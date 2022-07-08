Бойкот Лаврова на саміті G20. Як глави МЗС "сімки" відмовились з ним фотографуватися

35 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Глава МЗС Росії Сергій Лавров достроково залишить саміт керівників зовнішньополітичних відомств "Великої двадцятки" на Балі та не візьме участі в офіційному обіді та у вечірній сесії саміту, повідомив представник МЗС РФ агентству dpa.

Незабаром після початку саміту з'явилися повідомлення, що частина міністрів закордонних справ G20 відмовилися брати участь у спільній фотосесії разом із Лавровим.

За даними, на які посилається японське агентство Кіодо, глави МЗС "великої сімки" (клуб найбільших економік світу, який однозначно підтримує Україну у війни проти Росії - Ред.) відмовилися фотографуватися разом із Лавровим - з ініціативи державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Скандали під час саміту розпочалися практично одразу після прибуття Лаврова. Як повідомляє Reuters, під час зустрічі глави МЗС Росії з його індонезійським колегою Ретно Марсуді було чути чиїсь крики "коли ви припините війну?" і "чому ви не зупините війну?" Хто саме це кричав, не повідомляється.

Ситуацію на саміті Лавров описав так: "Агресори", "загарбники", "окупанти"... Багато чого ми сьогодні почули. Усі закликали нас припинити цю операцію та досягти мирного врегулювання. Я попросив їх визначитися, чого вони хочуть. Якщо мирних переговорів, то ці переговори зупинила Україна... Якщо Захід хоче переговорів, то йому треба це мати на увазі" (цитата за агенцією ТАСС).

Принаймні одна учасниця саміту - міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про бойкот відкрито. "Я не можу стояти поруч із тим, хто паралельно бомбардує Україну, нападає на дітей, дорослих, мирних жителів. Тому групової фотографії з цього саміту не буде", - сказала вона журналістам.

"Я ж нікого не запрошував фотографуватись"

Сам Лавров із цього приводу заявив: "Що стосується зустрічей зі мною, заяв, що зі мною не фотографуватимуться: я ж нікого не запрошував фотографуватися. І взагалі нікого нікуди не запрошував. Мене запросила Індонезія. Як Індонезія запросила і президента Путіна на саміт, який буде у листопаді".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Зустріч Лаврова та глави МЗС Індонезії Ретно Марсуді

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За даними українських дипломатів, Лавров вийшов із зали у той момент, коли по відеозв'язку виступав глава українського МЗС Дмитро Кулеба. Не слухав він і виступ Бербок.

Лавров також не прийшов на вечірню сесію, під час якої говорив Блінкен. Той присвятив значну частину промови продовольчій безпеці й вимагав від Москви, щоб вона дозволила відновити експорт українського зерна, яке зібралося у заблокованих російськими військами портах.

"Звертаюся до наших російських колег: Україна - не ваша країна. Її зерно - не ваше зерно. Чому ви блокуєте порти? Ви повинні випустити це зерно", - заявив Блінкен міністру закордонних справ Лаврову, з яким, за словами представників США, він відмовився зустрічатися особисто.

До цього Лавров заявив, що "Україна має розблокувати свої порти, розмінувати їх або забезпечити безпечний прохід через мінні поля, а вже поза територіальним морем України Росія та Туреччина готові забезпечувати безпеку відповідних суден і доводити їх до проток".

Продовольча безпека - одна з головних тем саміту глав МЗС "двадцятки" цього року.

Західні країни звинувачують Росію у тому, що російські війська, які напали на Україну, заважають експорту українського продовольства, що створює серйозний дефіцит на світових ринках та загрожує голодом для деяких країн.

Росія заперечує звинувачення у створенні загрози світовій продовольчій безпеці та наполягає, що суховантажі з українським зерном не можуть покинути порти, оскільки Київ замінував підходи до них. Україна ж остерігається, що у разі розмінування Росія спробує захопити Одесу, що вона вже намагалась робити у лютому.

Крім того, на думку Москви, у нестачі продовольства винні санкції, запроваджені проти неї західними країнами.