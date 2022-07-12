Потужний вибух на складі в Новій Каховці: що відомо

20 хвилин(и) тому

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У понеділок ввечері українські сили вдарили по російському військовому складу в місті Нова Каховка на Херсонсщині, яке перебуває під контролем Росії з першого дня війни.

Мішенню найпевніше став склад боєприпасів росіян, у який, як виглядає, українці влучили з системи залпового вогню HIMARS.

Кадри із потужним вибухом розлетілится соцмережами в мить. Деякі користувачі писали, що детонація тривала навіть зранку.

Після вибуху окупаційна адміністрація Нової Каховки повідомила, що вибухнули склади із селітрою, дадавши, що є постраждалі і що пошкоджений ринок, лікарня та будинки.

Втім, на відео з Нової Каховки чути, як щось продовжує вибухати. Це типова ситуація для складу боєприпасів і малоймовірно для складу селітри, яка мала б вибухнути вся одразу, без дрібних вибухів.

Про те, що в Новій Каховці знищено російський склад з боєприпасами з українського боку підтвердив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

"У Новій Каховці мінус російський склад з боєприпасами. Привозили, привозили, складали, складали і от мають собі феєрверк на ніч. У людей вилітають вікна, але вони все одно радіють, бо це ж означає, що ЗСУ близько", - написав він у фейсбуку.

Російські ЗМІ, тим часом, повідомляють, що в результаті вибуху є жертви. "РИА Новости" з посиланням на голову окупаційної адміністрації Нової Каховки Володимира Леонтьєва повідомляє про понад 70 постраждалих.