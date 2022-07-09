Випалені поля. Як росіяни знищують український врожай у фото

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Останніми днями надходить дедалі більше повідомлень про те, що російські військові знищують український врожай, спеціально підпалюючи поля.

Зокрема, поліція Херсонської області відкрила кримінальні провадження щодо цілеспрямованого знищення врожаю у цій області російськими військами.

За словами поліцейських, росіяни обстрілюють сільськогосподарські угіддя запалювальними снарядами.

Щодня виникають масштабні пожежі, уже вигоріли сотні гектарів пшениці, ячменю та інших зернових культур, вигорають полезахисні смуги та ліси, кажуть у поліції.

Подібна ситуація і в інших областях.

Ось як виглядають українські поля через дії армії Росії.

Автор фото, Поліція Херсонської області Підпис до фото, Протягом цього тижня на території Херсонщини майже щодня фіксувалися пожежі у лісах та на полях через російські обстріли

Автор фото, Поліція Херсонської області Підпис до фото, Через постійні обстріли гасити такі пожежі на деокупованих територіях вкрай важко, а на окупованих землях росіяни навмисно не дозволяють гасити займання, каже українська влада

Автор фото, Поліція Херсонської області Підпис до фото, Деякі поля вигоріли повністю

Автор фото, Поліція Херсонської області

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пожежа на пшеничному полі на Донеччині внаслідок російського обстрілу

Автор фото, Reuters

Підпис до фото, Підпалене поле на курахівському напрямку