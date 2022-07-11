Росія вимикає головний газопровід до Європи. Поки що тимчасово, але ЄС боїться, що назавжди

Олексій Калмиков

ВВС

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Європа заощаджує. Басейни не гріють воду, аквапарки закриваються

Росія скорочує постачання газу до Європи до історичного мінімуму. У ніч на понеділок "Газпром" перекрив головний маршрут - трубопровід "Північний потік" до Німеччини дном Балтійського моря. Поки що на 10-денну профілактику, проте Європа побоюється, що назавжди, і готується до гіршого.

У Німеччині вже нормують гарячу воду та приглушують ліхтарі, а Європа загалом збирається оголосити про надзвичайні заходи - тепер спільно, а не на рівні окремих країн. План з'явиться цього тижня.

"Ситуація дуже серйозна, і криза ще може посилитися. Не виключено, що Росія продовжить скорочувати постачання газу", - визнала незадовго до профілактики "Північного потоку" єврокомісарка Кадрі Сімсон.

Ще три роки тому "Газпром" щодня постачав до Європи до 500 млн кубометрів на добу. У травні цього року - 250 млн на добу. На початку липня - 140 млн, причому на час профілактики менш потужного "Турецького потоку" експорт упав до приблизно 100 млн кубометрів на добу. У найближчі 10 днів Європі обіцяють лише 75 млн.

"Потрібно готуватися до подальших перебоїв у постачанні газу і навіть до повного відключення з боку Росії", - попередила Європарламент минулого тижня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Без загального плану надзвичайних заходів 27 країн ЄС не зможуть захистити 450 млн своїх громадян і другу за розмірами економіку у світі від масштабної кризи. Час діяти поодинці минув. Тому Єврокомісія (фактично уряд ЄС) вже до кінця цього тижня представить надзвичайний план боротьби з енергетичною кризою, сказала фон дер Ляєн.

Подробиці плану поки що не відомі, але дві головні ідеї вже зрозумілі.

По-перше, солідарність у справі розподілу наявних запасів і поточних поставок, щоб усі були рівні перед кризою, багаті країни допомогли бідним, а ті, хто має газ, не сиділи б на ньому, якщо в інших він зовсім закінчиться.

І по-друге, солідарне скорочення попиту: домовитися про те, на чому економити і кого відключати першим, якщо газу на всіх все ж таки не вистачить.

Путін погрожує енергетичною "катастрофою"

Російська монополія поступово прикручує газовий кран уже рік - з минулого літа. Минулої зими скорочення поставок спровокувало дефіцит у Європі та рекордний стрибок цін - спочатку на газ, а потім і на все інше. Це було ще до нападу на Україну.

А з початком вторгнення Кремль вибрав газ головною зброєю енергетичної війни проти ЄС, оскільки від російського газу Європа повністю відмовитися поки що не може. Останніми роками вона свідомо збільшувала закупівлі з розрахунку замінити "брудне" вугілля та непопулярну в Німеччині атомну енергетику чистішим паливом заради боротьби зі зміною клімату.

Кремлівський газовий зашморг на шиї ЄС призвів до колапсу європейського газового ринку, ціни на якому злетіли у вісім разів від початку минулого року.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Газогін з Греції до Болгарії прем'єр-міністри цих країн запустили 8 липня. Він допоможе Болгарії пережити російську газову блокаду

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Єдина реальна альтернатива російському трубопровідному газу - скраплений природний газ (СПГ), який привозять морем у танкерах. Головні постачальники - США та Катар, проте пропозиція обмежена. За оцінками Bloomberg Intelligence, Європа зможе подвоїти імпорт ЗПГ до 2026 року та покрити 40% своїх потреб, проте цього все одно не вистачить.

"Потенціал заміщення російського газу скрапленим практично вичерпаний, - погоджуються аналітики дослідницького центру Bruegel. - Тільки скорочення споживання газу дозволить ЄС впоратися з подальшим зменшенням постачання з Росії".

Якщо скоротити споживання протягом найближчих 10 місяців на 15% порівняно із середнім показником 2019-2021 років, то Європа зможе обійтися без "Газпрому", вважають вони.

