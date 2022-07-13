Спецпризначенці Британії вбивали неозброєних людей в Афганістані – розслідування ВВС

Ханна О'Грейді та Джоел Гантер

BBC Panorama

29 хвилин(и) тому

Британські спецпризначенці в Афганістані неодноразово вбивали затриманих та неозброєних чоловіків за підозрілих обставин.

Про це свідчать результати розслідування ВВС.

Йдеться про бійців Спеціальної повітряної служби (Special Air Service, SAS) - головного підрозділу Сил спеціальних операцій британської армії.

Нещодавно отримані військові звіти свідчать про те, що один підрозділ міг незаконно вбити 54 людини впродовж однієї шестимісячної ротації, йдеться у розслідуванні ВВС.

ВВС також знайшла докази, які дають підстави вважати, що колишній директор спецсил мав інформацію про вбивства і не передав її слідству.

Наскільки відомо ВВС, генерал Марк Карлтон-Сміт, колишній директор спецпідрозділу SAS, знав про можливі незаконні вбивства, але не передав докази до Королівської військової поліції під час розслідування воєнних злочинів в Афганістані.

Генерал Карлтон-Сміт, який минулого місяця пішов у відставку, відмовився коментувати цю історію.

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BBC Panorama дослідила сотні сторінок оперативних записів SAS, зокрема, звіти про рейди загону SAS у провінції Гільменд у 2010/11 роках.

Люди, які служили у цьому загоні, розповіли ВВС, що були свідками того, як оперативники SAS вбивали неозброєних людей під час нічних рейдів.

Вони також розповіли, що бачили, як бійці застосовували так звану "підкидну зброю" - підкладали на місце події автомати АК-47, щоб виправдати вбивство неозброєної людини.

Кілька колишніх бійців SAS розповіли, що їхні загони змагалися між собою за більшу кількість вбивств.

Внутрішнє електронне листування виявило, що старші офіцери знали про можливі незаконні вбивства, але не повідомляли про підозри у військову поліцію, попри юридичне зобов'язання робити це.

У британському міноборони заявили, що не можуть коментувати конкретні звинувачення, але відмову від коментарів не варто сприймати як визнання фактичної вірогідності звинувачень.

Представник міноборони заявив, що британські війська "мужньо та професійно служили" в Афганістані й дотримувалися "найвищих стандартів".

Модель підозрілого вбивства

У 2019 році BBC та Sunday Times розслідували один рейд SAS, що призвів до судового розгляду у Британії та наказу міністру оборони розкрити документи, які описують дії уряду у цій справі.

ВВС проаналізувала нещодавно отримані оперативні звіти про нічні рейди SAS і виявила низку напрочуд схожих повідомлень про розстріл афганських чоловіків.

Спецпризначенці заявляли, що після затримання афганці нібито витягали автомати АК-47 або ручні гранати з-за фіранок чи інших меблів у будинках та намагалися на них напасти.

29 листопада 2010 року загін знищив чоловіка, який намагався "застосувати гранату";

15 січня 2011 року загін знешкодив чоловіка, який після затримання "заліз під матрац, витягнув ручну гранату і спробував її кинути";

7 лютого загін знищив затриманого, який, за їхніми словами, "намагався атакувати патруль з гвинтівки". Так само пояснили розстріл затриманих 9 та 13 лютого;

16 лютого загін розстріляв двох затриманих після того, як один витягнув гранату "з-за фіранки", а інший "підібрав з-під столу АК-47";

1 квітня загін убив двох затриманих після того, як один "підняв АК-47", а інший "намагався кинути гранату".

Загальна кількість загиблих під час шестимісячної ротації обчислювалася тризначною цифрою. При цьому у всіх рейдах, вивчених ВВС, жодного поранення оперативників SAS зареєстровано не було.

Старший офіцер, який працював у штабі британських спецпризначенців, розповів ВВС, що звіти підрозділу викликають "реальне занепокоєння".

"Під час нічних рейдів вбили дуже багато людей, а надані пояснення були безглуздими", - сказав він. "Затримані не повинні гинути. Те, що це відбувалося знову і знову, викликало стурбованість. Було зрозуміло, що щось не так".

У міру зростання побоювань один зі старших офіцерів сил спецпризначення попередив керівництво у секретній записці, що це, можливо, "умисна політика" незаконних вбивств.

Після цього був наказ провести перевірку. Але надісланий до Афганістану офіцер, схоже, прийняв версію подій бійців SAS.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 2014 році Королівська військова поліція розпочала широкомасштабне розслідування воєнних злочинів в Афганістані. Сили спецпризначення тоді очолював генерал Марк Карлтон-Сміт

Наскільки відомо ВВС, офіцер не відвідував місця рейдів та не опитував цивільних свідків. Згідно з судовими документами, остаточний звіт підписав командир підрозділу SAS, відповідальний за підозрілі вбивства.

Жоден доказ не потрапив до рук військової поліції, а відповідні заяви, як виявила ВВС, поклали у секретний файл, доступ до якого мали лише кілька старших офіцерів.

У 2012 році сили спецпризначення Британії очолив генерал Карлтон-Сміт. Як відомо ВВС, його поінформували про підозрілі вбивства, але він дозволив загону повернутися до Афганістану ще на шість місяців.

Коли 2013 року Королівська військова поліція розпочала розслідування вбивства під час одного з рейдів, генерал Карлтон-Сміт не розповів їй про попередні інциденти.

