацією між "полем" та генштабом, щоб рішення ухвалювалися практично миттєво".

Підняття бойового духу

За словами Бронка, українці проявили неабияку винахідливість для отримання, а потім використання комерційних та військових безпілотників.

Але тактика, застерігає він, змінюється.

"За останні кілька місяців на Донбасі росіянам вдалося налагодити засоби радіоелектронної боротьби і добре інтегрувати їх у свої бойові операції".

В результаті, каже Бронк, щоразу, коли Україна відправляє невеликий БПЛА за допомогою радіоуправління, "російська система радіоелектронної боротьби підхоплює його і відразу або бере на себе, або просто вимикає командний зв'язок і змушує його повернутися".

Щоб уникнути цього, необхідно відмовитись від дистанційного керування невеликими дронами, а натомість запрограмувати їх на політ за заданим маршрутом та визначення цілей, а відзнятий матеріал аналізувати після їхнього повернення. Однак, за його словами, цей повільний процес має обмежену ефективність.

Бронк вважає, що Україні потрібні дрони-камікадзе, здатні визначати й знищувати російські системи радіоелектронної боротьби.

Він також вважає, що підтримка людей та їхнє бажання допомогти військовим технічно має не меншу цінність з погляду морального духу, ніж боротьба на передовій.