Форт-Лівенворт: база, де українці вчаться воювати як американці

Тара МакКелві

BBC News

1 година тому

Автор фото, NICHOLAS KAMM

Старші офіцери ЗСУ проходять навчання на американській військовій базі у штаті Канзас - за тисячі кілометрів від російського вторгнення та запеклих боїв на Донбасі.

Поруч розкинулися пшеничні лани. Широкі та відкриті землі з пологими горбами розтягнулися на багато кілометрів, і небо - синє та безкрає.

Цей типово канзаський пейзаж супроводжує багато поколінь іноземних офіцерів, що проходять навчання на базі Форт-Лівенворт.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко каже, що цей американський ландшафт дуже нагадує український Донбас, де зараз тривають запеклі бої.

З ним погоджується представник Пентагону Джон Кірбі.

"Ця частина України схожа на Канзас, вона - більш пласка й відкрита", - розповів він журналістам під час брифінгу.

Форт-Лівенворт в останні кілька десятиліть став цінним навчальним полігоном для десятків українців, які впродовж року навчаються у Командно-штабному коледжі сухопутних військ США.

За словами експертів, отримані там знання дуже допомагають їм в обороні своєї країни — частково через контраст між гнучкістю американської військової програми та жорстким радянським підходом, який досі застосовують до російських офіцерів під час навчання.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Канзаські поля (праворуч) дуже нагадують український Донбас

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В аудиторіях - акуратно розставлені стільці, все виглядає, як у звичайному університетському містечку. Але, на відміну від інших місць, тут є електронний сигнал "безпечне світло". Коли студенти працюють із секретними даними, блимає індикатор на червоному тлі, нагадуючи, що інформацією можна ділитися лише з тими, хто має допуск.

На базі в Канзасі пройшли навчання понад 8 000 іноземних офіцерів, серед них - кілька найвищих військових чинів з України: начальник Управління цивільно-військової співпраці ЗСУ, полковник Олексій Ноздрачов та генерал-лейтенант Михайло Забродський.

Отримані знання українські офіцери відразу застосовують на практиці, в бою, каже Джим Фейн з міжнародного студентського відділення.

Український підполковник, приміром, поїхав під час весняного семестру, щоб долучитися до захисту країни. "Зараз він воює, - каже Джим Фейн. - Нещодавно отримав підвищення".

Українці почали приїздити у Форт-Лівенворт на початку 1990-х, після отримання Україною незалежності. Тоді вони навчалися разом з росіянами. Потім, у 1999 році, Росія припинила надсилати своїх офіцерів.

На думку Фейна, це пов'язано зі зростанням напруженості навколо НАТО. Приблизно тоді ж Угорщина, Польща та Чехія приєдналися до військового альянсу.

Цього року бюджет програми для іноземних студентів становить 7 млн доларів. Офіцерів для навчання обирають їхні країни, вони ж фінансують половину суми. Решта сплачується коштом грантів, які Державний департамент США надає іноземним урядам.

З початком війни в Україні міжнародна підготовка українських військ посилилася. Деякі поїхали до Британії, де тренуються на британській бронетехніці. Інших у Польщі вчать, як користуватися американськими артсистемами. Але кількість студентів у Лівенворті не змінилася, каже Фейн.

Програма у Форт-Лівенворті базується на теорії війни, етиці та інших аспектах сучасної армії, що різко контрастує з радянською військовою школою, яка, на думку експертів, досі діє в Росії.

"Радянська освіта зводилася до підпорядкування та перешкоджала незалежному мисленню", - каже Віталій Чернецький з університету в Лоуренсі, штат Канзас.

"У Лівенворті наголос роблять на аналітичному підході. Тут готують військових фахівців, справжніх інтелектуалів".

Викладачі університету в Лоуренсі описують радянську модель військової підготовки як жорстку й авторитарну. Один з них, 66-річний Махір Ібрагімов, знає про неї не з чуток: він навчався у радянському військовому училищі у 1970-х роках.

"Радянські інструктори під час навчання стояли поруч, і якщо ви щось робили не так, вони просто били рукою по столу. Іноді могли й студента вдарити", - згадує він.

Підпис до фото, Один зі студентів Лівенворта - майор Лаурі Теппо з Естонії

Сьогодні Україна воює з ворогом, що перевершує її за чисельністю бійців і зброї.

Але перевага українців у тому, що вони самостійно мислять на полі бою, вважає Метт Гофманн, випускник Лівенворта, який працював з українськими офіцерами в Афганістані.

"Росіяни досі наслідують шаблони лінійної тактики і дуже дотримуються своєї доктрини. Вони не можуть впоратись з непередбачуваністю українців".