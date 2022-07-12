Непроханий гість у спальні королеви. Як незнайомець потрапив до Єлизавети II

1 година тому

Автор фото, R. Brigden via Getty Images Підпис до фото, Майкл Фейган потрапляв до Букінгемського палацу двічі. Щоправда, пояснити, навіщо йому це знадобилося, він так і не зумів (або просто не пам'ятав). Фотографія зроблена через рік після цих подій

Рано-вранці 9 липня 1982 року 33-річний маляр на ім'я Майкл Фейган переліз через чотириметрову стіну, що оточує Букінгемський палац з парком, видерся водостічною трубою і проник у спальню до королеви.

Як йому вдалося подолати всі перешкоди - особливо, враховуючи, що стіну увінчують шипи, що обертаються, і колючий дріт - Фейган у подальших інтерв'ю не прояснив, а поліція, якщо і була в курсі, широким масам не повідомила.

Цей інцидент зобразили у серіалі "Корона", щоправда, у дещо спотвореному задля драматичного ефекту вигляді.

Однак найнеприємніше для поліції та охоронців Її Величності полягало в тому, що це був не перший візит завзятого маляра до королівських апартаментів.

У червні того ж 1982 року він уже залазив в гості до Єлизавети II і навіть налякав покоївку, яка негайно доповіла про непроханого гостя охоронцям, але вони їй не повірили.

Автор фото, Roger Jackson via Getty Images Підпис до фото, Вільям Вайтлоу та Маргарет Тетчер, поки що лідерка опозиції. Багато хто вважає, що Джилліан Андерсон, яка зіграла Тетчер у серіалі "Корона", де показали епізод із Фейганом, зробила це дещо карикатурно

Скандал був страшний: розповідають, що тодішній міністр внутрішніх справ в уряді Маргарет Тетчер Вільям Вайтлоу попросив про відставку, але її королева не прийняла.

У результаті переглянули протокол охорони королеви - проте від подальших незапланованих візитів це не вберегло.

Розвідка боєм

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Майкл Фейган на фоні воріт до Тауера

Про перше відвідування королівської резиденції завзятим маляром ми знаємо переважно з його власних слів. Якщо їм вірити, то Фейган вліз на стіну палацу водостічною трубою й проникнув усередину через відкрите вікно під самим дахом.

Оскільки на слова стривоженої покоївки на ім'я Сара Картер охорона не відреагувала, Фейган якийсь час блукав кімнатами та їв знайдений сир і сухе печиво.

Поліція про всяк випадок вирішила все ж таки перевірити повідомлення Сари, але за цей час Фейган перемістився в інше місце, а шукати його чомусь ніхто не став. Кілька разів на його присутність відреагувала автоматична сигналізація, але охоронці вирішили, що сталося замикання в ланцюгу, і її просто відключили.

Автор фото, Pool/Tim Graham Royal Photos Підпис до фото, Банкетна зала Букінгемського палацу

Непроханий гість тим часом ознайомився з портретами колишніх королів, які прикрашали стіни, посидів на троні, помилувався подарунками на народження принца Вільяма, виставленими в кімнаті під номером 108, випив пів пляшки, треба думати, дуже гарного білого вина, втомився і пішов додому.

На суді після другого візиту Фейган заявив, що був вражений тим, з якою легкістю йому вдалося проникнути в резиденцію королеви: "Я просто взяв і увійшов. Насправді мене здивувало, що мене не спіймали прямо на місці. Я взагалі міг би бути якимось ґвалтівником. Я знав, що можу запросто обійти заходи безпеки, тому що вони були дуже слабкими".

Автор фото, nikko23_99 Підпис до фото, Як через це можна перелізти? Та ще двічі! І без підготовки й на п'яну голову?

Через 30 років після історичного злому Фейган сказав в інтерв'ю газеті Independent, що забратися до палацу було набагато простіше, ніж з нього вибратися: "Мені пощастило знайти відчинені двері до парку, я переліз через стіну і пішов від палацу вулицею Мелл (вулиця в Лондоні, що з'єднує Букінгемський палац з Трафальгарською площею. - Ред.). Потім я озирнувся і подумав: "Оце так!" Я взагалі-то зовсім не збирався забиратися в палац до останньої секунди, коли це спало мені на думку!"

У королівській спальні

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Найпростіший спосіб помилуватися парком Букінгемського палацу - це пролетіти над ним літаком, що знижується для посадки в аеропорту Хітроу. Сидіти для цього потрібно праворуч і, бажано, біля вікна. Півколо перед палацом - це площа з пам'ятником королеві Вікторії. Пряма лінія між деревами - вулиця Мелл, що йде до Трафальгарської площі, трикутний зелений масив з водою посередині - Сент-Джеймський парк, зелень у лівому нижньому кутку - Грін-парк, і тільки правий нижній кут - власне парк Букінгемського палацу

Відповісти на питання, навіщо Фейган поліз у королівський палац, тим паче вдруге, практично неможливо, тому що сам головний герой змінював свою версію кілька разів.