Полковник Олівер Лі, який командував Королівською морською піхотою в Афганістані в 2011 році, сказав ВВС, що звинувачення у неправомірних діях, висунуті нашим розслідуванням, "неймовірно шокують" і заслуговують на громадське розслідування.

Вбити або захопити

ВВС детально проаналізувала шестимісячну ротацію одного загону SAS, що прибув до Афганістану у листопаді 2010 року.

Загін служив переважно у провінції Гільменд - одному з найнебезпечніших місць в Афганістані, де засідки талібів та придорожні бомби були звичайним явищем, а втрати армії - високими.

Основна роль загону полягала у проведенні планових операцій, також відомих як рейди "вбити або захопити". Їхня мета - затримання командирів талібів та руйнування мереж з виробництва бомб.

Декілька джерел, що брали участь у виборі цілей для спецоперацій, розповіли ВВС, що загін мав серйозні проблеми з розвідкою, а це означало, що до списку потенційних талібів могли потрапити цивільні.

За словами британця, який був присутній під час визначення цілей спецоперацій у Гільменді 2011 року, "хлопці з розвідки складали списки людей, які, на їхню думку, були талібами. Їх швидко обговорювали й передавали спецпризначенцям, а ті отримували наказ вбити або захопити".

За словами джерела, на них чинився тиск, і вони діяли наспіх. "Це не означає, що "вбивали всіх підряд", але, безумовно, тиск був, щоб покращити рівень гри, тому щодо афганців могли робити поспішні висновки".

Підпис до фото, Як свідчить розслідування ВВС, під час рейдів SAS гинули беззбройні афганські цивільні, яких вважали потенційними бойовиками Талібану

Під час рейдів загін SAS користувався загальновизнаною тактикою - всіх затриманих виводили з будівлі, обшукували, одягали наручники, а потім повертали одного чоловіка всередину для допомоги під час обшуку.

Але старших офіцерів непокоїло те, як часто у звітах загону вказували, що затриманих забирали назад до будівлі, де вони нібито хапалися за заховану зброю - про цю тактику талібів інші британські військові в Афганістані не повідомляли.

Офіцерів також хвилювало те, що під час багатьох рейдів вбитих було більше, ніж вилученої зброї. Це наводило на думку, що бійці SAS стріляли у беззбройних людей, і що оперативники SAS могли фальсифікувати докази, підкидаючи зброю на місце події.

У квітні 2011 року стурбованість настільки зросла, що старший офіцер спецпризначення написав директору листа про те що, має докази "навмисного вбивства затриманих", а також "фабрикації свідчень, щоб представити вбивство як самооборону".

Двома днями пізніше помічник начальника штабу британських спецпризначенців попередив директора, що бійці SAS, можливо, навмисно "вбивали чоловіків боєздатного віку, навіть якщо вони не становили загрози".

Якщо підозри - обґрунтовані, то загін SAS "діяв неетично і незаконно", писав він.

Підпис до фото, Підрозділ SAS діяв в деяких з найнебезпечніших районів південного Афганістану, часто здійснюючи рейди на житлові квартали сіл

ВВС відвідала кілька будинків, де бійці SAS проводили обшуки у 2010/11 роках. Один з них - у невеликому селі Над Алі у Гільменді, де вранці 7 лютого 2011 року вбили дев'ять афганців, серед яких був підліток.

Оперативники SAS прибули туди на вертольотах та підійшли до будинку з боку поля. За їхніми словами, афганці відкрили по них вогонь, тому вони почали стріляти у відповідь і вбили всіх, хто був у будинку.

Всередині будинку на стінах біля землі були сліди від куль, що залишилися після рейду. ВВС показала фото з місця події експертам з балістики. Вони заявили, що кулі випустили згори донизу, а це свідчить про те, що перестрілки не було.

Лі Невілл, експерт зі зброї, сказав, що сліди від куль вказують на те, що "мішені перебували низько над землею: лежали, сиділи або пригнулися близько до стіни - дуже незвичайна позиція для учасників активної перестрілки".

Така ж картина була у двох інших місцях, які дослідила ВВС. Експерти з балістики кажуть, що кульові отвори наводять на думку про страти, а не про перестрілки.

На умовах анонімності слідчий Королівської військової поліції підтвердив ВВС, що вони бачили фото з місця події, і що сліди від куль викликали занепокоєння.

"Сліди від куль на стінах були так низько до землі, що це, ймовірно, спростовує версію спецпризначенців", - сказав слідчий.

У 2014 році Королівська військова поліція розпочала широкомасштабне розслідування злочинів британських військових в Афганістані. Операція отримала назву "Нортмур".

Розслідування охопило понад 600 ймовірних правопорушень, зокрема низку вбивств, скоєних загоном SAS.

Але, як повідомили ВВС слідчі, військові перешкоджали збиранню доказів.

У 2017 році операцію "Нортмур" згорнули, а у 2019-му остаточно закрили. Британське міністерство оборони заявило, що жодних доказів злочину не виявили. Однак члени слідчої групи розповіли ВВС, що оскаржують цей висновок.

Британське міністерство оборони заявило, що їхні військові дотримувалися найвищих стандартів. "Нових доказів надано не було, але військова поліція розгляне будь-які обвинувачення, якщо з'являться нові докази", - зазначив представник відомства.

В іншій заяві міноборони йшлося, що, на їхню думку, BBC Panorama зробила "необґрунтовані висновки зі звинувачень, які вже повністю розслідувані".

"Міністерство оборони, звісно, відкрите для розгляду будь-яких нових доказів, жодних перешкод не буде. Але без цього ми категорично проти суб'єктивних повідомлень щодо цієї теми".