Долар=євро. Чому європейська валюта падає і до чого тут Україна

Анастасія Зануда

ВВС News Україна

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Від самого ранку 12 липня світові ринки затамувавши подих спостерігали, як курс долара та євро наближається до паритету і різниця зберігається лише у тисячних.

В Україні офіційний курс долара поки що є на 56 копійок вищим за курс євро, адже доларовий курс зафіксований на рівні 29,25 грн/долар від початку російського вторгнення. Проте деякі українські банки навіть напередодні вже продавали долари дорожче, ніж євро.

Востаннє долар та євро досягали співвідношення 1:1 20 років тому, у 2002 році, - через пів року після початку готівкового обігу спільної європейської валюти.

Ще за шість років, у 2008, з банкрутством американських інвестиційних банків та початком світової фінансової кризи курс євро до долара досяг свого максимуму. Тоді євро коштував майже 1,6 американських доларів.

Від початку цього року євро подешевшав до долара приблизно на 12%. А тепер ще й відкотився до двадцятирічного мінімуму.

Чому це сталося і якими будуть наслідки падіння євро?

Війна і вентиль

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Хоча напряму про це не говорять, але одним із головних тригерів нинішнього піке євро є війна Росії проти України

У лютому 2022 року за євро треба було заплатити приблизно 1,15 долара.

Хоча напряму про це не говорять, але одним із головних тригерів нинішнього піке євро є війна Росії проти України, яка розпочалася 24 лютого.

Головною причиною падіння курсу євро учасники світових валютних ринків та аналітики називають похмурі перспективи для європейської економіки на тлі подальшого росту цін на енергоносії, а можливо, і їхню нестачу.

Росія почала прикручувати вентиль на газогонах до Європи ще до вторгнення в Україну, і вже тоді зростання цін на нафту і газ пришвидшилося.

Проте коли після російського вторгнення в Україну Захід, зокрема, і європейські країни, запровадили санкції проти Москви, російські поставки газу та нафти ще більше впали, а ціни ще більше зросли.

Тоді як Росія отримує рекордні доходи від енергетичного експорту, у багатьох європейських країнах і без того високі показники інфляції сягають нових рекордних рівнів. У червні в країнах єврозони цей показник сягнув 8,6%.

Прогнози важкої зими, коли бракуватиме газу, нафти і вугілля, змінилися на прогнози повної зупинки поставок із Росії.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, у Німеччині припускать, що планові технічні роботи на "Північному потоці" можуть перетворитись на "безперервне техобслуговування з політичних мотивів"

Поки європейські лідери сперечалися, коли і як зможуть відмовитися від імпорту газу та нафти із Росії, з'явилася реальна загроза, що Росія сама може припинити ці поставки.

Про це ще у червні попередив голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол.

А на початку липня про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, закликавши країни-члени ЄС негайно розробити аварійні плани на випадок, якщо поставки російських енергоносіїв до Європи раптом зовсім припиняться.

Через кілька днів на газопроводі "Північний потік-1", який нині є головним маршрутом постачання російського газу до Європи, розпочалися планові профілактичні роботи. Офіційно передбачається, що вони триватимуть 10 днів - до 21 липня. Проте у Німеччині, де завершується газопровід із Росії, припускать, що планові технічні роботи можуть перетворитись на "безперервне техобслуговування з політичних мотивів".

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Про скорочення поставок російського газу на третину заявили і в Італії, другій за обсягами імпорту російського газу країні ЄС. Ще від весни там заходилися укладати контракти із альтернативними постачальниками газу - із Азербайджану, Катару та Алжиру.

Навіть у Франції, яка менше залежить від російського газу і покладається на свою атомну енергетику, міністр економіки та фінансів Брюно ле Мер назвав питання цін на енергоносії та їхню доступність "найважливішою темою найближчих місяців". Він також вважає, що повне відключення російського газу для Європи є найімовірнішим сценарієм для європейського ринку.

Показово, що зупинка "Північного потоку" відбулася саме тоді, коли Канада погодилася зробити виняток із санкцій проти Росії і вирішила повернути до Німеччини турбіну для газогону, яка пройшла технічне обслуговування в Канаді. Саме брак цієї турбіни російська сторона називала як причину скорочення поставок газу у червні, коли зазвичай починається заповнення підземних сховищ на зиму.

В Україні, яка має багатий досвід "перекриття вентиля" і газових воєн з Росією, попереджають, що наслідки цього рішення вийдуть далеко за рамки суто технічної проблеми.

"Тепер можна не сумніватися, що Росія спробує не просто максимально обмежити, а таки повністю припинити у найгостріший момент постачання газу в Європу. Саме до цього тепер треба готуватися, саме це тепер провокується, - заявив президент України, і пояснив:

Кожна поступка в таких умовах сприймається російським керівництвом як стимул для подальшого, сильнішого тиску".

Володимир Зеленський також застеріг західних партнерів України:

"Росія ніколи не грала в енергетиці за правилами й не гратиме зараз, якщо не побачить сили".

Повернення міцного долара

Автор фото, Reuters Підпис до фото, За часи пандемії у світовій економіці багато чого змінилося

Другим боком історії про послаблення євро є зміцнення долара.

По тому, як під час пандемії коронавірусу США надрукували і витратили трильйони доларів на підтримку економіки, курс американської валюти суттєво ослаб, а інфляція в країні за підсумками 2021 року сягнула рекордно високого рівня - 7%. Такого зростання цін американці не бачили від початку 1980-х. Але у 2022 зростання цін лише пришвидшилося.

І тут у гру вступив Федеральний резерв - центральний банк США, який вирішив різко підняти облікову ставку. Це одразу повернуло увагу та інтерес інвесторів до американської валюти, як дуже надійної інвестиції у дуже непевні часи.

Саме цим, наприклад, пояснюють і падіння вартості біткоїна та інших віртуальних валют.

Наступне рішення Федерального резерву очікується 26-27 липня, і більшість ринкових гравців та аналітиків очікують, що американський центробанк знову підвищуватиме ставки.

А це означатиме подальше зміцнення долара, і подальше падіння курсу інших валют - не лише євро. Так само до долара "просідає" і британський фунт, і південнокорейська вона, хоча курс європейської валюти падає швидше за інші валюти.

Що далі?

Автор фото, EPA

Вже зараз європейські оглядачі прогнозують, що євро може ще більше подешевшати у разі, як побоювання щодо перманентної, а не технічної зупинки "Північного потоку" справдяться.

Курс у 0,95 євро за долар може бути справою не такого вже й віддаленого майбутнього, вважать і у німецькому Deutsche Bank, і в американській Citigroup, яких цитує Bloomberg.

При чому в даному разі класичне правило, що слабка валюта полегшує експорт, не дуже полегшить життя європейців.

Європейські аналітики вважають, що на тлі загальних дуже невтішних економічних прогнозів для єврозони те, що міцніший долар дасть можливість більшій кількості американських туристів відвідати Європу, зовсім не виглядає як достатня компенсація.

Автор фото, Reuters

Оскільки ціни на енергоносії традиційно номінуються в доларах, слабший євро і міцніший долар означатимуть, що цифри у платіжках європейців та чеки в магазинах можуть виявитися ще вищими, ніж і без того похмурі очікування.

Очевидно, що це також буде відчутно й в Україні, де залежність від імпорту багатьох товарів, особливо суходолом із Європи, стала у всіх сенсах критичною.

З іншого боку, якщо залишити поза увагою паливну складову, то деякі імпортери європейських товарів можуть виграти від низького курсу євро. А от експортери, свідомо або вимушено орієнтовані на Європу, очевидно, програють.