Чому тиранозаври мали маленькі передні лапи? Відповідь дала остання знахідка

1 година тому

Автор фото, Carlos Papolio/Handout via Reuters Підпис до фото, Художня реконструкція динозавра хижака Meraxes gigas

Гігантський динозавр Meraxes gigas, який жив близько 100 мільйонів років тому на території сучасної Північної Патагонії в Аргентині, мав величезну голову, але крихітні лапи.

Тварина мала тулуб довжиною 11 метрів і метрову голову. При цьому передні лапи чудовиська мали довжину всього 60 сантиметрів. Але вчені вважають, що у цьому був свій еволюційний сенс.

Нещодавно вчені виявили новий вид динозаврів і назвали його на честь дракона Мераксеса із серіалу "Гра престолів" (той дракон по суті теж був уже викопним, від нього залишився один череп у Червоному замку).

Meraxes gigas належить до групи переважно двоногих хижаків-кархародонтозаврів, схожих зі знаменитим тиранозавром Т-рексом (Tyrannosaurus rex) саме цими крихітними передніми кінцівками. Це й змусило вчених припустити, що така анатомічна особливість була поширена серед хижих динозаврів.

Кархародонтозаври жили у крейдяному періоді і вимерли разом з усіма динозаврами, які не вміли літати, залишивши по собі лише фрагменти скам'янілих скелетів.

Аргентинським вченим пощастило виявити майже повну передню кінцівку M. gigas, а також частину черепа, стегнової кістки та тазу.

Вочевидь, ці кістки збереглися так добре тому, що невдовзі після смерті динозавра, який важив за життя майже 4,5 тонни, його рештки опинилися під шаром осадових порід.

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Хоча Meraxes і T. rex мали дуже схожі передні кінцівки, ці динозаври не були близькими родичами, а схожість пояснюється конвергентною еволюцією, коли у різних видів, які ведуть подібний спосіб життя, з'являються схожі риси.

Але в чому необхідність таких маленьких і, на перший погляд, некорисних лапок?

За словами Хуана Канале, керівника дослідження (його результати опубліковані у виданні Current Biology) і співробітника Палеонтологічного музею Ернесто Бахмана, пояснення може полягати у тому, що у ранніх предків Meraxes та T. rex передні кінцівки спочатку могли виконувати важливі функції при полюванні.

Згодом велика голова з потужними щелепами стала значно ефективнішим знаряддям полювання, а передні лапи поступово атрофувалися.

Втім, ці "лапки", якщо судити за структурою кісток, мали досить значні м'язи і могли бути не такими вже некорисними.

"Не думаю, що вони грали якусь роль при полюванні - цю функцію в основному взяла на себе голова, але вважаю, що вони цілком могли згодитися для інших цілей. Наприклад, щоб утримувати самку під час парування або як опора, коли динозавру потрібно було піднятися", - припускає Канале.

Автор фото, Akiko Shinya/Handout via REUTERS Підпис до фото, Пітер Маковіцкі з кісткою, виявленою в пісковиках Патагонії

Співавтор Каналі Пітер Маковіцкі також наголошує, що передні кінцівки динозавра "були на половину коротше його голови, і отже, тварина була не здатна дотягнутися ними до своєї пащі".

До речі, ці лапки були не єдиною рисою Meraxes.

Його череп був напрочуд багато прикрашений гребенями, борознами, шишками і навіть мініатюрними ріжками. Ці ознаки зазвичай виявляються у статевозрілих особин, що змушує припустити: вони відігравали важливу роль у шлюбних іграх.

На жаль, визнає Канале, оскільки ми ніколи не зможемо на власні очі поспостерігати за шлюбними іграми Meraxes, нам залишається лише робити припущення щодо того, яке враження всі ці прикраси могли справити на самку динозавра.