"Зазирнути в минуле Всесвіту". Телескоп "Джеймс Вебб" показав перше зображення прадавнього космосу
- Джонатан Амос
- Науковий кореспондент BBC
Опубліковано перше повноколірне зображення з нового космічного телескопа "Джеймс Вебб" - і воно не розчаровує.
Це зображення є найповнішим і найдетальнішим інфрачервоним зображенням Всесвіту на сьогодні, що закарбувало світло від галактик, якому знадобилося багато мільярдів років, щоб досягти нас.
Президенту США Джо Байдену показали зображення під час брифінгу в Білому домі.
Інші дебютні фотографії "Джеймса Вебба" NASA має оприлюднити на світовій презентації у вівторок.
"Ці зображення нагадають світу, що Америка може робити великі справи, і нагадають американському народу - особливо нашим дітям - що немає нічого, що виходить за межі наших можливостей", - зазначив президент Байден.
"Ми можемо бачити можливості, яких ніхто ніколи не бачив раніше. Ми можемо побувати в місцях, де ніхто ніколи не бував", - додав він.
Космічний телескоп "Джеймс Вебб" (JWST) вартістю 10 мільярдів доларів, запущений 25 грудня минулого року, є наступником знаменитого космічного телескопа "Габбл".
Він проводитиме різноманітні спостереження за небом, але має дві основні мети. Одна з них - зробити знімки найперших зірок, які засяяли у Всесвіті понад 13,5 мільярдів років тому; інша - досліджувати далекі планети, щоб побачити, чи придатні вони для життя.
Зображення, яке показали Байдену, яскраво демонструє можливості Вебба для досягнення першої з цих цілей.
На ньому видно скупчення галактик у сузір'ї Летюча риба у Південній півкулі, відоме під незграбною назвою SMACS 0723.
Саме скупчення насправді не так вже й далеко від нас - "всього" за 4,6 мільярда світлових років. Але велика маса цього скупчення викривляє і посилює світло об'єктів, які знаходяться набагато, набагато далі.
Це гравітаційний ефект, астрономічний еквівалент зум-об'єктива для телескопа.
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Кінець подкаст
"Веббу" з його золотим дзеркалом шириною 6,5 м і надчутливими інфрачервоними приладами вдалося закарбувати на цьому знімку спотворену форму (червоні дуги) галактик, які існували лише через 600 мільйонів років після Великого вибуху (Всесвіт має 13,8 млрд років).
І навіть більше - за якістю даних, отриманих "Веббом", вчені дійшли висновку, що телескоп відчуває космос далеко за межами найдальшого об'єкта на цьому зображенні.
Як наслідок, цілком можливо, що це - найглибше поле зору космосу, яке ми будь-коли мали.
"Світло поширюється зі швидкістю 286 000 миль на секунду. І світло, яке ви бачите на одній із цих маленьких цяточок, подорожує понад 13 мільярдів років", - сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.
"І, до речі, ми йдемо ще далі, тому що це лише перше зображення. Вони сягають приблизно на 13,5 млрд років. І оскільки ми знаємо, що Всесвіту 13,8 млрд років, ми зазираємо в минуле майже до його початку", - зазначив він.
Щоб отримати такий результат, його попередник "Габбл" спостерігав за небом тижнями. "Вебб" закарбував надглибокі об'єкти лише після 12,5 годин спостережень.
У вівторок NASA та її міжнародні партнери, Європейська та Канадська космічні агенції, опублікують додаткові кольорові зображення, зроблені "Веббом".
Одна з тем обговорень стосуватиметься іншої головної мети телескопа - дослідження планет за межами нашої Сонячної системи.
"Вебб" проаналізував атмосферу WASP-96 b, гігантської планети, розташованої на відстані понад 1000 світлових років від Землі. Це розповість нам про хімічний склад цієї атмосфери.
WASP-96 b обертається надто близько до своєї материнської зірки, щоб бути придатною для життя. Але є надія, що колись "Вебб" зможе помітити планету, у повітрі якої є гази, подібні до тих, що огортають Землю, - спокуслива перспектива, яка може натякати на присутність біології.
Вчені NASA не сумніваються, що "Вебб" виконає свою обіцянку.
"Я бачила перші зображення, і вони вражають", - сказала заступниця наукового керівника проєкту докторка Ембер Страун.
"Навіть просто як фотографії - вони дивовижні. Але мене захоплює те, як ми зможемо їх використати в науці", - сказала вона BBC News.
Доктор Ерік Сміт, науковий співробітник проєкту "Джеймс Вебб", каже, що, на його думку, громадськість уже зрозуміла значення нового телескопа.
"Дизайн Вебба, те, як Вебб виглядає - значною мірою є причиною того, що люди зачаровані цією місією. Він виглядає як космічний корабель з майбутнього", - каже він.