З певною упевненістю можна сказати, що 9 липня він проник до палацу розвіданим раніше способом, попередньо добряче випивши віскі в одному з лондонських пабів.

Потрапивши всередину, він про всяк випадок зняв черевики зі шкарпетками, щоб не наробити зайвого шуму.

При цьому, оскільки на ногах сумнівний гість тримався досить неміцно, він розбив попільничку, порізав руку і вирушив далі з осколком скла в руці, яким він вирішив порізати собі вени перед королевою. Чи варто вірити його словам - вирішуйте самі, але вочевидь до інциденту з попільничкою таких думок він не мав.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так інцидент відтворив художник

Отже, приблизно о 7:15 ранку розхристаний, босий і п'яний порушник королівського спокою дістався до спальні Єлизавети II. Невідомо, які саме думки промайнули в її голові, коли, раптом прокинувшись, вона виявила біля свого ліжка незнайомого чоловіка, який явно не належав до її найближчого кола.

Проте, не втрачаючи присутності духу, із властивим їй королівським спокоєм вона запитала несподіваного візитера, що саме той робить у її спальні.

Автор фото, Jeff Greenberg via Getty Images Підпис до фото, Внутрішній вигляд магазину Liberty, де досі продається однойменна тканина

Спочатку Фейган розповідав, що, мовляв, оскільки охорона прибула з великим запізненням, він упродовж 10 хвилин розмовляв із королевою про те й про се.

Але потім він чесно зізнався, що вона тут же вибігла з кімнати: "Її маленькі босі ніжки промайнули по підлозі. Вона була в нічній сорочці по коліна з одним з цих візерунків Ліберті". (У 1920 році відомий магазин Liberty на Regent Street став випускати тканини з візерунком з мініатюрних квітів та листя, популярні й донині).

Королівський спокій

Автор фото, Anwar Hussein via Getty Images Підпис до фото, Королівських, як і всіх інших, собак треба вигулювати кілька разів щодня. На цьому фото до палацу везуть Барака Обаму, а коргі ведуть на прогулянку

Треба сказати, що королева опинилася в дуже непростому становищі.

Рано-вранці біля її ліжка стоїть незнайомий чоловік з уламком скла в руці, капаючи кров'ю на ковдру, поліцейський, якому належить пильнувати біля монарших дверей, пішов, як йому і належить за розкладом, о 6:00 ранку, черговий лакей вигулює собак, а допомоги попри те, що Єлизавета II двічі дала команду телефоністці викликати поліцейських, чомусь досі немає.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Спальня Майкла Фейгана після поліцейського обшуку. Ані політичного підґрунтя, ані якихось мерзенних намірів у нього не було. Він сказав поліції, що пів року тому поїв супу з галюциногенними грибами, після яких його мозок так і не оговтався

Зрештою їй вдалося знайти покоївку, і вдвох вони заманили Фейгана в комору під приводом, що там вони йому дадуть сигарети. Тим часом лакей, що повернувся, чемно запитав у несподіваного відвідувача, чи не налити йому стаканчик для заспокоєння нервів, на що той тут же (і з радістю) погодився, і негайно отримав віскі.

Королева, зберігаючи спокій, тримала собак, щоб не створювати додаткового стресу для вочевидь і так надміру збудженого гостя, поки нарешті не прибули поліцейські.

Пізніше Скотленд-Ярд підтвердив, що в ліжку Її Величності знайшли скляний уламок, а порізаний палець Фейгана залишив криваву пляму на простирадлі.

Скандал у благородній родині

Автор фото, Michael SERRAILLIER via Getty Images Підпис до фото, Королева перед початком церемонії Trooping the colour виїжджає з палацу 1981 року. У цей момент ще ніхто не знає, що незабаром у неї вистрілять - на щастя, холостими патронами

Можна сказати, що наслідки цієї події були подібні до великого землетрусу, що підняв хвилю цунамі. Маргарет Тетчер, яка тоді була прем'єр-міністром, негайно примчала до палацу, щоб особисто вибачитись за таке грубе і нічим не виправдане порушення заходів безпеки.

