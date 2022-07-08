Сіндзо Абе: життя експрем'єра, якого застрелили в Японії

1 година тому

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Сіндзо Абе, колишній прем'єр-міністр Японії, який найдовше керував урядом, був відомий своєю яструбиною зовнішньою політикою та особливою економічною стратегією, яка в народі отримала назву "Абеноміка".

67-річний Абе, якого описували здебільшого як консервативного націоналіста, двічі приводив Ліберально-демократичну партію (ЛДП) до перемоги.

Його перше перебування на посаді прем'єр-міністра було коротким - трохи більше року, починаючи з 2006 року, - і було неоднозначним.

Але він здійснив дивовижне політичне повернення в 2012 році та залишався при владі до 2020 року, коли пішов у відставку за станом здоров'я.

У Японії була рецесія, коли він розпочав свій другий термін, і його економічна політика, заснована на монетарному пом'якшенні, податкових стимулах та структурних реформах, сприяла зростанню економіки.

Він також керував відновленням Японії після потужного землетрусу та цунамі в Тохоку в 2011 році, які спричинили загибель 20 тис. людей та призвели до руйнування ядерних реакторів у Фукусімі.

Абе пішов у відставку в 2020 році на тлі новин про те, що він страждав на захворювання кишківника.

Його наступником став близький соратник по партії Йосіхіде Суга, але Абе все ще вважався впливовою фігурою в японській політиці.

Прихід до влади

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Абе був сином колишнього міністра закордонних справ Шінтаро Абе та онуком колишнього прем'єр-міністра Нобусуке Кіші, тож належав до політичної еліти.

Його вперше обрали до парламенту в 1993 році, а в 2005 році він став членом кабінету міністрів, коли тодішній прем'єр Дзюнітіро Коїдзумі призначив його на високу посаду головного секретаря уряду.

Його кар'єрне зростання було стрімким, він став наймолодшим післявоєнним прем'єр-міністром Японії в 2006 році.

Але низка скандалів завдали шкоди його адміністрації. На виборах до верхньої палати в липні 2007 року ЛДП зазнала важкої поразки, а у вересні того ж року він подав у відставку через виразковий коліт.

Але вже у 2012 році Абе повернувся на посаду прем'єр-міністра, заявивши, що він подолав хворобу.

Його переобирали у 2014 та 2017 роках, тож він став прем'єр-міністром Японії, який найдовше перебував на посаді.

Його популярність була хиткою, але він залишався при владі в основному завдяки своєму впливу в ЛДП, яка змінила свої правила, щоб дозволити йому обіймати пост лідера партії третій термін поспіль.

Суперечливий націоналіст

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Абе був відомий своєю яструбиною позицією щодо оборони та зовнішньої політики і намагався змінити пацифістську післявоєнну конституцію Японії.

Консерватори вважають конституцію, розроблену США, нагадуванням про принизливу поразку японських військ у Другій світовій.

Його націоналістичні погляди сприяли напруженню у відносинах з Китаєм і Південною Кореєю, особливо після його візиту в 2013 році до токійського храму Ясукуні, суперечливого місця, пов'язаного з мілітаризмом Японії до та під час Другої світової війни.

Його неодноразові візити до святині також викликали роздратування лівих політсил у Японії, які розглядали це як спробу Абе відбілити японські звірства під час війни.

У 2015 році він наполягав на забезпеченні права на колективну самооборону, щоб дозволити Японії мобілізувати війська за кордоном, щоб захистити себе та союзників у випадку атаки.

Попри спротив з боку сусідів Японії та японської громадськості, парламент Японії схвалив цю суперечливу зміну.

Його масштабніша мета переглянути конституцію, щоб офіційно визнати японську армію, залишилася нереалізованою та продовжує викликати розбіжності в країні.

Абе також не зміг домогтися повернення того, що японці називають Північними територіями - ланцюга спірних островів біля північної префектури Хоккайдо, на які претендують Японія і Росія.

Боротьба за економіку та Covid-19

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Літніх людей у Японії більше, ніж у будь-якій іншій країні

Фірмову економічну політику Абе, відому як "Абеноміка", вважали такою, що допомогла країні повернутися до зростання під час його першого терміну.

Вона включала від'ємні короткострокові відсоткові ставки, через які споживачам і компаніям було дешевше позичати та витрачати гроші, збільшення державних витрат на інфраструктуру, фінансових стимулів і податкових пільг, а також реформи, спрямовані на те, щоб залучити більше жінок до праці, збільшити кількість мігрантів, щоб пом'якшити трудовий тиск і дати поштовх зростанню.

Але його зусилля зіткнулися з серйозною проблемою, коли країна знову потрапила в рецесію навесні 2020 року. Це та інші уповільнення викликали сумніви щодо ефективності його підходу.

Популярність Абе ще більше постраждала через занепокоєння щодо його боротьби з пандемією Covid-19.

Критики вважають, що його кампанії, спрямовані на стимулювання внутрішнього туризму, сприяли поширенню вірусу.

Вони також кажуть, що інші обіцянки "Абеноміки", такі як розширення прав і можливостей жінок на ринку праці, боротьба з непотизмом і зміна нездорової культури праці, залишилися нереалізованими.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Абе оголошує про свою відставку в 2020 році

На міжнародному рівні йому приписують те, що він утримав разом Транстихоокеанське партнерство, велику торговельну угоду між 11 країнами, після того, як з ініціативи раптово вийшли США під керівництвом Дональда Трампа.

Відставка і смерть

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Абе оголосив про відставку 28 серпня, що призвело до внутрішньої боротьби серед фракцій ЛДП, оскільки він відмовився назвати наступника.

Згодом його змінив Йосіхіде Суга, досвідчений політик і давній член кабінету міністрів.

Але Абе продовжував впливати на внутрішню політику Японії навіть після того, як Сугу змінив нинішній прем'єр-міністр Фуміо Кісіда.

8 липня Абе перебував у південному місті Нара, проводячи передвиборчу кампанію від імені кандидата, який балотується у верхню палату парламенту.

Він виголошував промову, коли його застрелив 41-річний чоловік, який, як вважають, був колишнім членом Сил самооборони, японського еквівалента військово-морського флоту.

Абе був у свідомості, коли його доставили в лікарню, але пізніше помер від отриманих поранень.