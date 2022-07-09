Випалені поля. Як росіяни знищують український врожай у фото
Останніми днями надходить дедалі більше повідомлень про те, що російські військові знищують український врожай, спеціально підпалюючи поля.
Зокрема, поліція Херсонської області відкрила кримінальні провадження щодо цілеспрямованого знищення врожаю у цій області російськими військами.
За словами поліцейських, росіяни обстрілюють сільськогосподарські угіддя запалювальними снарядами.
Щодня виникають масштабні пожежі, уже вигоріли сотні гектарів пшениці, ячменю та інших зернових культур, вигорають полезахисні смуги та ліси, кажуть у поліції.
Подібна ситуація і в інших областях.
Ось як виглядають українські поля через дії армії Росії.
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