При цьому деяким країнам (переважно на заході та півдні) не доведеться економити зовсім, тоді як інші (переважно на сході та півночі) змушені будуть якимось чином урізати до 50% попиту на газ. Цей дисбаланс вимагає загальноєвропейського підходу до проблеми, пишуть експерти Bruegel.

Росія пояснює скорочення технічними причинами. Кремль заперечує причетність до кризи та називає її наслідком реформи енергетичного ринку ЄС та західних санкцій проти Росії.

"Газпром" каже, що санкції заважають плановому ремонту турбін газокомпресорних станцій, тож постачання скорочується. А валютні санкції призвели до того, що Кремль зобов'язав європейців платити за газ через російський банк та транзитний рахунок у рублях. Усім, хто відмовився, відключили газ - Польщі, Фінляндії та Болгарії.

А наприкінці минулого тижня Володимир Путін погрозив, що буде лише гірше, аж до "катастрофи".

"Подальше використання санкційної політики може призвести до ще важчих, без перебільшення, навіть катастрофічних наслідків на світовому енергетичному ринку", - сказав він.

Холодні басейни та темні вулиці

Європейці не сумніваються, що Путін не жартує. І готуються до найгіршого.

Вони не вірять у технічні причини скорочення постачання, тому що "Газпром" може наростити постачання через Україну, але не робить цього.

Це вже було нещодавно, коли наприкінці червня "Газпром" зупинив на планову профілактику один із трьох газопровідних маршрутів до Європи - південного, через Туреччину. Тоді він не став збільшувати прокачування ані Північним потоком, ані через Україну.

Європейці почали готуватись до повної газової блокади.

Вона загрожує кризою, віяловими відключеннями і рецесією європейської економіки, що ледь оговталася від ковідного спаду. Тому що за таких обсягів постачання газу з Росії Європа не зможе поповнити підземні сховища до жовтня-листопада, коли розпочинається зимовий опалювальний сезон.

Наразі вони заповнені на 61% - це трохи краще, ніж минулого року, коли "Газпром" вирішив залишити свої європейські сховища порожніми. Якщо за три місяці датчик не доповзе до 80%, ціни злетять, і попит почне руйнуватися сам собою.

Іншими словами, люди перестануть опалювати, заводи зупиняться, влада буде змушена націоналізувати енергопостачання за рахунок платників податків, перейти до віялових відключень та квотувати подачу світла та тепла.

Першими до апокаліпсиса почали готуватися організовані та завбачливі німці, які третину газу купують у Росії. Німеччина - єдина у ЄС оголосила другий рівень енергетичної небезпеки. Наступний та останній - третій - це вже надзвичайний енергетичний стан, коли держоператор електромереж отримає повноваження обмежувати та відключати споживачів.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Німеччина - промисловий двигун Європи - купує в Росії третину газу. Блокада спричинить збитки у 200 млрд євро до кінця року

Не чекаючи на це, німці заощаджують заздалегідь. Німецька преса рясніє повідомленнями про відключення.

У Берліні та Мюнхені воду у відкритих громадських басейнах подають тепер на 2 градуси прохолоднішою, у Кельні приглушують вуличне освітлення до 70% після 11 вечора, а найбільший у країні орендодавець житлових приміщень Vonovia попередив мешканців, що відтепер ночами опалюватимуть максимум на +17 C.

Якщо Росія повністю відключить газ, спад економічної активності в Німеччині може сягнути 13%, дійшли висновку економісти Prognos. З урахуванням посередників та постачальників, загальну шкоду вони оцінили майже у 200 млрд євро лише у другому півріччі 2022 року.

Постраждають не лише флагманська автомобільна промисловість, а й виробництво скла, кераміки та їжі, а також сталеливарна та текстильна галузі. Понад 5 млн осіб можуть втратити роботу.

"Ми припустилися страшної помилки, коли поставили Німеччину в таку залежність від однієї країни в імпорті енергоресурсів. І ця країна - Росія", - сказав вихідними в інтерв'ю Bloomberg міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, який представляє партію зелених у коаліційному уряді Олафа Шольца.

"Ми десятиліттями нарощували залежність від російського газу, і тепер намагаємося позбутися її всього за кілька місяців", - описав він масштаб завдання.