Чесно кажучи, не зовсім зрозуміло, про що думала поліція, бо всього за рік до цієї події Маркус Сарджент вистрілив у королеву шістьма холостими патронами на щорічній церемонії "Виносу прапора" (Trooping the colour). Хоч патрони й були холостими, 19-річній кобилі королеви на ім'я Бурміз постріли не сподобалися. На щастя, Єлизавета II була чудовою вершницею, в сідлі втрималася, кінь заспокоївся.

Жодної політики в цьому дивному замаху не було, Сарджент, за його словами, просто хотів стати знаменитим, як вбивця Джона Леннона, Марк Чепмен.

Автор фото, Tim Graham via Getty Images Підпис до фото, У Букінгемському палаці повно слуг, тому важко уявити, що Фейган тинявся палацом ніким не поміченим

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Скотленд-Ярд провів ретельне розслідування інциденту з Фейганом і дійшов висновку, що він став результатом численних недопрацювань і відвертих помилок: чергові поліцейські не відреагували на сигналізацію, що спрацювала, між різними підрозділами, що займаються охороною королеви, був відсутній належний зв'язок, не кажучи вже про те, що сигналізація між спальнею королеви та кімнатою охорони не була підключена.

Фейгана, який пояснив свої дії впливом супу з галюциногенними грибами, який він з'їв за пів року до того й від якого його мозок так і не оговтався, а також нервовим зривом після смерті дружини, ув'язнили, але ненадовго. На той момент проникнення в королівську резиденцію через відчинене вікно ще не вважалося кримінальним злочином. Його звинуватили у крадіжці через випиту пляшку вина під час першого візиту, але суд його виправдав. Провівши три місяці в психіатричній лікарні, Фейган вийшов на волю.

Наступні 40 років він мав не надто примітне життя, хоча й відзначився записом панк-версії гімну "Боже, бережи королеву", а також примудрився таки сісти у в'язницю на 4 роки за звинуваченням у спробі торгувати героїном.

Нещодавно 73-річний пенсіонер переніс серцевий напад і перехворів на ковід і зараз намагається оговтатися від наслідків.

Далеко не повний перелік

Не варто дивуватися, що й охорону самого палацу, і патрулювання навколо його огорожі значно посилили.

Щоправда, навіть посилені заходи не змогли повністю закрити доступ непроханим гостям.

Автор фото, David Rius & Núria Tuca via Getty Images Підпис до фото, Парк Букінгемського палацу. Навряд чи варто дивуватися, що деякі громадяни мріють сюди потрапити, зокрема, й у незаконний спосіб.

1981: Троє туристів з Німеччини перелізли через паркан Букінгемського палацу з боку вулиці Grosvenor Place (так, це сталося за рік до візиту Фейгана, тож постає питання: чому периметр королівської резиденції, як і раніше, так погано охороняли?). Туристи поводилися досить мирно, отаборилися в особистому королівському саду. Наступного ранку їх виявили садівники. Гості з Німеччини сказали, що думали, що провели ніч у Гайд-парку, який справді розташований за рогом.

1990: Стівен Гоулдінг отримав три місяці в'язниці за незаконне відвідування території Букінгемського палацу. На своє виправдання він сказав, що взагалі його звуть принц Ендрю, і королева - його мама.

Автор фото, Niels Broekzitter Підпис до фото, Внутрішній двір Сент-Джеймського палацу

1992: Неназваний громадянин проник у Сент-Джеймський палац і розпив пляшку віскі в особистих покоях двоюрідної сестри королеви, принцеси Олександри.

1993: Демонстранти, які заперечують проти ядерної зброї в британському арсеналі, влаштували сидячий страйк на галявині перед Букінгемським палацом.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, А ось так до палацу прибув президент Трамп. У Лондоні було чимало людей, які мріяли влаштувати йому "теплу" зустріч, тому гелікоптер був чудовим способом цієї зустрічі уникнути

1994: Американський парашутист та параглайдер Джеймс Міллер приземлився на даху Букінгемського палацу. Зайнявши стратегічно помітну позицію, він зняв штани, продемонструвавши світові нижню частину тіла, пофарбовану зеленим кольором. Після арешту його оштрафували на 200 фунтів і вислали за межі Сполученого Королівства з довічною забороною на повторний в'їзд до країни.

1995: Студент на ім'я Джон Гіллард протаранив ворота Букінгемського палацу своєю машиною на швидкості 80 км/год. В результаті одна частина воріт була зірвана, але сам Гіллард не постраждав.

Автор фото, Douglas Miller via Getty Images Підпис до фото, Це не Гіллард, а сімейство качок, але ворота ті самі

2002: П'яний перехожий, що повертався додому після пізніх розваг, спонтанно забрів до Сейнт-Джеймського палацу і постукав у двері спальні дочки королеви, принцеси Анни, і запитав, як дістатися до вокзалу "Вікторія". Відповіді він так і не отримав, бо був негайно затриманий.

