Україну захищають мільйон військових. Резніков назвав три сценарії поразки Росії

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські військові біля Сіверська 8 липня

Міністр оборони Олексій Резніков назвав три можливі сценарії завершення війни з Росією, серед яких розвал РФ, перемога України на полі бою та черговий "жест доброї волі РФ".

Резніков завив про це під час онлайн-конференції Forbes Ukraine "Будуємо разом".

Міністр також розповів, скільки Україна зараз витрачає на оборону, й назвав кількість людей, які захищають країну від Росії.

Три сценарії

За словами міністра оборони, перший сценарій можливого завершення війни буде приблизно такий самий, як втеча російських військових із Київщини, Чернігівщини, Сумщини та острова Зміїний, яку росіяни назвали "жестом доброї волі".

На думку Резнікова, це може відбуватися так: "Спочатку ми вийдемо з вами на позиції до 24 лютого поточного року, далі будуть якісь розмови щодо статусу окупованого раніше Донецька, Луганська та Криму, але за столом із нашими потужними партнерами".

За словами міністра оборони, "Мінська-3" точно не буде і якихось капітуляційних домовленостей не буде: "З дулом біля скроні ніхто не вестиме переговори".

Другий сценарій - це повільна перемога над Росією.

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"Ми поступово перемелюватимемо Збройні сили РФ, тому що це насправді війна ресурсу на ресурс. У них більше людей, території, танків, літаків і т.д., але все несучасне, все давнє, і вони сьогодні використовують принцип м'ясорубки".

За словами міністра, другий варіант перемоги не такий швидкий: "До кінця цього року, можливо, із захопленням початку нового року".

І третій сценарій буде найдраматичнішим для Росії, зазначив Резніков.

На його думку, це буде розвал Російської Федерації на кілька різних суб'єктів, як-от Татарстан, Башкортостан і так далі.

"Ми це з вами точно при нашому житті побачимо, але це трохи тривала історія", - пояснив міністр.

8 липня президент Володимир Зеленський також заявив, що воєнні дії за певних умов можуть закінчитися до кінця 2022 року.

"Якщо наша держава буде об'єднаною, такою, як зараз, якщо потужна зброя буде йти від наших партнерів нам вчасно, і якщо вдача та Бог будуть на нашому боці, то ми зможемо багато речей зробити до кінця цього року", - сказав президент в інтерв'ю CNN

"Я впевнений, можемо завершити військову частину цієї війни", - сказав Зеленський

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Член НАТО де-факто

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Україна вже стає країною-членом Північноатлантичного альянсу де-факто.

"Якщо ми говоримо, що Україна поки що не розглядається країнами НАТО повноправним членом де-юре, тому що має бути консенсус серед країн НАТО, але ми, по суті, вже стаємо країною-членом альянсу де-факто, тому що ми на східному фланзі, нам дають обладнання НАТО, ми з вами вже освоїли понад 30 стандартів НАТО тощо", - сказав міністр оборони під час конференції.

За його словами, єдине, що турбує партнерів України - це Пункт 5, який їм дуже не хотілося б застосовувати у разі, якби Україна стала членом альянсу.

"Але я вам скажу серйозно, що наші партнери з країн Балтії та Польщі і так відчувають неідеальність Пункту 5 в угоді про альянс НАТО", - додав міністр.

Україну боронить 1 мільйон військових

Під час конференції міністр оборони також розповів, що на захист України зараз покликані близько 1 млн осіб у різних структурах.

"Мобілізовані у ЗСУ - до 700 тис. осіб, прикордонники - до 60 тис., Нацгвардія - до 90 тис., Національна поліція - до 100 тис. У нас сьогодні понад мільйон осіб у формі забезпечують діяльність сектору безпеки та оборони", - зазначив він.

Резніков також розповів, що сьогодні Україна щомісяця витрачає річний бюджет на оборону. Він додав, що державний бюджет наразі недоотримує 5 млрд доларів щомісяця.

Автор фото, Getty Images

"Тому для бізнесу вкрай необхідно працювати, надавати робочі місця і платити податки. Це вкрай важливо для нашої перемоги", - сказав міністр.