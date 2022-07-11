Айкоси під забороною. Яке покарання тепер за їх куріння в громадських місцях

1 година тому

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З 11 липня почала діяти заборона на куріння електронних сигарет і "айкосів" у громадських місцях.

Курити електронні сигарети та засоби для нагрівання у офісах, магазинах, кафе, ресторанах тощо буде заборонено, так само як і звичайні сигарети.

Крім того, закон забороняє "курилки" у приміщеннях підприємств та дозволяє органам місцевого самоврядування встановлювати додаткові вільні від куріння місця.

Скаргу на куріння у забороненому місці можна подати через офіційний вебпортал держпродспоживслужби.

За порушення правил відповідальність несуть як курці, так і суб'єкти господарювання, у приміщенні чи на території яких це відбулося.

За порушення передбачені такі штрафи:

за продаж електронних сигарет і тютюновмісних виробів для електронного нагрівання неповнолітнім - 1020 грн, за повторне порушення - 10 200 грн;

за куріння електронних сигарет у громадських місцях - 1000 грн, за повторне порушення -10 000 грн;

за куріння в кафе, барах і ресторанах - 3 000 грн, якщо повторно, штраф - 15 000 грн.

Ще у грудні минулого року електронні пристрої для паління прирівняли до звичайних сигарет.

Згідно із цим же антитютюновим законом, від 1 червня 2022 року електронні сигарети та айкоси вже не можна продавати неповнолітнім.

Автор фото, Центр демократії та верховенства права