Автор фото, Scott Barbour via Getty Images Підпис до фото, "Бетмен" на карнизі: все цілком мирно, хоча один із охоронців і чухає потилицю

2004: Джейсон Хетч, один із членів організації "Батьки за правосуддя" виліз на карниз Букінгемського палацу в костюмі Бетмена. Він заявив, що після розлучення не бачив своїх дітей вісім років, що "Бетмен" був останнім фільмом, який вони подивилися разом, і що він не спуститься, поки закон не стане справедливіше ставитися до прав розлучених батьків. Якоїсь миті охорона запитала його, чи не треба йому чогось випити (води) і принесла пляшку напою Lucozade прямо з королівського холодильника.

2016: Засуджений убивця Деніс Геннесі переліз через ту саму стіну, що оточує Букінгемський палац. Навіщо він туди поліз, ніхто не знає. Після затримання він сказав, що просто милувався садом. Крім того, він кілька разів запитав "чи на місці мадам". Королева, а також її чоловік і один із синів справді були "на місці", але з Геннесі особисто не зустрілися. Поліція потім заявила, що жодних шкідливих намірів у порушника королівського спокою не було.

Автор фото, Tim Graham via Getty Images Підпис до фото, А ось так "Бетмена" знімали. Начебто він погодився спуститися, бо втомився, а стояти на карнизі не надто весело.

2018: Стівен Лоулор, громадянин без певного місця проживання, як і деякі його попередники, вирішив провести ніч у саду тієї самої головної лондонської резиденції Її Величності. Під час цього він зламав дошку з оголошеннями та невелику шафу, влаштувавши з них ліжко. Завдані збитки оцінили у 210 фунтів стерлінгів.

Знай, куди їдеш та йдеш!

Автор фото, Anastasia Yakovleva via Getty Images Підпис до фото, Королівські вівці. Балморал розташований в одному з найкрасивіших місць шотландського району Хайлендс, тому туристів там завжди вистачає.

Не всі візити на королівську територію закінчувалися арештами. Колишній охоронець королеви Річард Гріффін якось розповів досить кумедну історію.

Гріффін супроводжував Єлизавету II на пікнік, організований біля монарших угідь навколо її шотландського маєтку Балморал. Якоїсь миті вони натрапили на якусь пару, яка проводила відпустку, гуляючи мальовничими пагорбами.

"Королева завжди зупиняється, щоб привітатись із перехожими, - розповідав Гріффін пізніше, - і цього разу одразу стало ясно, що вони її не впізнали".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, А це - парк навколо замку, сюди просто так потрапити не можна

Американські туристи почали з того, що розповіли монарху про свої плани найближчим часом, що вони вже зробили, що мають намір зробити, після чого поцікавилися, де вона живе.

На що, за словами Гріффіна, королева відповіла: "Я живу в Лондоні, але в мене тут з іншого боку пагорба є дача".

Після цього американці запитали, як давно вона приїжджає в цю місцевість, на що Її Величність відповіла, що їздить сюди вже понад 80 років, відколи була ще зовсім дитиною.

Але навіть це не розсіяло туман у головах візитерів з іншого боку Атлантики: "Якщо ви приїжджаєте сюди ось уже 80 років, то, мабуть, зустрічали королеву?" - запитав один з них.

Автор фото, Astrid Horn Підпис до фото, Квіти біля замку Балморал

Ані секунди не замислюючись, вона зізналася, що їй така удача не випадала, а ось Дікі - на цьому місці вона повернулася до охоронця - бачиться з нею досить часто.

Туристи переключили увагу на охоронця, запитавши його, якою ж є Її Величність?

"Часом вона може бути досить прискіпливою, - відповів незворушний охоронець. - Але взагалі-то у неї чудове почуття гумору".

Досі не маючи жодного уявлення, що вони перебувають у присутності королівської особи, один з туристів обійняв охоронця і простяг свій фотоапарат королеві, попросивши її сфотографувати його разом з людиною, яка особисто знайома з Єлизаветою II.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Королева сказала американцям чисту правду. Це її везуть у візку, за нею йде королева Мері, мати Єлизавети з королем Георгом V, і майбутній король Георг VI, її батько. Вона дійсно приїжджала до Балморалу з раннього дитинства

Королева прохання виконала, після чого з американцями попрощалася й рушила далі.

Відійшовши на деяку відстань вона повернулася до Гріффіна і сказала: "Я дуже хотіла б знати, що буде, коли він покаже ці фотографії своїм друзям в Америці. Сподіваюся, що хоч один з них скаже йому, хто я така!"