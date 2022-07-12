"Російські танки у Празі - тільки у вигляді брухту". В Чехії відкрили виставку українських воєнних трофеїв

Роб Кемерон

BBC News, Прага

1 година тому

Автор фото, Reuters

У столиці Чехії відкрили виставку російської військової техніки, захопленої українськими збройними силами.

Експозицію військових трофеїв, яка включає пошкоджений танк Т-90, ЗРК "Бук" і гаубицю "Мста", відкрили на площі Летна неподалік від Празького граду.

"Ця виставка доводить, наскільки життєво важливою для нас є підтримка з боку країн-партнерів", - сказав у коментарі BBC міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Російська пропаганда любить лякати, що їхні танки можуть доїхати до Праги, Берліна чи Парижа. Українці демонструють - тільки у вигляді брухту", - сказав він.

На виставці, організованій його міністерством, також представлені знешкоджені ракети та снаряди, які сипалися на українські міста від початку війни в лютому.

"Цією виставкою ми сподіваємося ще раз показати жахи війни, які принесла Україні російська агресія", - сказала чеському телебаченню речниця українського посольства Тетяна Окопна.

"Але ми також хочемо показати, як використовується чеська зброя", - продовжила вона, додавши, що подібна виставка вже відкрилася у Варшаві, інші плануються в Німеччині та Нідерландах.

Разом із Монастирським на відкритті виставки були його чеський колега Віт Ракушан, а також мер Праги Зденек Гріб і єврокомісарка Ілва Йоганссон.

"Мільйони українців змушені тікати від російської агресії", - сказала Йоганссон натовпу глядачів.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Єврокомісарка Ілва Йоганссон заявила, що чеська підтримка українських біженців є прикладом для решти Європи

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

"Я схиляюся перед неймовірною солідарністю чехів з українськими біженцями. Те, що ви зробили не тільки тут, у Празі, але й по всій країні, є прикладом для Європи", - додала вона.

Посол України Євген Перебийніс, який покидає свою посаду, відіграв роль у залученні підтримки своєї країни серед чеських політиків та громадськості.

На початку конфлікту українське посольство об'єднало зусилля з міністерством оборони Чехії, щоб розпочати краудфандингову кампанію для закупівлі чеської зброї для української армії. Вона зібрала понад 50 мільйонів євро.

Уряд Чехії тим часом був одним із перших - і найактивніших - прихильників України.

Чехія стала першою країною, яка відправила в Україну танки: основні бойові танки Т-72 з активного резерву чеської армії. Відтоді вона надіслала й інше важке озброєння, зокрема вертольоти Мі-24.

Водночас чехи не дуже розголошують свої поставки зброї. Навіть після того, як міністр оборони США Ллойд Остін публічно подякував Празі за відправку своїх Мі-24 до Києва, міністерство оборони Чехії зберігало дипломатичне мовчання.

Фотографії гелікоптерів з українською символікою з'явилися на відкритих розвідувальних сайтах у твіттері, вочевидь після того, як вони були відправлені на поле бою.

Підтримка України серед чехів залишається високою, але деякі турбуються про зростання цін на енергоносії та продовольство, частково спричинені війною. Є побоювання, що люди як тут, у Чехії, так і в Європі поступово втратять інтерес до війни.

Однак Монастирських їх не поділяє.

"Ми не боїмося, що Європа втратить до нас інтерес", - сказав міністр BBC.

"Ми боїмося, що ще більше людей загине від російських солдатів, ракетних ударів, вибухів мін, обвалених будинків або нестачі їжі".

"Якщо світ прагне до сталого розвитку та миру, він має усунути причину проблем - російську агресію. Це має бути політичне вигнання, економічні санкції та зброя для українських військових", - підсумував він.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, чиє міністерство організувало виставку