Сіндзо Абе: життя експрем'єра, якого застрелили в Японії
Сіндзо Абе, колишній прем'єр-міністр Японії, який найдовше керував урядом, був відомий своєю яструбиною зовнішньою політикою та особливою економічною стратегією, яка в народі отримала назву "Абеноміка".
67-річний Абе, якого описували здебільшого як консервативного націоналіста, двічі приводив Ліберально-демократичну партію (ЛДП) до перемоги.
Його перше перебування на посаді прем'єр-міністра було коротким - трохи більше року, починаючи з 2006 року, - і було неоднозначним.
Але він здійснив дивовижне політичне повернення в 2012 році та залишався при владі до 2020 року, коли пішов у відставку за станом здоров'я.
У Японії була рецесія, коли він розпочав свій другий термін, і його економічна політика, заснована на монетарному пом'якшенні, податкових стимулах та структурних реформах, сприяла зростанню економіки.
Він також керував відновленням Японії після потужного землетрусу та цунамі в Тохоку в 2011 році, які спричинили загибель 20 тис. людей та призвели до руйнування ядерних реакторів у Фукусімі.
Абе пішов у відставку в 2020 році на тлі новин про те, що він страждав на захворювання кишківника.
Його наступником став близький соратник по партії Йосіхіде Суга, але Абе все ще вважався впливовою фігурою в японській політиці.
Прихід до влади
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Кінець подкаст
Абе був сином колишнього міністра закордонних справ Шінтаро Абе та онуком колишнього прем'єр-міністра Нобусуке Кіші, тож належав до політичної еліти.
Його вперше обрали до парламенту в 1993 році, а в 2005 році він став членом кабінету міністрів, коли тодішній прем'єр Дзюнітіро Коїдзумі призначив його на високу посаду головного секретаря уряду.
Його кар'єрне зростання було стрімким, він став наймолодшим післявоєнним прем'єр-міністром Японії в 2006 році.
Але низка скандалів завдали шкоди його адміністрації. На виборах до верхньої палати в липні 2007 року ЛДП зазнала важкої поразки, а у вересні того ж року він подав у відставку через виразковий коліт.
Але вже у 2012 році Абе повернувся на посаду прем'єр-міністра, заявивши, що він подолав хворобу.
Його переобирали у 2014 та 2017 роках, тож він став прем'єр-міністром Японії, який найдовше перебував на посаді.
Його популярність була хиткою, але він залишався при владі в основному завдяки своєму впливу в ЛДП, яка змінила свої правила, щоб дозволити йому обіймати пост лідера партії третій термін поспіль.
Суперечливий націоналіст
Абе був відомий своєю яструбиною позицією щодо оборони та зовнішньої політики і намагався змінити пацифістську післявоєнну конституцію Японії.
Консерватори вважають конституцію, розроблену США, нагадуванням про принизливу поразку японських військ у Другій світовій.
Його націоналістичні погляди сприяли напруженню у відносинах з Китаєм і Південною Кореєю, особливо після його візиту в 2013 році до токійського храму Ясукуні, суперечливого місця, пов'язаного з мілітаризмом Японії до та під час Другої світової війни.
Його неодноразові візити до святині також викликали роздратування лівих політсил у Японії, які розглядали це як спробу Абе відбілити японські звірства під час війни.
У 2015 році він наполягав на забезпеченні права на колективну самооборону, щоб дозволити Японії мобілізувати війська за кордоном, щоб захистити себе та союзників у випадку атаки.
Попри спротив з боку сусідів Японії та японської громадськості, парламент Японії схвалив цю суперечливу зміну.
Його масштабніша мета переглянути конституцію, щоб офіційно визнати японську армію, залишилася нереалізованою та продовжує викликати розбіжності в країні.
Абе також не зміг домогтися повернення того, що японці називають Північними територіями - ланцюга спірних островів біля північної префектури Хоккайдо, на які претендують Японія і Росія.
Боротьба за економіку та Covid-19
Фірмову економічну політику Абе, відому як "Абеноміка", вважали такою, що допомогла країні повернутися до зростання під час його першого терміну.
Вона включала від'ємні короткострокові відсоткові ставки, через які споживачам і компаніям було дешевше позичати та витрачати гроші, збільшення державних витрат на інфраструктуру, фінансових стимулів і податкових пільг, а також реформи, спрямовані на те, щоб залучити більше жінок до праці, збільшити кількість мігрантів, щоб пом'якшити трудовий тиск і дати поштовх зростанню.
Але його зусилля зіткнулися з серйозною проблемою, коли країна знову потрапила в рецесію навесні 2020 року. Це та інші уповільнення викликали сумніви щодо ефективності його підходу.
Популярність Абе ще більше постраждала через занепокоєння щодо його боротьби з пандемією Covid-19.
Критики вважають, що його кампанії, спрямовані на стимулювання внутрішнього туризму, сприяли поширенню вірусу.
Вони також кажуть, що інші обіцянки "Абеноміки", такі як розширення прав і можливостей жінок на ринку праці, боротьба з непотизмом і зміна нездорової культури праці, залишилися нереалізованими.
На міжнародному рівні йому приписують те, що він утримав разом Транстихоокеанське партнерство, велику торговельну угоду між 11 країнами, після того, як з ініціативи раптово вийшли США під керівництвом Дональда Трампа.
Відставка і смерть
Абе оголосив про відставку 28 серпня, що призвело до внутрішньої боротьби серед фракцій ЛДП, оскільки він відмовився назвати наступника.
Згодом його змінив Йосіхіде Суга, досвідчений політик і давній член кабінету міністрів.
Але Абе продовжував впливати на внутрішню політику Японії навіть після того, як Сугу змінив нинішній прем'єр-міністр Фуміо Кісіда.
8 липня Абе перебував у південному місті Нара, проводячи передвиборчу кампанію від імені кандидата, який балотується у верхню палату парламенту.
Він виголошував промову, коли його застрелив 41-річний чоловік, який, як вважають, був колишнім членом Сил самооборони, японського еквівалента військово-морського флоту.
Абе був у свідомості, коли його доставили в лікарню, але пізніше помер від отриманих поранень.