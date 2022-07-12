"Зазирнути в минуле Всесвіту". Телескоп "Джеймс Вебб" показав перше зображення прадавнього космосу

Джонатан Амос

Науковий кореспондент BBC

1 година тому

Автор фото, NASA/ESA/CSA/STScI Підпис до фото, SMACS 0723: Червоні дуги на зображенні відображають світло від галактик прадавнього Всесвіту

Опубліковано перше повноколірне зображення з нового космічного телескопа "Джеймс Вебб" - і воно не розчаровує.

Це зображення є найповнішим і найдетальнішим інфрачервоним зображенням Всесвіту на сьогодні, що закарбувало світло від галактик, якому знадобилося багато мільярдів років, щоб досягти нас.

Президенту США Джо Байдену показали зображення під час брифінгу в Білому домі.

Інші дебютні фотографії "Джеймса Вебба" NASA має оприлюднити на світовій презентації у вівторок.

"Ці зображення нагадають світу, що Америка може робити великі справи, і нагадають американському народу - особливо нашим дітям - що немає нічого, що виходить за межі наших можливостей", - зазначив президент Байден.

"Ми можемо бачити можливості, яких ніхто ніколи не бачив раніше. Ми можемо побувати в місцях, де ніхто ніколи не бував", - додав він.

Автор фото, NASA Підпис до фото, Байден аплодує оприлюдненню першого повноколірного зображення від "Джеймса Вебба"

Космічний телескоп "Джеймс Вебб" (JWST) вартістю 10 мільярдів доларів, запущений 25 грудня минулого року, є наступником знаменитого космічного телескопа "Габбл".

Він проводитиме різноманітні спостереження за небом, але має дві основні мети. Одна з них - зробити знімки найперших зірок, які засяяли у Всесвіті понад 13,5 мільярдів років тому; інша - досліджувати далекі планети, щоб побачити, чи придатні вони для життя.

Зображення, яке показали Байдену, яскраво демонструє можливості Вебба для досягнення першої з цих цілей.

На ньому видно скупчення галактик у сузір'ї Летюча риба у Південній півкулі, відоме під незграбною назвою SMACS 0723.

Саме скупчення насправді не так вже й далеко від нас - "всього" за 4,6 мільярда світлових років. Але велика маса цього скупчення викривляє і посилює світло об'єктів, які знаходяться набагато, набагато далі.

Це гравітаційний ефект, астрономічний еквівалент зум-об'єктива для телескопа.

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"Веббу" з його золотим дзеркалом шириною 6,5 м і надчутливими інфрачервоними приладами вдалося закарбувати на цьому знімку спотворену форму (червоні дуги) галактик, які існували лише через 600 мільйонів років після Великого вибуху (Всесвіт має 13,8 млрд років).

І навіть більше - за якістю даних, отриманих "Веббом", вчені дійшли висновку, що телескоп відчуває космос далеко за межами найдальшого об'єкта на цьому зображенні.

Як наслідок, цілком можливо, що це - найглибше поле зору космосу, яке ми будь-коли мали.

"Світло поширюється зі швидкістю 286 000 миль на секунду. І світло, яке ви бачите на одній із цих маленьких цяточок, подорожує понад 13 мільярдів років", - сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.

"І, до речі, ми йдемо ще далі, тому що це лише перше зображення. Вони сягають приблизно на 13,5 млрд років. І оскільки ми знаємо, що Всесвіту 13,8 млрд років, ми зазираємо в минуле майже до його початку", - зазначив він.

Щоб отримати такий результат, його попередник "Габбл" спостерігав за небом тижнями. "Вебб" закарбував надглибокі об'єкти лише після 12,5 годин спостережень.

У вівторок NASA та її міжнародні партнери, Європейська та Канадська космічні агенції, опублікують додаткові кольорові зображення, зроблені "Веббом".

Одна з тем обговорень стосуватиметься іншої головної мети телескопа - дослідження планет за межами нашої Сонячної системи.

"Вебб" проаналізував атмосферу WASP-96 b, гігантської планети, розташованої на відстані понад 1000 світлових років від Землі. Це розповість нам про хімічний склад цієї атмосфери.

WASP-96 b обертається надто близько до своєї материнської зірки, щоб бути придатною для життя. Але є надія, що колись "Вебб" зможе помітити планету, у повітрі якої є гази, подібні до тих, що огортають Землю, - спокуслива перспектива, яка може натякати на присутність біології.

Вчені NASA не сумніваються, що "Вебб" виконає свою обіцянку.

"Я бачила перші зображення, і вони вражають", - сказала заступниця наукового керівника проєкту докторка Ембер Страун.

"Навіть просто як фотографії - вони дивовижні. Але мене захоплює те, як ми зможемо їх використати в науці", - сказала вона BBC News.

Доктор Ерік Сміт, науковий співробітник проєкту "Джеймс Вебб", каже, що, на його думку, громадськість уже зрозуміла значення нового телескопа.

"Дизайн Вебба, те, як Вебб виглядає - значною мірою є причиною того, що люди зачаровані цією місією. Він виглядає як космічний корабель з майбутнього", - каже він.